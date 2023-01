Гениалност или пълно безумие? Проект „Син паун”: Ядрено оръжие с живи пилета

С тудената война е част от историята, но нахлуването на Русия в Украйна връща спомените за миналото. Във всекидневие се превърнаха разговорите за ядрените оръжия и дали те ще бъдат използвани в конфликта.

Преди броени дни Москва съобщи, че успешно е построила първите си ядрени бойни глави за торпедото „Посейдон”, наричано „Оръжието на Страшния съд”. Москва не крие, че разполага и със „Сармат”, рекламирана като най-мощната ядрена ракета в света, която може да носи до 10 бойни ядрени глави, способна да преодолее всяка съществуваща противоракетна система.

Тези адски машини за масово изтребление рисуват съвременния облик на оръжейната индустрия. Но преди да бъдат изобретени те, светът е станал свидетел на множество неуспешни опити, лутащи се между гениалност и лудост.

След Втората световна война съперничеството между Източния и Западния блок не води до мащабни преки боеве. Все повече нова информация се появява и повдига завесата на историята на този странен период. В борбата за световна власт Западът и Съветският съюз впрягат всичките си сили в изобретяване на мощни ядрени оръжия. Някои от тях потъват в забвение като неуспешни, други са прекратени, а трети са толкова нелепи, че така и не са реализирани. Като един от най-фантастичните проекти в историята остава този с екзотичното име „Син паун”.

Как се ражда проект „Син паун”

По време на Студената война САЩ имат стотици странни военни стратегии и нелепи прототипи на оръжия. По това време се ражда идеята и за операция „Нортуудс под фалшив флаг”, която е планирана от Министерството на отбраната на САЩ през 1962 г., за да симулира тероризъм срещу американски територии и интереси, като прехвърли вината за тях на Куба. По този начин се цели да се осигури обществена подкрепа от населението на САЩ за военни действия срещу правителството на Фидел Кастро.

Blue Peacock Project:

In the 1950's it was proposed to place nuclear mines in Germany to stop a Soviet invasion, the problem is that the cold of winter would affect the electronic components, pic.twitter.com/5eZ9VtEzvK