Тед Бънди: Какво не знаем за най-скандалния, зловещ, но и чаровен сериен убиец

Т рийсет и три години са изминали от екзекуцията на най-скандалния, зловещ, но и чаровен сериен убиец на всички времена Тед Бънди. Въпреки това той не спира да нахлува в съзнанието на хората и да вълнува. Очарователен джентълмен, който ликвидира близо 100 жени. Превърнат в сензация и герой на собствената си кървава история, пропита с брутални престъпления и медиен блясък.

Тед Бънди е роден на 24 ноември 1946 година. Арестуван е във Флорида на 15 февруари 1978 година, умира на 42 години, след като прекарва едно десетилетие зад решетките, чакайки своята смъртна присъда. Умира на електрическия стол на 24 февруари 1989 година.

