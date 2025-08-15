Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

С обственикът на автомобила, врязал се в автобус на градския транспорт в София заяви пред NOVA, че не познава шофьора.

Задържаният Виктор Илиев е шофирал чужда кола. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени.

В социалните мрежи Виктор е споделял клипове с дрифтове на скъпи коли пред храм-паметника „Александър Невски” и пачки с пари. Оказва се, че белият автомобил от катастрофата не е негов или на семейството му. Собственикът обясни, че не познавал Виктор и не е знаел, че колата му е в него. Той е бил дал автомобила на трети човек.

„Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията”, обясни собственикът.

Сигналът за трагичния инцидент е подаден минути преди 02.00 ч. Оказва се - шофьорът е взел книжката си в началото на месеца, а за краткото време се е превърнал в рецидивист с шест нарушения.

На видеото от охранителните камери се вижда как автомобилът идва с много висока скорост от кръстовището на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”, отскача от бордюра на тротоара и се врязва в прозореца на спрелия на червен светофар автобус.

„Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша”, обясни заместник-началникът на 3 РУ Станислава Тодорова.

От полицията обясниха, че за двете седмици, откакто Виктор Илиев има книжка има редица нарушения.

„Роден е 2004 година. Същият е правоспособен от 1 август тази година. До момента има общо 6 фиша за маловажни нарушения”, обясни комисар Мартин Цурински, зам-началник на „Пътна полиция” в СДВР.

„Очевидно 7-ото се превръща в смъртоносно. Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя”, заяви транспортният министър Гроздан Караджов.

През март Виктор Илиев е изкарал теорията, а през юли практическата част от курса. От Министерството на транспорта разпространиха видеозаписи от провеждането на изпита на 21-годишния мъж.

„Автошколата, която е провела обучението му и след това е организирала изпита, ще бъде проверена” , увери Караджов.

От школата отказаха да коментират заради течащото разследване.

„Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби”, обясни комисар Мартин Цурински, зам.-началник на „Пътна полиция”, СДВР

От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил. От направения оглед може да се заключи, че купето е напълно повредено и неподлежащо на възстановяване.