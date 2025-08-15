България

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

МВР: Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша

15 август 2025, 19:58
Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Инфлацията в България се ускорява

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

Времето през уикенда: Горещо с опасност за пожари

С обственикът на автомобила, врязал се в автобус на градския транспорт в София заяви пред NOVA, че не познава шофьора.

Задържаният Виктор Илиев е шофирал чужда кола. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени.  

В социалните мрежи Виктор е споделял клипове с дрифтове на скъпи коли пред храм-паметника „Александър Невски” и пачки с пари. Оказва се, че белият автомобил от катастрофата не е негов или на семейството му. Собственикът обясни, че не познавал Виктор и не е знаел, че колата му е в него. Той е бил дал автомобила на трети човек.

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

„Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията”, обясни собственикът.

Сигналът за трагичния инцидент е подаден минути преди 02.00 ч. Оказва се - шофьорът е взел книжката си в началото на месеца, а за краткото време се е превърнал в рецидивист с шест нарушения.

На видеото от охранителните камери се вижда как автомобилът идва с много висока скорост от кръстовището на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”, отскача от бордюра на тротоара и се врязва в прозореца на спрелия на червен светофар автобус.

„Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша”, обясни заместник-началникът на 3 РУ Станислава Тодорова.

От полицията обясниха, че за двете седмици, откакто Виктор Илиев има книжка има редица нарушения.

„Роден е 2004 година. Същият е правоспособен от 1 август тази година. До момента има общо 6 фиша за маловажни нарушения”, обясни комисар Мартин Цурински, зам-началник на „Пътна полиция” в СДВР.

„Очевидно 7-ото се превръща в смъртоносно. Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя”,  заяви транспортният министър Гроздан Караджов.

През март Виктор Илиев е изкарал теорията, а през юли практическата част от курса. От Министерството на транспорта разпространиха видеозаписи от провеждането на изпита на 21-годишния мъж.

„Автошколата, която е провела обучението му и след това е организирала изпита, ще бъде проверена” , увери Караджов.

От школата отказаха да коментират заради течащото разследване.

„Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби”, обясни комисар Мартин Цурински, зам.-началник на „Пътна полиция”, СДВР

От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил. От направения оглед може да се заключи, че купето е напълно повредено и неподлежащо на възстановяване. 

Източник: NOVA    
автобус катастрофа София
pariteni.bg
