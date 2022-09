Чаша с кръв и разпръсната сол: Сатанинските убийства на Касапина от „Скид Роу”

З ловещи сатанински убийства сковават от страх жителите на Лос Анджелис, Калифорния през 60-те години. Престъпленията са извършени в квартал „Скид Роу”, който по това време е дом на „отритнатите” от обществото хора, алкохолици, скитници, психично болни и наркомани.

Всяка една от жертвите била намерена с прерязано гърло от ухо до ухо. Серийният килър оставял чаши с кръв и поръсена сол около труповете, а обувките им подреждал така, че върховете да сочат към безжизненото тяло. Начинът, по който престъпникът се отнасял към жертвите си, карал разследващите да вярват, че убийствата са свързани със сатанизма.

Серийният килър получава прякора Касапинът от „Скид Роу”.

Първата жертва на сатаниста е Дейвид Ръсел. Той е открит на 13 ноември 1964 година на стълбите на библиотека в квартал „Скид Роу”. Жертвата е с прерязано гърло и множество прободни рани по тялото.

Dep DA: “It’ll bring some finality to everything.” Big announcement may be coming at Fri hearing for Bobby Joe Maxwell, who has spent decades behind bars accused of being “Skid Row Stabber” serial killer. His convictions on 2 murders were thrown out on appeal. 📷: ⁦@AP⁩ pic.twitter.com/luOeoF2cCl