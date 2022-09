Списък със смъртоносни задачи и зловеща игра с бомба: Истинската история на най-странния обир в света

Н а 28 август 2003 година в Ери, Пенсилвания, доставката на пица на Брайън Уелс ужасно се обърква. Историята завършва с банков обир и смъртта на разносвача, след като избухва бомбата, заключена около врата му. Малко по-късно е намерен списък със задачи, които мъжът е трябвало да изпълни за да спаси живота си. Оказва се, че Брайън се е провалил още на първото изпитание в зловещата игра.

Това е истински случай, останал в историята като най-странния банков обир.

Всичко започва в един обикновен августовски ден. 46-годишният доставчик Брайън Уелс тъкмо се кани да приключи своята смяна, когато получава фатално обаждане. Изпратен е да занесе две малки пици в къща в покрайнините на града. Дадени са му точни указания къде трябва да достави поръчката. Следвайки ги, той тръгва по черен криволичещ път и стига до изоставена телевизионна кула в покрайнините на Ери, Пенсилвания. Повечето хора на мястото на Уелс, вероятно биха изхвърлили кутията с пицата в канавката и биха опитали да избягат. Брайън Уелс обаче решава да завърши доставката.

On this day in 2003, in Erie Pennsylvania, 46 year old pizza delivery driver Brian Wells was killed after becoming involved in a bank robbery in which a bomb collar was attached to his neck. The explosive was detonated as Wells was surrounded by police. #case81 pic.twitter.com/MoAacjziJm — Casefile: True Crime Podcast (@case_file) August 28, 2019

Никой не знае какво се е случило на това зловещо място, но около час по-късно Брайън Уелс се появява в местна банка, носейки желязна яка на врата си с четири ключалки и две тръбни бомби, инсталирани в нея. В ръцете си мъжът носи самоделен пистолет, приличащ на бастун. На служителите в банката той показва бележка, на която било написано, че в рамките на 15 минути касиерката трябва да събере и да му даде четвърт милион долара в брой, пише Asayamind.

Касиерката му обяснила, че за толкова кратко време няма как да събере такава голяма сума пари и му дала едва 8702 долара.

Зловещата яка-бомба се взривява

За съжаление, Брайън бил толкова добър в ограбването на банки, колкото и в избягването на очевидни капани на съмнителни адреси за доставка на пица. След като Уелс излиза от банката, служителите веднага подават сигнал до полицията. Крадецът е забелязан да стои до собствената си кола, оставена на паркинга на близкия магазин за очила. Щом полицията се отзовава на сигнала за обира, Уелс все още бил там. Мъжът разказал цялата история на пристигналите униформени служители на реда.

Where were you 17 years ago today? That’s when the #PizzaBomber case began after Brian Wells walked into a PNC Bank with a collar bomb around his neck. #TrueCrime #ManicMarj pic.twitter.com/FDFkxAojfe — PizzaBomber & Beyond (@PizzaBomber) August 28, 2020

Полицаите първоначално помислили яката на врата му за причудлив моден аксесоар или някаква шега. Не сметнали за необходимо да повикат сапьори. По-късно все пак се обадили на специалистите по експлозивите. Само три минути преди да дойдат сапьорите, модният аксесоар избухнал, а Уелс получил дупка с размерите на пощенска картичка в гърдите си.



Зловещо писмо дава смъртоносни задачи



Започнало разследване на странния банков обир. Претърсен бил автомобилът на Брайън. В него полицаите открили списък със задачи, всяка от които трябвало да бъде свършена за точно определено време, за да не избухне бомбата около врата му. На цели девет страници били описани стъпки, които Уелс трябвало да направи, за да се спаси.

Писмото било адресирано до „Заложник с бомба”. Целта на финала била Уелс да намери ключове, с които да отключи металната яка около врата си. Станало ясно, че Брайън Уелс е бил обречен още от самото начало, тъй като след анализ на поставените задачи се оказало, че е било невъзможно да бъдат изпълнени в срок, дори ако точно спазва инструкциите.

This week we remember...



Case 81: Brian Wells



On August 28 2003, Brian Wells was called to deliver two pizzas to a house at the end of a dirt road. There, he was fitted with a collar bomb and given a series of bizarre instructions as part of an elaborate bank robbery plot. pic.twitter.com/K0Lsh1hKoM — Casefile: True Crime Podcast (@case_file) August 30, 2022

Полицаи тръгнали по описаните в страниците задачи, но пристигайки на указаните места, някой вече бил премахнал уликите.

Свидетел проговаря и историята се разплита

Случаят започнал да се разплита три седмици след банковия обир. В полицията се обадил мъж на име Бил Ротщайн. Той съобщил, че във фризера му има труп. Пред униформените мъжът твърдял, че неговата приятелка Марджъри Дил-Армстронг е убила мъжа в спор за пари. Ротщайн обяснил, че няма общо със смъртта му.

По-късно Ротщайн изплюва камъчето и разказва. Той твърди, че злият гений Марджъри Дил-Армстронг убила Джеймс Роден и го пъхнала във фризера, защото я заплашил, че ще я издаде за банковия обир и целия пъклен план с бомбата около врата на Брайън Уелс.

Ротщайн твърди пред полицаите, че Марджъри е мозъкът на операцията. Тя твърдяла, че баща ѝ харчел цялото ѝ многомилионно наследство и се нуждаела от пари за да наеме килър, за да го ликвидира.

Case 81: Brian Wells



What did you think of the case?



Pictured is Brian Wells wearing the collar bomb; Bill Rothstein, Marjorie's house and Marjorie Diehl-Armstrong pic.twitter.com/aVwAhVhv6y — Casefile: True Crime Podcast (@case_file) April 19, 2018

Марджъри Дил-Армстронг била с богато криминално минало. В историята ѝ имало множество съмнителни случаи с починали съпрузи и гаджета, станало ясно от проведеното разследване, пише Аllthatsinteresting.

Разследването по случая прави неочакван завой

През 2005 година разследването по случая тръгва в съвсем нова посока. Мъж на име Кенет Барнс отива в полицията и признава, че е участвал в банковия обир. Той твърди, че Брайън Уелс изобщо не е невинен разносвач на пици, станал неволна жертва в нечий пъклен план. Барнс е категоричен, че доставчикът е участвал съвсем съзнателно в целия заговор от самото начало. На Уелс му било казано, че бомбата около врата му е фалшива, затова той се съгласил да я носи. Марджъри обаче променила решението си в последния момент и без Брайън да знае, сложила съвсем истинско взривно устройство.

През 2008 г. Кенет Барнс е осъден на 45 години затвор след направените самопризнания.

Семейството на Брайън Уелс е шокирано от разкритията на Кенет Бърнс. И до днес те твърдят, че той е бил неволна жертва в странна верига от събития, а хората, които го замесват в пъкления план, опитват да прикрият себе си.

Две години по-късно Марджъри Дил-Армстронг, жената, която всички наричат мозъка на цялата операция, е изправена пред съда за банковия обир. През цялото време тя твърди, че е психично болна, държи се неадекватно в залата и игнорира изказванията на съдиите.

Единодушно съдебното жури решава, че тя е виновна. Осъдена е на доживотен затвор. Тя не прекарва дълго зад решетките, тъй като издъхва от агресивна форма на рак на кръвта през 2017 г.

