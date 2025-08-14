Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Р уският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“, полет RSD 381, с правителствената делегация на Русия пристигна в Аляска. Полетът на руската делегация бе последват от още два самолета, които излетяха от Москва в интервал от един час.

Полет RSD-171 излетя 40 минути преди RSD 381 да кацне в Аляска, като според данните на Flightradar24, кръжа известно време около руската столица, след което се отправи към САЩ. Трети самолет излетя от летище "Внуково" и последва полет RSD-171. Преди минути излетя и чартърен полет от Москва до Аляска.

Предполага се, че на един от тези полети трябва да е руският президент Владимир Путин, предава "Фокус“.

В същото време руските медии, позовавайки се на източници, съобщават, че в състава на руската делегация, която ще участва в срещата на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж в петък, ще участва специалният представител на Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Президентът на САЩ възнамерява да се фокусира върху въпроса за прекратяване на войната в Украйна, и сътрудничеството между двете страни.