Свят

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Кой се намира на борда на самолета и дали на него лети, в частност, Владимир Путин, все още не е известно

14 август 2025, 16:56
Източник: istock/Getty Images

Р уският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“, полет RSD 381, с правителствената делегация на Русия пристигна в Аляска. Полетът на руската делегация бе последват от още два самолета, които излетяха от Москва в интервал от един час.

Полет RSD-171 излетя 40 минути преди RSD 381 да кацне в Аляска, като според данните на Flightradar24, кръжа известно време около руската столица, след което се отправи към САЩ. Трети самолет излетя от летище "Внуково" и последва полет RSD-171. Преди минути излетя и чартърен полет от Москва до Аляска.

Предполага се, че на един от тези полети трябва да е руският президент Владимир Путин, предава "Фокус“.

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

В същото време руските медии, позовавайки се на източници, съобщават, че в състава на руската делегация, която ще участва в срещата на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж в петък, ще участва специалният представител на Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин за преговори

Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Президентът на САЩ възнамерява да се фокусира върху въпроса за прекратяване на войната в Украйна, и сътрудничеството между двете страни.

Източник: Фокус    
Аляска делегация Русия
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 1 ден
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 22 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 22 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 21 часа

