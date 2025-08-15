Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

А мериканският президент Доналд Тръмп каза, че е разговарял по телефона в беларуския си колега Александър Лукашенко и планира да се срещне с него "в бъдеще", предаде "Ройтерс".

Тръмп съобщи това в публикация в социалните мрежи броени часове преди очакваната с голям интерес среща между него и руския президент Владимир Путин в Аляска

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат

"Обсъдихме много теми, включително визитата на президента Путин в Аляска", написа Тръмп по време на пътуването си с "Еър Форс 1" към мястото на срещата във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж.

Лукашенко е близък съюзник на Путин, посочва "Ройтерс".

Тръмп каза, че целта на телефонния разговор с Лукашенко е била да му благодари за освобождаването на 16 политически затворници и да го призове да освободи още 1300.