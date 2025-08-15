Свят

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Лукашенко е близък съюзник на Путин

15 август 2025, 18:56
Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп каза, че е разговарял по телефона в беларуския си колега Александър Лукашенко и планира да се срещне с него "в бъдеще", предаде "Ройтерс".

Тръмп съобщи това в публикация в социалните мрежи броени часове преди очакваната с голям интерес среща между него и руския президент Владимир Путин в Аляска

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат

"Обсъдихме много теми, включително визитата на президента Путин в Аляска", написа Тръмп по време на пътуването си с "Еър Форс 1" към мястото на срещата във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж.

Лукашенко е близък съюзник на Путин, посочва "Ройтерс".

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп каза, че целта на телефонния разговор с Лукашенко е била да му благодари за освобождаването на 16 политически затворници и да го призове да освободи още 1300.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Тръмп Путин среща Лукашенко
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Изплащат компесаторките за жилище в евро

Изплащат компесаторките за жилище в евро

pariteni.bg
Колко често кучето има нужда да отиде по голяма нужда

Колко често кучето има нужда да отиде по голяма нужда

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 20 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 20 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 23 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Свят Преди 28 минути

Той е бил в много лошо състояние

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 1 час

За момента няма информация за пострадали хора

,

В Газа: Да те убият, докато чакаш за храна

Свят Преди 2 часа

Новините за цивилни палестинци, загинали в близост до центровете за разпределение на помощи в Газа, вече са ежедневие

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

България Преди 2 часа

Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 3 часа

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

България Преди 3 часа

Натрупаната инфлация за последните пет години е 41,2%

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

България Преди 4 часа

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

<p>&bdquo;Краят е близо&ldquo;: .Легендарна група обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум</p>

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

Любопитно Преди 4 часа

„Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света"

<p>Секс терапевт&nbsp;разкри причината, поради която хората изневеряват</p>

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Любопитно Преди 4 часа

Според известната психотерапевтка, скуката и рутината убиват интимността и водят до кръшкане

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Свят Преди 4 часа

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

<p>Има ли замърсяване на въздуха&nbsp;след влаковата катастрофа&nbsp;край Симеоновград?</p>

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

България Преди 4 часа

От РИОСВ уточниха, че доста голяма част от цистерните са изсипали съдържанието си

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 4 часа

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 5 часа

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Свят Преди 5 часа

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Любопитно Преди 5 часа

Празникът събира поколенията в обредното замесване и освещаване на хляба

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Свят Преди 5 часа

В момента сумата е 780 лева

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

Спартак и Черно море постигнаха споразумение за дербито на Варна

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 0:0 Монтана, отменена дузпа за домакините

Gong.bg

САМО ПО NOVA: Говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София

Nova.bg

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин (ВИДЕО)

Nova.bg