„Никому неизвестния“: Най-голямата криминална загадка в Австралия

С лучаят „Тамам Шуд” или „Никому неизвестния” е истинска история за перфектното убийство с неизвестна жертва, неизвестен извършител и неизвестна причина за смъртта. Престъплението е считано за най-голямата криминална загадка в Австралия.

На 1 декември 1948 година тяло на мъж, на видима възраст около 40-45 години, е открито на плажа Самъртън край Аделаида, град в Южна Австралия, намиращ се на брега на Индийския океан. Семейна двойка го забелязва още предишната вечер, докато се разхожда по брега. Тогава мъжът и жената подминават трупа, тъй като им се сторило, че помръдва с ръце и решили, че мъжът вероятно е пиян. На следващия ден семейната двойка отново минала по същия път, а тялото все още било там. Съпрузите веднага се обадили в полицията. Така започнало едно от най-мащабните издирвания в историята на Австралия.

В първите часове на разследването става ясно, че трупът е на физически здрав мъж с тънка талия и добре развити прасци. Той е с тъмночервена коса и британски черти. Облечен е в модерен кафяв костюм и обут със скъпи, нови и чисти обувки. Разследващите са озадачени от дребния факт, че неизвестният нямал шапка, която била почти задължителен аксесоар по онова време. Зад ухото на жертвата имало цигара, а още един, но недоизпушен фас стърчал от устата му.

В джоба на неизвестния е открит неизползван билет за влак от Аделаида до Хендли Бийч и билет за автобус от Аделаида до Гленелг, пакет дъвки, гребен и кутия от луксозни цигари, в която обаче имало по-евтини фасове, сочат още данните от огледа.

Още в самото начало на детективите прави впечатление един странен детайл. Джобът на панталона му бил зашит, а вътре в него е открита бележка. Личало си, че откъсната от страница на книга. На бележката имало напечатани две думи „Тамам Шуд” и написан на ръка странен код от цифри и главни букви.

Тялото на неизвестния е незабавно изпратено в местната болница и внимателно огледано от съдебен лекар. Аутопсията, която е направена, разкрива още няколко озадачаващи детайла. Първият бил, че стъпалото на мъжа е странно деформирано. Далакът му пък бил необичайно подут, с размер три пъти по-голям от нормалното, а зениците му - миниатюрни. Хранопроводът и стомахът били раздразнени. Заключението на лекарите било категорично - този човек е отровен. Дълго време тялото е подложено на всевъзможни тестове за всички познати отрови по онова време. Но какво вещество е причинило смъртта така и не било установено.

Тамам Шуд”, „Мъжът от Самъртън”, „Никому неизвестния”.

От полицията се надяват, че щом разкрият самоличността на мъжа, ще бъдат разкрити всички неизвестни по случая. Направена му е снимка, която е разпространена из медиите в цялата страна, взети са му пръстови отпечатъци, както и отливка от зъбите му. Нищо обаче от направеното не помогнало за разпознаването на неизвестния.

Мъжът получил няколко прозвища „Тамам Шуд”, „Мъжът от Самъртън”, но най-използваното било „Никому неизвестния”.

Публикуването на образа на неизвестния мъж не само не помага на разследващите да разкрият самоличността му, но и създава огромен хаос в цяла Австралия.

Фотография на неизвестния е публикувана на 3 декември в местния вестник „The news”. В участъка се обаждат стотици хора, които твърдят, че познават мъжа.

На 5 декември „Advertiser” пък съобщава, че полицията започва да рови из военни досиета, тъй като мъж им се обадил и бил категоричен, че разпознал неизвестния. Пред детективите той заявява, че двамата са пили заедно в местен военен бар.

След няколкодневно лутане из истинска и фалшива информация от полицията взимат решение. На 10 декември тялото е балсамирано, направена е и гипсова отливка на торса му за да се запази образът му възможно най-дълго непокътнат.

Месец по-късно детективите стигат до по-сериозна следа, но и тя се оказва лъжлива. Трима души разпознават неизвестния като 63-годишния дървосекач Робърт Уолш. Полицията остава скептична, тъй като мъжът изглежда на външен вид много по-млад, а и ръцете му били нежни и поддържани, нямало как да са ръце на дървосекач или изобщо на човек, който си изкарва хляба с тежък физически труп. Заради добре развитите му прасци, тънката му талия и деформацията на стъпалото, се ражда теория, че „Никому неизвестния” е бивш балетист.

До началото на февруари 1949 година имало осем различни положителни идентификации на тялото. Сред предположенията кой е „Никому неизвестния” били, че той работи в местна конюшня, че е работник от параход, и дори шведски гражданин.

Години минават в предположения кой е мъжът от Самъртън. През ноември 1953 г. от полицията обявяват, че са получили 251-вото предположение от свидетели, които били сигурни, че познават „Никому неизвестния”.

Кой е Т. Кийн?

Обрат по случая настъпва едва когато на жп гарата в Аделаида е намерен кафяв куфар с тоалетни принадлежности и дрехи. Най-любопитното в пътната чанта било, че името Т. Кийн било изписано на три места - вратовръзка, торбичка за пране и потник.

Полицията е обнадеждена за кратко, надява се, че най-накрая е открила кой е мистериозният мъж. След мащабно издирване, става ясно, че Т. Кийн е моряк. Странното в случая било, че този мъж се водел безследно изчезнал. Повикани били негови близки за да разпознаят балсамирания труп, но каква била изненадата, когато те категорично потвърдили, че въпреки съвпаденията това не е техният Том Кийн.

Детективите стигат до заключението, че всъщност този куфар може да е подхвърлен за да заблуди още повече разследващите. Тази мисъл е потвърдена и след внимателен анализ на вещите, въпреки добре подбраното бельо, дрехи, чехли и халат, в куфара липсвали резервни чорапи.

„Рубаят” на Омар Хаям

Детектив Лайнъл Лийн, който се заема да разследва със случая, денонощно подлагал на анализ и оценка всяка една малка улика, която можела да доведе до разкриване поне на самоличността на неизвестния мъж. Той решава да се фокусира върху странната бележка в зашития на панталоните му джоб. Преводачи обяснили, че двете думи „Tamam Shud”, които били написани на бележката значели „завършен” или „приключен”.

В помощ за разкриване на случая били включени и библиотекари. Тяхната задача пък била да открият от коя книга е откъснатата страница. Не след дълго имало резултат. Книгата била разкрита - „Рубаят” на Омар Хаям - нашумяла по онова време творба, която учела хората да живеят пълноценно и да не съжаляват, когато земният им път приключи.

За пореден път започва мащабно издирване в цяла Австралия. В градове и села се издирва копието от книгата, от което е откъсната страницата. Изненадващо в полицейския участък се появява човек, който съобщава на униформените, че на 30 ноември 1948 година в Гленелг, търсената книга била подхвърлена на задната седалка на колата му, но той заявил категорично, че няма нищо общо със случая и че не познава неизвестния мъж, нямало и нито едно доказателство, което да го опровергае.

Случаят се заплита

Случаят още повече се заплита, когато в края на книгата, от която е откъснат листът, бил открит телефонен номер, принадлежащ на медицинска сестра, която живеела едва на 800 метра от мястото, където е открит трупа на неизвестния мъж. Жената е извикана на разпит. Пред полицаите тя обяснила, че по време на Втората световна война е работила в болница в Сидни, където се запознала с военен офицер на име Алфред Боксал. Именно на него тя подарила своето копие на книгата "Рубаят". За неизвестния тя била категорична, че не го познава.

Повикани били специалисти по кодовете. Те стигнали до извода, че изписаните четири реда от букви и цифри вероятно имали някакво значение, но така и не били в състояние да го разберат.

През 1978 година Австралийското министерство на отбраната прави опит да дешифрира написаното, но стига до следните изводи: Няма достатъчно символи за изработване на шаблон, символите или са сложен и неразбиваем код, или символи, изписани от разстроен ум, не е възможно да бъде даден задоволителен отговор.

Какво би могло да значи това, как е умрял този беден непознат човек?

Всичко в този странен случай било толкова объркано, че в един момент полицаите, които разследвали убийството, започнали да се чудят, дали неизвестният не се е самоубил. Част от експертите смятали, че мъжът сам е посегнал на живота си, за да запази голяма тайна. Категоричен отговор не бил даден и от стотиците специалисти, които разследвали мистериозния случай десетки години - математици, астролози, служители от военноморското разузнаване. Всички те, отчаяни, категоризирали случая като „безпрецедентна мистерия”.

От полицията в крайна сметка заключили, че най-вероятно в случая става въпрос за шпионско убийство. Това би било напълно логично заради странните улики, а и районът, където бил намерен мъртъв мъжът, било строго секретно място за изстрелване на ракети и събиране на строго секретна информация.

Мистерията не е единствена

Две години преди да бъде намерен неизвестният, наблизо край брега е открит мъртъв 2-годишният Клайв Мангносън, а брат му полужив е откаран в болница, а по-късно в психиатрия. Лекарите са категорични, че и двамата са отровени с неизвестна отрова.

Година след откриването на трупа на „Никому неизвестния”, отново наблизо, мъртъв е открит мъж, с книгата „Рубаят” върху гърдите.

Случаят е отворен

Случаят така и никога не е приключен, но редица доказателства са заличени. Изчезнал е големият кафяв куфар, а формалдехидът, който е използван за балсамиране на тялото, е унищожил почти цялата ДНК. Отливката от бюста на „Никому неизвестния” и до ден днешен се пази в Историческото дружество на полицията на Южна Австралия.

