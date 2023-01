Екзекуция след ужасяващо престъпление: Американка убива бременна и вади бебето от корема ѝ

Л иза Монтгомъри е екзекутирана, след като убива бременна жена и вади бебето от корема ѝ

„Коремът на дъщеря ми е експлодирал”. Това съобщава изпаднала в шок жена на спешния номер в САЩ 911. Какво всъщност се е случило с момичето, майката научава с ужас малко по-късно.

23-годишната Боби Джо Стинет живее със съпруга си Зеб в Скидмор Мисури, САЩ. Двамата се влюбват още като деца. След като порастват се женят и заедно развиват успешен бизнес за развъждане на кучета, а в края на 2004 година са в трепетно очакване на първото си дете. Боби Джо е бременна в осмия месец. В този момент нещо отвратително помрачава семейното им щастие.

Боби Джо се запознава с Дарлийн Фишър в онлайн чат стая за американската порода кучета рат териер. Двете жени бързо се сприятеляват, тъй като откриват много общи неща помежду си. И двете са бременни, отглеждат териери и посещават киноложки изложби. Боби и Дарлийн често разменят имейли, споделяйки си за очакваните бебета

На 16 декември Дарлийн отива с кола в дома на Боби в Скидмор, за да купи куче от своята приятелка. Или поне така започва пъкленият ѝ план.

Щом прекрачва прага на къщата, „купувачката” души бременната жена с въже, което носи със себе си. С кухненски нож разрязва корема ѝ. От болката Боби Джо идва в съзнание и започва неравностойна яростна битка за живота си, докато Дарлийн безмилостно я мушка до смърт.

Оказва се, че Дарлийн Фишер всъщност е 36-годишна майка на четири деца, а истинското ѝ име е Лиза Монтгомъри. Според бившите ѝ съпрузи тя е претърпяла изрязване на тръбите през 1990 година, което направило невъзможно да има други деца. Освен това тя страда от психично заболяване наречено псевдоциезис, което кара жените фалшиво да вярват, че са бременни.

The U.S. government executed convicted murderer Lisa Montgomery, the only woman on federal death row https://t.co/YCOFlLm9Bp pic.twitter.com/owsRsangrl

Лиза е израснала в Мелвърн, Канзас. Като дете е подложена на физически и психически тормоз. Тя е бита и изнасилвана от пастрока си. Изпада в депресия, злоупотребява с алкохол. На 18 години Лиза напуска дома си и се жени в отчаян опит да избяга от ада на насилието, на което е системно подложена. Тя няма късмет. Бракът ѝ е изпълнен с не по-малко насилие от това, на което е подложена в детството си. В крайна сметка тя напуска съпруга си. Следва втори брак. Този път Лиза сбъдва своята мечта да има голямо семейство. Тя ражда четири деца от втория си съпруг. Всички са тинейджъри, когато Лиза убива хладнокръвно бременната Боби Джо Стинет.

След като разпаря корема на своята жертва, Лиза Монтгомъри изважда бебето, което трябва да се роди след месец. За щастие момиченцето е невредимо. С новороденото на ръце, жената бяга от дома на Боби Джо и се укрива.

Час след убийството майката на родилката Харпър пристига в дома ѝ. Това, което жената открива, е ужасяваща кървава сцена, насред която е мъртвата ѝ дъщеря. Харпър набира бързо спешния номер 911. На диспечера тя обяснява, че стомахът на дъщеря ѝ изглежда сякаш е експлодирал.

Пристигналите на място парамедици без успех се опитват да върнат към живота младата майка. В крайна сметка нищо не може да бъде направено. Нанесените ѝ рани са несъвместими с живота и тя е обявена за мъртва.

През това време Лиза Монтгомъри се опитва да прикрие своето престъпление. Обажда се на съпруга си. Казва му, че трябва да я вземе от паркинг, твърдейки, че току-що е родила.

Още на следващия ден тя е разкрита от полицията. Разследващите бързо стигат до нея, след като проследяват онлайн комуникацията ѝ с мъртвата Боби Джо и уговорената им среща в деня и часа на жестокото убийство. Влизайки в дома на Лиза Монгомъри, полицаите я заварват да стои на дивана, гушкайки бебе в ръце. Тя казва на униформените, че това е дъщеря ѝ Виктория, която е родена предишния ден. Полицаите не се заблуждават, а веднага арестуват бруталната убийца, а пеленачето е върнато на баща му.

Детективите правят обиск на дома и колата на Лиза. В автомобила ѝ е намерен окървавен кухненски нож, за който е установено, че е оръжието, използвано в убийството на Боби Джо.

Започва шумен процес за бруталното престъпление. Адвокатите на Лиза Монтгомъри изграждат защитна теза, според която брат ѝ Томи е извършителят на жестокото убийство. Мъжът е разпитан, но се оказва, че има алиби за целия ден, през който се разиграва престъплението. Нито едно доказателство не го свързва с убийството.

Lisa Montgomery: US executes only woman on federal death row https://t.co/Q7KKtR4UDD

След неуспешния опит да бъде прехвърлена вината на Томи, защитата на Лиза има нова версия за станалото. Съобщено е, че тя страда от псевдоциезис, а психиатър свидетелства, че жената е претърпяла няколко наранявания на главата от своите родители като дете, а след това и от бившите си съпрузи. Това я направило неспособна да се справи с агресията. Лиза Монтгомъри е диагностицирана с „гранично разстройство на личността, посттравматично стресово разстройство и депресия”.

Въпреки множеството диагнози и упоритата защита на Лиза Монтгомъри, жената се изправя на подсъдимата скамейка, обвинена в жестокото убийство на 23-годишната Боби Джо и отвличане на детето ѝ.

По време на процеса се развиват множество оневиняващи тези. Адвокатите не спират да засипват магистратите с диагнози и твърдения за мозъчни увреждания. Те са категорични, че клиентката им Лиза Монтгомъри е психично болна и не може да бъде осъдена.

Представя се тезата, че като дете е станала жертва на насилие от пастрока си и е принуждавана от майка си да проституира. Отношението към нея било толкова жестоко, че се равнявало на изтезание, казва в залата защитникът на Монгомъри Кели Хенри.

„По време на престъплението Монгомъри е била психотична и без връзка а с реалността. Това становище се подкрепя от 41 настоящи и бивши адвокати, както и правозащитни групи като Американската комисия по правата на човека”, казват защитниците.

От другата страна са семейството и приятелите на жертвата Боби Джо, които са категорични, че извършеното от Монтгомъри е толкова ужасяващо, че тя заслужава да бъде осъдена на смърт, независимо от психическото си здраве.

В драматичен ход на събитията през 2007 година тя е призната за виновна за престъпленията, в които е обвинена. На следващия ден Лиза Монтгомъри е осъдена на смърт.

A federal judge granted Lisa Montgomery, the only woman on federal death row, a stay of execution pending a competency hearing -- just hours before she was scheduled to die https://t.co/s7Cbk0OroW