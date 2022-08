"Когато се обади непознат": Убийството на 13-годишната бавачка Джанет Кристман

Ч ували сме страшната история за бавачката и убиеца, криещ се на горния етаж. Това несъмнено е класика в градските хорър легенди. Историята разказва за момиче, което работи като детегледачка в богато семейство и получава мистериозно обаждане по телефона. В повечето версии на този зловещ измислен разказ убиецът задава един и същ въпрос дали детегледачката е проверила децата, за които се грижи.

В края на тази страховита измислица и бавачката, и децата са брутално убити от тайнствения нападател, криещ се в мрака.

Зловещата легенда е пресъздадена в много филми като „Освобождаването на Фостър”, „Черна Коледа”, „Когато се обади непознат” и др.

