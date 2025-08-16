Смъртоносни наводнения убиха стотици хора в Пакистан, Кашмир и Непал

В незапни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, отнеха живота на над 300 души в части от Пакистан, Кашмир под индийско управление и Непал, съобщиха властите, като десетки хора все още са в неизвестност, съобщава Си Ен Ен (CNN).

В северозападен Пакистан най-малко 203 души са загинали в рамките на 24 часа,

съобщиха местните власти в петък. Отделно петима членове на екипаж загинаха в провинция Хайбер Пахтунхва, след като хеликоптер се разби по време на спасителна операция, според местен правителствен представител.

Pakistan floods update : 255 dead in KPK, GB and AJK . The most affected where cloud burst took early morning while people were at sleep 158 a whole village wiped by fish floods. pic.twitter.com/FxPAdxCrMR — Fakhar Ur Rehman (@Fakharrehman01) August 15, 2025

В Кашмир под индийско управление най-малко 60 души са загинали и над 200 са изчезнали

в град Чашоти в петък – популярна дестинация за поклонници, предава агенция „Ройтерс“.

Flash floods caused by torrential rains in a remote village in India-controlled Kashmir have left at least 56 people dead and scores missing, according to authorities.



Rescue teams continued to work at the Himalayan village on Friday. pic.twitter.com/0IyNbdEncH — The Associated Press (@AP) August 15, 2025

В Непал са загинали най-малко 41 души, а други 121 са ранени,

съобщи агенцията, позовавайки се на националната служба за управление на бедствия.

В Кашмир под пакистанско управление най-малко осем души са загинали,

включително шестима членове на едно семейство, затрупани в дома си.

„Когато дъждът се усили, скоро почувствах, че сякаш е настъпило земетресение – цялата земя се тресеше,“ разказва Фархад Али, студент от Саларзай, в тежко пострадалия северен Пакистан. „В проливния дъжд цялото ми семейство излезе навън и видяхме поток от кал и огромни камъни, които се носеха по потока до къщата ни.

Чувствах се сякаш дойде съдният ден – сцени като от края на света“,

споделя той.

Проливните дъждове, масивни свлачища и разрушителни наводнения опустошават региона през последните седмици, след като особено силният мусон започна в началото на юни. Цели квартали бяха залети, а къщи – сринати до основи.

В петък Пакистанската метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения в Хайбер Пахтунхва, предупреждавайки за нови внезапни наводнения. В социалните мрежи се появиха кадри с огромни кафяви водни потоци, връхлитащи провинцията. Властите призоваха хората да избягват туристически райони и да не пресичат реки по време на придошлите води.

Малко по-рано Индийската метеорологична служба съобщи, че обилните валежи са резултат от „cloudburst“ – внезапен и силен дъжд, над 100 мм за един час. Експерти предупреждават, че причинената от човека климатична криза е увеличила честотата и интензивността на сезонните наводнения в Хималаите тази година.

Драматични видеа в социалните мрежи показаха как пътища се превръщат в буйни реки,

докато дъждът разрушава цели сгради и отнася автомобили в Кашмир под индийско управление. В един от клиповете се вижда как стена от вода, кал и отломки се спуска по планински склон.

Спасителни операции продължават в целия регион, като армия и полиция търсят изчезналите. Някои от спасените са откарани в болници. Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф председателства извънредно заседание в Исламабад в петък, посветено на бурята и спасителните действия.

„Непоносима гледка“

Телата на жертви бяха отнесени от водите, а цели обществени сгради – унищожени в подножието на Кашмир под индийско управление, разказват очевидци и спасители. 75-годишен жител на село описва „пълно опустошение от всички страни“, след като видял как осем тела са извадени изпод калта.

pic.twitter.com/048fpw4Eow

On August 14, 2025, a devastating cloudburst triggered flash floods in Kishtwar, Jammu and Kashmir, India. The incident has tragically killed at least 60 people and injured over 100.



Rescue teams are on the scene, but efforts are being hampered by… — The Warlord Speaks (@Warl0rd30) August 15, 2025

„Това беше съкрушителна и непоносима гледка“, казва социалният активист Абдул Маджид Бичу пред Associated Press. По чудо били „спасени живи“ три коня, добавя той.

По-рано този месец друга вълна от наводнения удари планинско село в щата Утаракханд, Северна Индия, отнемайки живота на поне четирима души. Главният министър на Джаму и Кашмир Омар Абдула заяви, че е отменил някои събития за честването на годишнината от независимостта на Индия от Великобритания в петък.