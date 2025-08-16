Свят

Смъртоносни наводнения убиха стотици хора в Пакистан, Кашмир и Непал

Внезапни наводнения, предизвикани от проливни дъждове првърнаха пътища в реки, разрушиха сгради и сееха смърт

16 август 2025, 10:12
Смъртоносни наводнения убиха стотици хора в Пакистан, Кашмир и Непал
Наводнение в Пакистан   
Източник: БТА/AP

В незапни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, отнеха живота на над 300 души в части от Пакистан, Кашмир под индийско управление и Непал, съобщиха властите, като десетки хора все още са в неизвестност, съобщава Си Ен Ен (CNN).

  • В северозападен Пакистан най-малко 203 души са загинали в рамките на 24 часа,

съобщиха местните власти в петък. Отделно петима членове на екипаж загинаха в провинция Хайбер Пахтунхва, след като хеликоптер се разби по време на спасителна операция, според местен правителствен представител.

  • В Кашмир под индийско управление най-малко 60 души са загинали и над 200 са изчезнали

в град Чашоти в петък – популярна дестинация за поклонници, предава агенция „Ройтерс“.

  • В Непал са загинали най-малко 41 души, а други 121 са ранени,

съобщи агенцията, позовавайки се на националната служба за управление на бедствия.

  • В Кашмир под пакистанско управление най-малко осем души са загинали,

включително шестима членове на едно семейство, затрупани в дома си.

„Когато дъждът се усили, скоро почувствах, че сякаш е настъпило земетресение – цялата земя се тресеше,“ разказва Фархад Али, студент от Саларзай, в тежко пострадалия северен Пакистан. „В проливния дъжд цялото ми семейство излезе навън и видяхме поток от кал и огромни камъни, които се носеха по потока до къщата ни.

Чувствах се сякаш дойде съдният ден – сцени като от края на света“,

споделя той.

Проливните дъждове, масивни свлачища и разрушителни наводнения опустошават региона през последните седмици, след като особено силният мусон започна в началото на юни. Цели квартали бяха залети, а къщи – сринати до основи.

Трагедия в Пакистан, Кашмир и Непал – кадри от бедствието
14 снимки
nнаводнение Пакистан Кашмир Непал
nнаводнение Пакистан Кашмир Непал
nнаводнение Пакистан Кашмир Непал
nнаводнение Пакистан Кашмир Непал

В петък Пакистанската метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения в Хайбер Пахтунхва, предупреждавайки за нови внезапни наводнения. В социалните мрежи се появиха кадри с огромни кафяви водни потоци, връхлитащи провинцията. Властите призоваха хората да избягват туристически райони и да не пресичат реки по време на придошлите води.

Малко по-рано Индийската метеорологична служба съобщи, че обилните валежи са резултат от „cloudburst“ – внезапен и силен дъжд, над 100 мм за един час. Експерти предупреждават, че причинената от човека климатична криза е увеличила честотата и интензивността на сезонните наводнения в Хималаите тази година.

Драматични видеа в социалните мрежи показаха как пътища се превръщат в буйни реки,

докато дъждът разрушава цели сгради и отнася автомобили в Кашмир под индийско управление. В един от клиповете се вижда как стена от вода, кал и отломки се спуска по планински склон.

Спасителни операции продължават в целия регион, като армия и полиция търсят изчезналите. Някои от спасените са откарани в болници. Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф председателства извънредно заседание в Исламабад в петък, посветено на бурята и спасителните действия.

„Непоносима гледка“

Телата на жертви бяха отнесени от водите, а цели обществени сгради – унищожени в подножието на Кашмир под индийско управление, разказват очевидци и спасители. 75-годишен жител на село описва „пълно опустошение от всички страни“, след като видял как осем тела са извадени изпод калта.

„Това беше съкрушителна и непоносима гледка“, казва социалният активист Абдул Маджид Бичу пред Associated Press. По чудо били „спасени живи“ три коня, добавя той.

По-рано този месец друга вълна от наводнения удари планинско село в щата Утаракханд, Северна Индия, отнемайки живота на поне четирима души. Главният министър на Джаму и Кашмир Омар Абдула заяви, че е отменил някои събития за честването на годишнината от независимостта на Индия от Великобритания в петък.

Източник: CNN    
наводнения Пакистан Кашмир Непал жертви проливни дъждове мусони свлачища
