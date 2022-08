Въпрос за $1 млн.: Какво се случи с Кристъл Фрейзър, изчезнала безследно дни преди да роди

Б роени дни преди да роди първото си дете, безследно изчезва 23-годишната Кристъл Фрейзър. Младата жена липсва вече 13 години, а наскоро детективи отправиха апел за помощ за откриването ѝ. В замяна на достоверна информация за съдбата на Кристъл е обявена внушителна награда от 1 милион долара.

Кристъл Фрейзър, която има леки интелектуални затруднения, изчезва безследно в град Пирамид Хил, Австралия.

По данни на близките ѝ в нощта на изчезването си Кристъл е била облечена с оранжево горнище, черен анцуг и бейзболна шапка с камуфлажна шарка.

13 years ago, 23-year-old Krystal Fraser was last seen alive leaving an address in Albert Street, Pyramid Hill about 9.30pm.



On the night of her disappearance, Krystal received a 40 second phone call on her mobile phone. pic.twitter.com/Y4qx3ZiteQ — Victoria Police (@VictoriaPolice) June 21, 2022

За последно е забелязана в 21:30 часа на 20 юни 2009 година. Следите ѝ се губят, след като посещава своя близък приятел Робърт Глени, който живее на „Албърт Стрийт”.

Пред разследващите той дава шокиращи показания. Твърди, че в нощта, когато видял за последно Кристъл, тя му казала, че продавала дрога, затънала е в дългове и е преследвана от хората, за които работи.

„Тя ми каза: Трябва да се скрия, те ме преследват”... „те ме преследват, защото не съм платила”, казва Глени пред детективите.

„Тя беше нервна, никога не бях я виждал такава”, разказва приятелят на Кристъл за вечерта, когато я вижда за последно.

Police still hopeful of solving the disappearance of Pyramid Hill woman Krystal Fraserhttps://t.co/B1aZ8aR1W1 — ABC Melbourne (@abcmelbourne) June 20, 2022

По думите му, докато били заедно, тя се опитала да се обади на мъж на име Бенди седем пъти, но той не отговорил. По-късно е установено, че Бенди е прякор на мъж на име Алън Съмърс, който към момента е покойник.

Когато Кристъл си тръгвала, казала на Робърт Глени, че смята да се прибере у дома. Тя трябвало да само да пресече улицата за да стигне до къщата на майка си, но вместо това приятелят ѝ я видял да се качва в червено комби. Той чул мъжки глас как я подканил с думите: „влизай, влизай”. Пред следствието Робърт Глени разказал, че по-късно видял същата кола изгоряла в храсти край пътя.

Мистерията се заплита с всеки нов детайл

Загадката около изчезването на младата жена се заплита още повече и от факта, че майка ѝ Карън Фрейзър признава, че дъщеря ѝ не знаела кой точно е бащата на детето ѝ. Тя твърдяла, че е един от трима мъже - Питър Дженкинсън, Тони Гат или Гарет Дейвид.

#BREAKING: A man has been arrested in relation to the disappearance of Central Victorian woman Krystal Fraser in 2009. #9News pic.twitter.com/4t6rZIUpJD — 9News Central Victoria (@9NewsCentralVIC) February 13, 2018

Само няколко часа преди да изчезне Кристъл Фрейзър е изписана от болницата. Лекарите я предупреждават, че заради напредналата си бременност трябва да си почива, но тя обяснила, че същата вечер трябва да отиде на парти в Кохуна.

Разследващите са категорични, че Кристъл така и не е отишла на това парти, за което разказала на докторите в болницата.

Странни телефонни обаждания

Установено било, че във фаталната вечер Кристъл е провела 40-секунден разговор. Обаждането идвало от обществена телефонна кабина пред пощенската служба в Лейчвил. Градът се намирал на 27 километра от Пирамид Хил. Разговорът бил регистриран в 23:59 ч.

A $1 Million reward on offer to catch the “monster” who murdered Krystal Fraser in 2009. The 23 year old was days away from giving birth when she suspiciously disappeared. Police suspect the unborn baby’s father could be the killer @9NewsMelb pic.twitter.com/yDdyVlUpDB — Neary Ty (@NearyTy_9) July 17, 2019

Разследващите са убедени, че този, който се е обадил на Кристъл, е имал връзка с нея. Установено е, че през двата месеца преди изчезването ѝ, тя е получила общо 15 обаждания от същата телефонна кабина. Откакто младата жена потъва вдън земя, обажданията спрели.

Мобилният на Кристъл е бил активен в района близо три часа, след като е получила последното обаждане от телефонната кабина, но не може да бъде определено със сигурност, дали през това време Кристъл е била жива.

Какво казват разследващите за мистериозното изчезване

Отрядът за изчезнали лица и техният ръководител инспектор Тони Комбридж казват, че въпреки изминалото „значително” време, все още има големи шансове правилният човек да се появи и да помогне за приключване на разследването.

„Вероятно Кристъл се е забъркала в неприятности заради интимна връзка с мъж”, твърди инспектор Джулиан Хоран, който също се е заел да разследва изчезването на младата жена.

„През последните 13 години полицията не се е отказала да намери отговор на въпроса какво се е случило с Кристъл и кой е отговорен за това”, допълва той.

„Ние вярваме, че именно човекът, направил телефонното обаждане, е замесен в нейната смърт” казва инспектор Хоран.

„Вярвам, че този човек, който се е обадил, държи отговорите на случилото се с Кристъл. Възможно е той да е бащата на бебето ѝ”, казва още той.

„Достатъчно е само едно обаждане, ако това е правилното обаждане и все още има милион долара, които се предлагат, ако някой желае да говори. Това несъмнено е променяща живота сума пари за всеки, да не говорим за някой в малък провинциален град”, обяснява инспекторът.

Бившият следовател от отдел убийства инспектор Уейн Уолче казва, че изчезването на Кристъл Фрейзър е „нищо повече от трагедия”.

„Относно случая с изчезването на Кристъл днес съм толкова ангажиран в получаването на отговори, както и преди 13 години, когато работех по случая, докато бях в отдела за убийства”, допълва той.

Наградата от 1 милион долара

За пръв път внушителната награда за информация относно изчезването на момичето е обявена през 2019 година. Досега не е получено достоверно доказателство и тя продължава да се предлага.

Missing Persons Squad detectives have announced a $1 million reward as they look at a new lead in the investigation into the 2009 disappearance of Krystal Fraser.

Anyone with information about the disappearance is urged to contact Crime Stoppers on 1800 333 000. pic.twitter.com/cHJreA54a5 — ABC Melbourne (@abcmelbourne) July 16, 2019

Разследващите са категорични, че тя ще бъде изплатена по преценка на главния комисар на полицията за информация, водеща до задържането и последващото осъждане на лицето, или лицата, отговорни за смъртта или изчезването на Кристъл.

Основният заподозрян

Събраните до момента доказателства сочат, че, малко след изчезването, Кристъл Фреъзйр вероятно е била убита, но тялото до ден днешен не е открито. Разследващите стесняват кръга от заподозрени и са убедени, че младата жена е станала жертва на бащата на нероденото си дете.

В момента се води дело срещу Питър „Пи Джей” Дженкинсън като основен заподозрян за изчезването на Кристъл. Именно той е посочен от майката на Кристъл и от разследващите като възможен баща на детето на липсващата Фрейзър.

Дженкинсън отрича да е виновен. Разследващите са открили 23-ма свидетели, които ще дадат показания пред съда. Процесът продължава през месец август. На финала на делото ще стане ясно дали тази 13-годишна мистерия ще бъде разрешена.

Още от автора:

Кой изнасили и уби „гълъба” Голди?

Чудовището от Уисконсин: Бруталната история на серийния убиец Ед Гейн

Зловеща любов: Мъж живя 7 години с мъртвата си любима

„Никога не казвай на сина ни какво се случи“: Трагичната съдба на „Ел Фаусто”

Изтезания и убийства: Най-жестоката майка в историята

"Преродена богиня на смъртта Коатликуе": Историята на Магдалена Солис

15 години няма и следа от нея: Това дете е най-търсеният човек в света

Бруталната история на "Аква Тофана", убила над 600 мъже

Брутални смъртни случаи: „Сесил” е най-ужасяващият хотел в света

Шокиращата смърт на Елиза Лам в хотел Сесил

Зловещата история на Конуей - „еднокракият клоун убиец”

Случаят „Тамам Шуд” - най-мистериозното убийство в Австралия

Над 200 души изчезват в „убийствения замък” на Хенри Холмс