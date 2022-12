Как 100-годишен юбилей на мъртвец разкрива двойно убийство

В продължение на 15 години телата на Уилям и Патриша Уичърли лежат погребани в градината на дома им в Нотингамшир, Англия. Почти никой не подозира, че двамата са мъртви. Техните роднини, приятели и съседи са убедени, че съпрузите се радват на старините си, обикаляйки Ирландия, за да се насладят на спокойствието и добрия въздух там. Фалшиви писма, учтиво отказващи лекарски прегледи и празнични поздравителни картички, подписани от съпрузите, умело заблуждават, че те са все още живи.

Истината излиза наяве, след като в дома на семейство Уичърли е получено писмо от властите с молба да интервюират Уилям за стотния му рожден ден.

Но кой през цялото това време изпраща тези фалшиви бележки и необезпокоявано харчи спестяванията на семейство Уичърли?

Всичко излиза наяве през 2013 година. Тогава телата на съпрузите Уичърли са намерени в плитките гробове, в които прекарват години наред. Аутопсията установява, че двамата са застреляни. Оръжието е револвер от Втората световна война. Убийците са собствената им дъщеря Сюзън Едуардс и нейният съпруг Кристофър.

Сюзън и Кристофър Едуардс се женят през 1983 година. През целия им брак те имат големи финансови затруднения и стотици хиляди дълг на своя сметка. Виждат перфектна възможност в ликвидирането на възрастната двойка, за да се избавят от мизерията. Измислят план за действие и така те хладнокръвно ликвидират Уилям и Патриша през майския празничен уикенд на 1998 година.

