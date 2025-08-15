Свят

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп заяви, че ще се обади на украинския президент Володимир Зеленски и колегите си от страните в НАТО, за да ги информира за съдържанието на преговорите

Обновена преди 35 минути / 15 август 2025, 21:40
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нарече срещата с руския си колега Владимир Путин в Аляска "много продуктивна", но двамата не постигнаха споразумение за мир в Украйна 

Тръмп заяви, че ще се обади на украинския президент Володимир Зеленски и колегите си от страните в НАТО, за да ги информира за съдържанието на преговорите.

"Няма сделка, докато няма сделка", заяви държавният глава на САЩ.

Двамата с Путин не отговаряха на въпроси на журналисти и напуснаха съвместната пресконференция, след като направиха изявления.

"Днес наистина постигнахме огромен напредък", каза Тръмп и подчерта, че винаги е имал "отлични отношения" с руския президент.

"Много точки относно Украйна са договорени, има голям шанс да се постигне споразумение по останалите", обяви държавният глава на САЩ. 

В отговор на поканата на Путин да дойде в Москва, Тръмп заяви, че това е възможно въпреки критиките.

"Ще говорим много скоро и вероятно ще се видим също толкова скоро", каза той.

"Следващият път в Москва", отговори Путин на на английски.

"Това е интересно предложение. Ще понеса малко критики за това, но мога да си представя, че е възможно да се случи", отвърна Тръмп.

Домакинът даде първо думата на госта след преговорите във формат трима на трима.

Путин заяви, че е уверен, че нямаше да има война в Украйна, ако Тръмп беше президент на САЩ през 2022 г.

Той благодари на президента на САЩ за поверителния тон на разговора между двамата, който се проведе при закрити врати.

Централният въпрос на преговорите е била "украинската криза", поясни Путин. Той посочи, че за да се постигне "трайно и дългосрочно уреждане на конфликта, трябва да се премахнат основните причини за него", без да уточнява какво има предвид.

Путин определи срещата с Тръмп като "много закъсняла" и отбеляза, че не е имало срещи на върха между двете страни от няколко години и, че двустранните отношения са "паднали до най-ниската точка от Студената война насам". 

Президентът на Русия заяви, че се надява, че споразуменията от Аляска ще се превърнат в отправна точка за разрешаване на "украинската криза" и възстановяване на отношенията между Русия и Съединените щати.

Путин подчерта, че се надява, че Киев и Европа няма да създават пречки за очертаващия се напредък в уреждането на "украинската криза".

Русия е готова да работи по сигурността на Украйна, посочи руският държавен глава и подчерта, че Москва е заинтересована от прекратяване на "украинската криза".

Той добави, че Русия и Съединените щати имат какво да предложат едни на други в различни области - от технологиите до Арктика.

По-рано днес двамата президенти се срещнаха във формат трима на трима, заедно с руския външен министър Сергей Лавров, съветникът по външните работи Юрий Ушаков, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф.

Междувременно руският министър на отбраната Андрей Белоусов коментира пред ТАСС, че е в "отлично настроение".

Разговорът между двамата президенти и най-близките им съветници по външната политика продължи близо 3 часа.

Всичко това стана далеч от камерите и репортерите, зад затворени врати. 

След като двамата президенти се настаниха в залата за преговори и дадоха да ги снимат, представителите на медиите бяха помолени да излязат.

Тръмп и Путин седнаха един до друг в заседателната зала, пълна с репортери, пред надписи: "В преследване на мира" и "Аляска 2025".

Те бяха придружени от своите външни министри и съветници по външната политика. Президентът на Русия дори подвикна на журналистите след като няколко пъти се направи, че не чува въпросите им.

Международни репортери го питаха кога ще спре войната и убийствата в Украйна след като Тръмп благодари на всички в залата за присъствието. Двамата президенти обаче не отговориха на въпросите.

Източник: AP/БТА

Днес Тръмп посрещна Путин в Аляска на червения килим, опънат между "Еър Форс 1" и руския президентски самолет, кацнали на летището във военната база "Елмендорф–Ричардсън".

Двамата, усмихнати, се здрависаха, след което изглежда проведоха приятелски, но оживен разговор, като в един момент Тръмп се протегна и потупа ръката на Путин, докато отново се ръкуваха.

Източник: AP/БТА

Имаше известни съмнения дали двамата президенти ще споделят една лимузина до заседателната зала. Те го направиха – кратка възможност да бъдат сами преди срещата си във формат трима на трима.

Това очевидно е видът топло посрещане, на което руснаците се надяваха – с усмивки и привидно непринуден разговор, предава Би Би Си.

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Източник: AP/БТА

Тръмп кацна в Анкъридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега след седемчасов полет от Вашингтон.

Малко след това кацна и руският президентски самолет, излетял от далекоизточния град Магадан, който Путин посети по-рано днес.

Източник: AP/БТА

 

Източник: БТА, BBC, ТАСС    
