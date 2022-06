Зловещата история на Конуей - „еднокракият клоун убиец”

К лоуните са смешни актьори в цирка, които са облечени в цветни дрехи, носят щури перуки, комичен грим и огромен червен нос. Тяхната работа е да забавляват малки и големи.

Не за такъв палячо обаче ще стане въпрос в следващите редове.

През 1908 година жена на име Франсис Томпсън е намерена удушена и ограбена в дома си в Южен Мичиган. Мъж на име Луман Ман е заподозрян за жестокото убийство. Изправен е пред съда, но е оправдан поради липса на достатъчно доказателства. По време на процеса бащата на Луман, Орвил Ман, получава анонимна бележка. В нея е написано, че ще може да разреши мистерията, ако отиде в северния увеселителен парк Ривървю и намери клоун с дървен крак.

По това време г-н Ман смята уликата за лошо скроена шега, но само няколко години по-късно, точно такъв клоун ще бъде арестуван за поредното убийство в Чикаго.

Историята се повтаря

И така, четири години по-късно, през 1912 година в Чикаго, младата богатата наследница София Сингър е открита мъртва. Свидетели разкриват, че за последно жената е видяна жива в местна аптека, а след това в книжарница, откъдето си купила канцеларски материали. Написала няколко писма и ги изпратила. Малко по-късно София се отправила към дома си.

Тялото ѝ е открито няколко часа по-късно от годеника ѝ Уилям Уортен в квартирата, в която наскоро влюбените се преместили. От полицията веднага се насочили към двама заподозрени - еднокрак клоун и неговата съпруга, танцьорка на бурлеска.

Колоритното семейство доскоро живеело с откритата мъртва София и годеника ѝ. Установено било, че Чарлз Конуей е роден в богато семейство от Индиана. Той обаче пропил цялото си състояние, превръщайки се от заможен човек в клоун с дървен крак. Жена му Мери Конуей пък била укротителка на лъвове и сама наричала себе си Царицата на бурлеската.

За полицията мотивът за престъплението бил напълно ясен. София тъкмо е наследила 35 000 долара. Притежавала бижута за 3000 долара, а у себе си носила 1000 долара в брой. Това са били огромни суми през 1912 година в Америка.

Планът е замислен още на гарата

По време на разследването било разкрито, че в началото на октомври 1912 година богата наследница на име Софи Сингър дошла в Чикаго заедно с годеника си Уил Уортен. На жп гарата двамата се запознали с г-жа Конуей. Тя предложила на всички да си намерят апартамент заедно, вместо да отсядат в хотел. Така и станало.

Мери Конуей и Чарлз Конуей работели в цирка. Г-жа Конуей била укротителка на лъвове, наричала себе си Кралицата на бурлеската, г-н Конуей пък работел като клоун. Останал без крак по време на номер в цирка, в който трябвало да се гмурне. Крайникът му трябвало да бъде отстранен малко под коляното. Конуей го заменил със собственоръчно изработено дървено колче, пише The Tribune.

Цирковата двойка нямала никакви пари, освен тези, които новите им приятели им давали назаем всеки ден. С измама те успели да убедят богатата наследница редовно да им плаща за всякакви прищевки.

Един ден обаче София Сингър осъзнала, че е измамена и решила, че може би е по-добре да се прибере с годеника си в Балтимор. Двамата се изнесли от квартирата на Конуей и се нанесли в друга къща.

Бруталното убийство

Една вечер Уортен излязъл с приятели навън да залага. Щом се прибрал, не успял да отключи вратата, наложило се да я разбие. След като влязъл в квартирата, той започнал да вика по име своята любима. След като тя не му отговорила, той започнал да проверява всички стаи в къщата, докато стигнал до спалнята. Именно там се натъкнал на ужасяваща гледка. Изпод леглото стърчали два женски крака. Младият мъж издърпал тялото на София. Тя била със завързани ръце, а устата ѝ била запушена с носната кърпа на Конуей, която била забутана толкова дълбоко в гърлото ѝ, че се наложило да бъде извадена с клещи. Бижутата ѝ били откраднати, пише Mysteriouschicago

