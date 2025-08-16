Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

П ървата дама на САЩ, Мелания Тръмп, повдигна въпроса за тежкото положение на децата в Украйна и Русия в лично писмо до руския президент Владимир Путин, съобщиха двама служители от Белия дом в петък, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Президентът Тръмп е предал писмото от съпругата си на Путин

по време на срещата им на върха в Аляска, съобщиха служителите. Родената в Словения Мелания Тръмп не е придружавала мъжа си на пътуването до Аляска.

Служителите на Белия дом не са разкрили съдържанието на писмото, освен че са казали, че в него се споменават отвличанията на деца в резултат на войната в Украйна.

За съществуването на писмото не е било съобщавано досега.

Melania Trump sends letter to Putin about abducted children https://t.co/2eWeCm5pzR pic.twitter.com/0NUusdRBd0 — New York Post (@nypost) August 16, 2025

Отвличането на украински деца от Русия е дълбоко чувствително за Украйна. Украйна нарече отвличанията на десетки хиляди свои деца, отведени в Русия или на окупирана от Русия територия без съгласието на семейството или настойниците, военно престъпление, което отговаря на определението за геноцид в договора на ООН.

Преди това Москва заяви, че защитава уязвими деца и ги извежда от военна зона.

Службата на ООН за правата на човека заяви, че Русия е причинила страдания на милиони украински деца и е нарушила правата им

от началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Лидерите на САЩ и Русия разговаряха в продължение на близо три часа в американска военна база в Анкъридж, без да постигнат споразумение за прекратяване на огъня във войната в Украйна.