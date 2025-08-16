България

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°

16 август 2025, 06:40
Източник: iStock/Getty Images

В нимание, силен вятър! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За 16 август е издадено предупреждение за "потенциално опасно" време - жълт код, който важи за 4 области от страната. 

В събота ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен, в източните райони - временно силен, вятър от изток-североизток. 

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

В София максималните температури ще са около 30°.

Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава.

Вижте в нашата галерия препоръки за справяне с жегите

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд - с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Източник: НИМХ

В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд временни увеличения на облачността ще има над западните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи до умерен от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.

Източник: НИМХ

В понеделник атмосферата над страната ще се лабилизира. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и температурите слабо ще се понижат. 

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИМХ    
Прогноза за времето Силен вятър Жълт код Температури НИМХ Области Валежи Гръмотевици Черноморие Времето през уикенда
– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
