„Убийственият замък” на Хенри Холмс – първият сериен убиец в САЩ

Р едица хорър филми са вдъхновени от истински събития. А понякога реалността е толкова ужасяваща, че много хора биха решили, че става въпрос за холивудска измислица. Но не и тази история. Тя е реален случай, шокиращ със своите мащаби и бруталност, разиграл се в центъра на Чикаго през XIX век.

Съвременниците на историята отдавна не са измежду живите, но архивите „говорят” и разказват зловещата история на Хенри Хауърд Холмс - чаровен млад мъж с дълбоки сини очи, който остава в хрониките с прозвището „първия сериен убиец на Америка”.

Хенри Холмс създава хотел, станал печално известен като „Murder Castle”, в буквален превод „Убийствен замък”. Според слуховете зад стените на това зловещо здание безследно са изчезнали над 200 души. Самият Холмс по-късно си признава, че е убил „едва” 27 човека.

С уникално внимание към всеки детайл, той проектира огромна машина за жестоки убийства, маскирана като хотел. Зад стените на зданието, в специално създадените стаи и коридори, безследно изчезвали част от гостите, предимно млади жени.

Хитър бизнесмен с ужасяващо хоби

Хенри бил изключително хитър бизнесмен. Освен от хотелиерски „услуги”, припечелвал добре от застрахователни измами. Принуждавал своите служители в хотела да сключват застраховка живот в негова полза. Не е трудно човек да отгатне какво се е случвало с работниците по-късно. Освен от измамите Хенри припечелвал добре и от ужасяващото си хоби. След като буквално обезкостявал жертвите си, продавал скелетите им за научни цели на местни университети.

Как започва всичко

Херман Уебстър Мъджет е роден през 1860 година в Ню Хемпшир, в богато и уважавано семейство.

От ранно детство, връстниците му странели от него заради развинтената му фантазия и зловещо поведение. Неговият престъпен живот започнал още в медицинския университет. Той бил заловен да инсценира злополуки с помощта на трупове, откраднати от местната морга и след това прибирал парите по застрахователните полици, които сключил.

🇺🇸 En 1893, Henry Holmes ouvre son hôtel qui sera surnommé le "château des meurtres". Chambres sans fenêtres, porte s'ouvrant sur des murs, trappes ou encore escaliers menant nulle part, Henry avoue 27 meurtres quand certaines personnes en estime 200. Il fut pendu en 1896. pic.twitter.com/rwsu3Nu9mM — Terrifying News (@terrifying_news) June 12, 2022

Той решил да се ожени много млад. Първата си съпруга изоставил с малко дете на ръце и се преместил в Илинойс. Там сменил името си на Хенри Холмс, вероятно като култ към измисления английски детектив Шерлок Холмс, чийто създател е писателя сър Артър Конан Дойл, твърдят американски медии.

Първо била аптеката

Скоро след пристигането си в района на Чикаго, Хенри успял да си намери работа на непълен работен ден в местна аптека, близо до Джаксън Парк. Аптеката била собственост на д-р Е.С. Холтън, който малко по-късно починал от рак. Щом докторът издъхнал, Холмс убедил вдовицата му да му продаде сградата. Дори казал на опечалената жена, че може да остане да живее в една от стаичките над аптеката. Оказало се обаче, че Холмс няма намерение да плати и стотинка за да придобие аптеката. След като разбрала това, вдовицата на д-р Холтън завела дело срещу него в съда, но малко по-късно мистериозно изчезнала, пише „Кnowledgenuts”.

Строежът на „убийствения замък”

Постепенно, придобивайки средства чрез застрахователни измами, Холмс започнал да изкупува сградите около аптеката, в която продължавал да работи. Така той започнал да изгражда ужасяващия си замък.

H.H. Holmes’ gruesome crimes go beyond those committed in his infamous “castle”.



The crew investigates the H.H. Holmes Murder House on #GhostAdventures: Serial Killer Spirits at 9|8c. Stream past episodes for free (no sign-in required):https://t.co/dEXTVivt9O pic.twitter.com/zBCEKSnkdv — Ghost Adventures (@GhostAdventures) October 5, 2019

Строителството трябвало да отнеме шест месеца, но вместо това се проточило три пъти повече, сочат медийни публикации от това време. Причината била, че Холмс постоянно наемал и уволнявал работници, което му спестявало значителна сума пари. Той често обвинявал строителите в некачествена работа и ги уволнявал, без да им плати нито цент. По-важното обаче се оказало това, че така той си гарантирал, че всеки човек работи само по много малка част от сградата и не можел да заподозре какво всъщност се строи. Така Холмс лесно укрил дизайна и оформлението ѝ от света, пише Chikagoist.

„Хотел на Световния панаир”

През 1893 година Хенри Холмс напълно завършил обширната триетажна сграда със 100 стаи в центъра на Чикаго, намираща се на ъгъла на ул. 63-та и Уолъс. Въпреки че не била особено голяма на фона на небостъргачите край нея, тя все пак била доста внушителна. Холмс кръщава своето творение „Хотел на Световния панаир” точно навреме за 27-те милиона души, които Чикаго очаквал да присъстват на Световното изложение през 1983 година.

Местните хора бързо започнали да наричат хотела „Замъка”, защото на външен вид наистина изглеждала така.

Всъщност повечето стаи на третия етаж били наистина удобно обзаведени, при положение, че горките гости изобщо можели да ги намерят.

Объркващ, зловещ, ужасяващ

Стаите били разпръснати сред тесни коридори със странни ъгли и слабо осветление. Имало разположени газови струи по стените. Задънените коридори и стълбища, които не водели до никъде, били осеяни със заключени врати, от които само Холмс имал ключове. В личния му офис имало банков трезор, който бил модифициран да включва газова тръба, която можел да контролира от панел, скрит в гардероба на спалнята му.

На втория етаж, който бил още по-объркващ, имало 51 врати и шест коридора. Тридесет и пет стаи били обикновени спални, но другите били херметически облицовани със стоманени плочи, покрити с азбест, или напълно шумоизолирани. Някои били малки, с ниски тавани, не по-големи от килери. Повечето стаи били оборудвани с газови тръби, свързани със същия контролен панел, който се контролирал от спалнята на Холмс.

Всяка стая имала и специални шпионки, през които хотелиерът наблюдавал агонията на своите гости. Всяко помещение било снабдено с аларми, които се активирали, ако някой от „гостите” се опитал да избяга. На този етаж, както и на горния, имало капаци, тайни проходи и скрити килери. Но най-ужасяващи били големите хлъзгави шахти, водещи директно към мазето, разкриват по-късно изследователите на „Замъка”.

Мазе с ужасяващо изобретение

Облицована с тухли и мрак, избата можела да се сравни с тъмница. Тук Холмс държал резервоар с киселина, вани с негасена вар, маса за дисекция, хирургически кабинет и крематориум.

В мазето се намирало ужасяващо изобретение, дело на Холмс. Той сам го нарекъл „определител на еластичността”. На него той разтягал своите жертви до два пъти над нормалната им височина. Така той целял да създаде „раса от гиганти”, пише Chikagoist.

Краят на една ужасна история

„Бизнесът” на Холмс процъфтявал, но когато петмесечният Световен панаир приключил, той изпаднал във финансова криза и бил принуден да се изнесе от Чикаго.

Холмс пътувал из цяла Америка. Търсел богати жени, които подмамвал да се омъжат за него, след което ги убивал.

Историята му завършва печално, заради случаен арест за дребна измама с коне. Следователят Франк Гейре от Филаделфия започнал разследване, в което постепенно започнали да изкачат ужасяващи детайли от миналото на Хенри Холмс.

Не след дълго полицията в Чикаго разкрила и тайната на „Убийствения замък”.

Today's episode of A Brief History is in collaboration with @SimQueen8, who also helped me out with the JonBenet Ramsey house.



Today, we look at one of America's earliest serial killers, H.H. Holmes and his murder castle in Chicago. Premiere @ 2 EST. https://t.co/V521s3qijX pic.twitter.com/1lRHCUXTEj — hiphipRENEE (@hiphipreneeYT) June 4, 2020

Холмс бил изправен пред съда точно преди Хелоуин през 1895 година. Делото продължава само шест дни, но се превръща в един от най-сензационните процеси на века.

„Аз съм роден с дявола в мен“

В своята изповед по време на делото Холмс казва: „Аз съм роден с дявола в мен. Не можех да сдържа желанието да бъда убиец, както поетът не може да сдържи своето вдъхновение”.

На 7 май 1896 година, само девет дни преди да навърши 36 години Хенри е екзекутиран, а сърцето му продължило да бие още 15 минути след изпълнение на смъртната му присъда.

Съдбата на хотела е не по-малко трагична

След като Холмс попаднал в затвора, мъж на име А.М. Кларк купил сградата, като възнамерявал да се възползва от нейната популярност. Той имал планове да отвори отново хотела като туристическа атракция. Но това така и не се случва. На 19 август, малко след полунощ, нощен пазач забелязал пламъци, излизащи през покрива на сградата. Секунди по-късно районът бил разтърсен от няколко експлозии. Час и половина по-късно сградата се срутила. На нейно място била построена сграда за местната пощенска станция.

A post office now stands in the exact spot where H.H. Holmes' murder castle once stood. The castle was torn down in 1938. 🏰🔪⛓⚰️ pic.twitter.com/3woJHqE9Lc — Sick Sad Podcast (@SickSadPod) March 6, 2019

Въпреки ареста и екзекуцията на Холмс, повече от век продължават слуховете, че серийният убиец е успял да подкупи властите и да се спаси от присъдата си. Някои слухове гласят, че надзирателите в затвора са пуснали Холмс да избяга, а на негово място са обесили друг затворник.

За да опровергаят тези слухове, през март 2017 година, наследниците на Холмс, които живеят в Делауер, поискали останките му да бъдат ексхумирани и да бъдат подложени на ДНК тест. Резултатите окончателно доказали, че костите наистина били на Холмс.

Още от автора: