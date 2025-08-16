Бургаският съд решава дали да остави в ареста 18-годишният, прегазил семейство с АТВ

С ъдът в Бургас решава дали да остави в ареста 18-годишното момче, което се вряза с електрическо АТВ в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг, предаде агенция БГНЕС.

Младежът е обвинен в нанасяне на средна телесна повреда.

След като се качи на тротоар и помете семейство, 4-годишно момченце и майка му остават в кома с тежки черепно-мозъчни травми в реанимацията на бургаската болница.

В болница със счупен таз остава и служител на близък хотел.

МВР започва вътрешна проверка,

след твърдения на близки на пострадалите, че случаят се прикрива, тъй като родителите на виновния шофьор работят в полицията.

Експертиза ще търси дали наистина спирачките на АТВ-то са отказали,

както твърди виновният шофьор.