"Аква Тофана" – „еликсирът на любовта”, ликвидирал над 600 нежелани съпрузи

П рез XVII век в Италия разводът бил почти невъзможен. По това време мъжете имали неограничена власт. За някои жени бракът бил просто златна клетка, но за други истински ад. Жените в онези времена често били подлагани на брутално насилие. Въпреки това те нямали голям избор - можели или да се оженят и да се надяват съпругът им да се отнася прилично с тях, или да останат необвързани и да изкарват хляба си като продават телата си.

Оказва се, че по това време нещастно омъжените жени в Рим имали и трети вариант. Това била Джулия Тофана и нейният „еликсир на любовта”.

На хитрата Джулия ѝ хрумва брилянтната идея да създаде на пръв поглед съвсем обикновен парфюм или еликсир. В изящно шишенце тя пълнела недотам обикновени съставки: арсен, олово и беладона. Само няколко капки от течността, приложени за няколко дни, помогнали на над 600 жени да се отърват от нежеланите си съпрузи. Серумът, предизвиквал грипоподобни симптоми, след което бавна, но сигурна смърт.

Източник: iStock/Getty Images

Повече от 20 години Тофана продавала успешно „еликсира на любовта” сред своите приятелки и познати, които искали да се спасят от нещастен брак. В края на историята Тофана е разкрита, но успява да се укрие в манастир. Намерена е и изправена пред съда.

Как започва всичко?

Историческите факти за живота на Джулия Тофана са изключително оскъдни. Според запазените архиви тя е родена в Палермо през 1620 година. Нейната майка е печално известната по онова време Тофания д'Амадо, която е екзекутирана за убийството на собствения си съпруг през 1633 г.

Говори се, че е възможно именно Д'Амадо да е предала на дъщеря си тайната рецепта за най-добре действащата, но в същото време неоткриваема отрова.

Началото на процъфтяващ бизнес

Останала сираче едва на 13 години, Джулия трябвало да измисли начин да изкарва хляба си. Тогава вероятно се родила идеята за „бизнеса” с „Аква Тофана”.

Тофана започнала сама да забърква отровната смес. Точната рецепта отдавна е изгубена, но според изследователи, тя е съдържала арсен, олово и беладона в перфектни пропорции, пише syfy.com

За да не бъде разкрита, смъртоносната отрова „Аква Тофана” била в красива бутилка, приличаща на парфюм или скъпа козметична помада.

Giulia Tofana just mixing up a little drinky for the Supreme Court justices who overturned Roe v Wade pic.twitter.com/R8Bb7bikK6 — Sylvester Alone ☭ (@FatticusBinch) June 29, 2022

За жени, които искали да убият съпрузите си, „еликсирът на любовта” бил идеалното оръжие за убийство. Малкото шишенце жените можели да скрият сред тоалетните си принадлежности, без да събудят подозрение. Течността нямала вкус и мирис, затова и съпругите можели да бъдат изключително изобретателни как да я поднесат на своите мъже. Трябвало да добавят само няколко капки от течността в чая или във вкусното ястие за вечеря и резултатът бил сигурен - бавна смърт без подозрения.

Така Джулия Тофана създала истинска бизнес империя, която била доста впечатляваща за времето си. Тя дори наела сътрудници, които да управляват нелегалното производство. В забъркването на „еликсира на любовта” ѝ помагал таен аптекар, който също така пласирал „Аква Тофана” на нуждаещите се жени.

Дълго време тайната отвара останала неразкрита, тъй като отравянето с „Аква Тофана” предизвиквало симптоми като съвсем обикновено заболяване. При приемане на първата доза, жертвата получавала признаци като за най-банална настинка. При втория прием започвали болки в корема, повръщане и диария. Третата и четвъртата доза вече били фатални и водели до сигурна смърт.

Клиентка я предава

С времето бизнесът на Джулия Тофана процъфтявал. Повече от две десетилетия тя създавала своя еликсир на свободата, докато една от клиентките ѝ не я разкрива.

Aqua Tofana🩸☠️

Created by Giulia Tofana in 1633, this poison was used by wives who wished to escape abusive relationships by murdering their husbands.

In total 600+ men were killed and Giulia remained in business for 50 years, making her history’s most successful serial killer. pic.twitter.com/zyZ3kmnoEq — Ori 🫀 (@ori_sucks) August 3, 2021

Нещастната съпруга купува „Аква Тофана” за да приложи отровата върху съпруга си. Както било предписано, тя сложила няколко капки в супата му и я поднесла на семейната трапеза. Щом съпругът поднася храната към устата си, жената се разколебава и го моли да не яде от супата. Вероятно, след като е била пребита, тя се разкайва и казва, че е отровила ястието. Накрая дори признава на мъжа си откъде се е сдобила с отровата.

Друга версия на тази история пък твърди, че всъщност „Аква Тофана” и създателката ѝ Джулия, са разкрити, след като разкайващите се жени признават за стореното пред своите свещеници. А и хората започнали да забелязват, че младите вдовици в Рим са необичайно много на брой.

Краят на една легенда

Една от историческите версии за съдбата на Джулия гласи, че тя успява да избяга малко преди да бъде арестувана. За кратко се укрива в манастир, но е намерена. Изпратена е зад решетките, където е измъчвана и принудена да направи самопризнания. По собствените ѝ думи тя била отговорна за смъртта на около 600 нежелани съпрузи. Джулия е изправена пред съда и осъдена на смърт. Тя и нейните сътрудници са екзекутирани, както и редица от нейните клиенти от по нисшата класа. Някои от по-известните и богати клиентки са помилвани по молба на папата.

Between 1630 to 1655 in Italy, Giulia Tofana became famous for selling poison to women, mostly from the poor and working class, who wanted to murder their abusive and violent husbands. She and the members of her underground network were the facilitators of over 600 deaths. pic.twitter.com/AVwNehmevs — Marina Amaral (@marinamaral2) June 14, 2021

Според един историк обаче Джулия Тофана може и да не е срещнала толкова ужасна съдба. Майк Даш от университета в Кеймбридж твърди, че създателката на „Аква Тофана” може напълно да е пропуснала зрелищния съдебен процес през 1658 година. Според негово разследване Джулия е починала мирно и кротко още през 1651 година, а нейните сътрудници и клиенти са съдени без нея.

Независимо каква е истината за края на Джулия Тофана, тя и нейната „Аква Тофана” се превръщат в легенда.

Аква Тофана поразява и Моцарт?

Легендата за „Аква Тофана” и отровените съпрузи се разраства с времето и придобива чудовищни размери. От уста на уста през XVII век из Европа се разказва за жена, предлагаща неоткриваема отрова, и стотици мъртви мъже в Рим.

Дори гениалният композитор Волфганг Амадеус Моцарт е бил убеден, че е отровен именно с „Аква Тофана”. Той се разболява от необяснима болест през 1791 година, когато е едва на 35 години.

В свои писма Моцарт пише: „Сигурен съм, че съм бил отровен”, „Не мога да се отърва от тази идея.... Някой ми даде „Аква Тофана” и изчисли точното време на смъртта ми”.

Всъщност Моцарт наистина умира мистериозно, въпреки че няма доказателства, че именно тази прословута отрова е причина за кончината му.

