Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

С прокурорско разпореждане известният гръцки изпълнител Йоргос Мазонакис беше настанен в Държавната психиатрична клиника в четвъртък следобед. Новината предизвика шок сред почитателите му в южната ни съседка, предава NOVA.

Според местни медии певецът напоследък е бил в много лошо психологическо състояние. В четвъртък е бил посетен от сестра си Мария, която е преценила, че брат ѝ се нуждае от помощ.

След разговор с него, тя и родителите му решили да извикат линейка, без знанието на гръцката звезда. След като разбрал, Мазонакис упорито отказвал да последва екипа, без обаче да знае, че е издадена прокурорска заповед за преместването му в Държавната психиатрична клиника.

Певецът е хоспитализиран и ще бъде преместен в частна клиника в следващите дни.