Прокълнатият замък Corpsewood Manor: Сатанизъм, секс партита и наркотици

Т уристи или обикновени ентусиасти посещават места, свързани с огромни трагедии и зловещи престъпления, мотивирани от искрено любопитство или адреналин. Много от тях просто искат да видят злокобните райони, други искат да са част от действието.

Всеки трезвомислещ човек би отбягвал на километри място като замъка Corpsewood Manor, но други не се разубеждават толкова лесно. Мястото е придобило почти митичен статут сред местните заради ужасяващите престъпления, извършени там.

Зад стените на замъка се разиграва брутално двойно убийство през 1982 година. Д-р Чарлз Скъдър и неговият приятел и любовник Джоуи Одом живеят бурен живот там, запълнен с наркотици, алкохол, сатанизъм и известната „розова стая”.

Скрит сред гъста растителност в гората на окръг Чатуга замъкът крие ужасяваща тайна.

Д-р Чарлз Скъдър произлиза от богато семейство и работи като професор по фармакология в Чикагския университет „Лойола”. Той е и помощник-директор на Института за изследване на психичните лекарства и поведението. Хората, които го познават, го описват като „мек, но уверен”.

Той не бил типичният академик. Колегите му разказват, че извършвал финансирани от правителството експерименти с променящи съзнанието лекарства като LSD. Междувременно боядисал косата си в лилаво и имал маймуна за домашен любимец.

През 1976 година Скъдър се насища на градския живот и решава да напусне Чикаго в търсене на по-прост и усамотен живот. Самият той казва, че копнее за бягство от „данъците, сметките за електричество, газ и вода и безпомощното чувство да гледам как старият ми квартал се превръща в градско гето”.

Corpsewood Manor, кръстен на призрачно голи есенни дървета

За свое бягство 50-годишният мъж избира изолирано място в горите на северна Джорджия, където да започне своя нов живот, разказва Аllthatsinteresting. Там той отива с любовника си Джо Одом. Двамата изграждат там свой замък.

More key images from this week’s episode (#212):



3. Corpsewood Manor via Kelly Kazek/WeekinWeird.com

4. Dr. Charles Lee Scudder and Joseph Odom via WGGSTV

5. Scudder self-portrait via Corpsewood Manor Murders Facebook pic.twitter.com/ef6YBbaDM4 — My Favorite Murder (@MyFavMurder) March 5, 2020

„В рамките на две кратки години живеехме в елегантен мини-замък”, казва Скъдър. Своето имение те наричат Corpsewood Manor, кръстен на призрачно голите есенни дървета, осеяли района.

Селският замък е изграден на три етажа. На първия били отглеждани птици за храна, на втория - хранителни запаси, както и порнографска колекция на двойката, а на третия се помещавала тяхната „розова стая”.

Сатанизъм

Връзката на Скъдър далеч не била единствената тайна, която пазел. 50-годишният мъж бил член на Църквата на Сатаната. Оказва се, че университетският преподавател криел доста тъмни тайни.

Скъдър, напускайки университета „Лайола”, дори взел със себе си около 12 000 дози LSD. С тези запаси в забравеното от бога място, той можел да изразява своя сатанизъм необезпокояван. Замъкът дори бил охраняван от две кучета от породата мастиф: Велзеву (принцът на дяволите в Библията)и Арсинат (герой от роман на Хауърд Филипс Лъвграфт, американски писател на ужаси и фантастика).

Градски легенди гласят, че Скъдър дори призовал истински демон за да помогне на четириногите да пазят къщата.

Отвън имението било украсено с различни готически атрибути като черепи и розов гаргойл (демонично същество, което олицетворява силите на хаос, подчинени на божествената сила). Скъдър изработва и витраж, украсен с Бафомет (загадъчна фигура с глава на козел, почитана в Църквата на Сатаната). Макар и сатанист, Скъдър всъщност не боготвори Сатаната, вместо това той бил атеист, отдаващ се на долните, светски удоволствия.

Едно парти се превръща в кървава сцена

Скъдър и Одом обичаха да канят гости в своя замък. Точно едно такова парти се превръща в кървава сцена на двойно убийство.

В романа на адвокат Ейми Петула The Corpsewood Manor Murders in North Georgia на цели 137 страници е разказана дейността между двамата обитатели на замъка, секса, наркотиците и не оставят много на въображението на любопитния читател.

В книгата е описано и последното злощастно парти зад стените на зловещо имение. На събирането са поканени 17-годишния Кенет Ейвъри Брок и съквартирантът му, 30-годишният Самуел Тони Уест.

Уест е психически лабилен мъж, който години наред носи вината за това, че е застрелял и убил 2-годишния си племенник, когато бил на 13 години, докато си играел със зареден пистолет. Уест е изпратен в психиатрия, в която се лекува, докато навърши 18 години, пише Сhattanoogan.com.

Информацията за партито е оскъдна, а полицейските доклади по случая варират, но според книгата четиримата празнуват лудо под въздействието на наркотици и алкохол.

След като изтрезняват, двамата гости решават да си отмъстят и да ограбят двамата домакини. Брок и Уест заедно с двама тийнейджъри на име Джои Уелс и Тереза Хъджинс се отправят към имението Corpsewood на 12 декември 1982 година. Те взимат със себе си пушката на майката на Брок, на която казват, че отиват на лов за зайци.

Първоначално те се държат така, все едно са пристигнали за да се помотаят. Дори приемат поканата на Скъдлър да изпият по чаша домашно вино. Там те приемат и комбинация от алкохол, разредител за боя и лепило, известна като „toot-a-loo“.

The Corpsewood Manor Murders: A Story Of Satanism, Sex Parties, And Slaughter https://t.co/fwSh1zykvW pic.twitter.com/14P9zHRg3X — 🛸Heather Ashera 👽 (@HeatherAshera) March 5, 2020

Насред почерпката Брок отива до колата си и вади пушката, която е оставил там. Според показания по-късно в съда, след като видял оръжието Чарлз Скъдлър, вероятно вече доста пиян, се изкикотил и казал „Бам, бам”. Вероятно това бил последен дъх на веселие, преди нещата да станат ужасно мрачни.

Застрелян е Одом и двете кучета. След което Брок и Уест притискат Скъдлър, вярвайки, че в имението е скрито голямо богатсво. След като се убеждават, че са се надявали напразно, те прострелват домакина пет пъти в главата. Грабват малките ценности, които откриват, и бягат от местопрестъплението.

Съдбата на убийците

Четиримата убийци бягат чак до Мисисипи, където извършват още едно убийство. Застрелват Кърби Фелпс по време на обир, който ужасно се обърква.

Вероятно изпитвайки угризения на съвестта, Кенет Брок се връща в Джорджия още на 20 декември същата година и се предава в полицията. Неговия съучастник Самуел Уест прави същото. Той се предава в полицията в Чатануга, Тенеси, на 25 декември.

Двамата са изправени пред съда. Историята им е разказана в редица сензационни медийни статии за бруталните мъчения и убийствата на обитателите и техните гигантски кучета. Любопитството ескалира по време на процеса във Върховния съд на окръг Чатуга в Съмърсвил, Джорджия. Делото е изслушано пред строгия, но опитен съдия, почитаемия Джоузеф Е. „Бо” Логинс, член на съдебната система от 1977 година.

Когато делото стига до съда е описано като „Делото за убийството на поклонниците на дявола”, а един адвокат по процеса описва производството като „сякаш циркът беше дошъл в града”.

Уест е признат за виновен по две обвинения в убийство и осъден на смърт, докато Брок се признава за виновен и получава три последователни доживотни присъди.

Corpsewood Manor днес

Към днешна дата тухленият замък е опожарен. Той е подпален от неизвестни пиромани през януари 1983 година, само месец след зловещото двойно убийство. Въпреки това посетители продължават да ходят на мястото и да се разхождат дълбоко в гората, взимайки си сувенири от прокълнатия замък.

Любопитното е, че много от посетителите на злокобния район съобщават за злополуки, наранявания и трагедии, случващи се край замъка Corpsewood Manor. Местните вярват, че замъкът е прокълнат и из него бродят духовете на убитите му собственици или на някое мистериозно зло същество.

Още от автора:

Брутални убийства и токсична кръв: Истинските събития зад три смразяващи кръвта легенди

„Седя там, кървя и се смея”: Прокълнат ли е бил „Титаник”?

Чаша с кръв и разпръсната сол: Сатанинските убийства на "Касапина от Скид Роу”

Проклятието "4": Какво плаши до смърт шофьорите в най-зловещия тунел в света

Бомба на шията, обир и тяло във фризер: Истинската история на Брайън Уелс

Изнасилване, убийство и IQ 70: Потресаващата история на „невинния виновен“

Последните желания на най-бруталните убийци, преди да умрат

Мъж се обади на близките си 35 пъти след смъртта си

„Още съм жив”: Мистерията с изчезването на 12-годишния Джони Гош

Звук от капеща кръв и шепот „Убих 6 деца”: Прокълнатата къща във Вилиска

​ Убийството на момичето с ягодовата коса: Как разкриха 12-годишната загадка

Брутален ритуал с девица и прокълнато имение: Историята на „Химуро”

Когато се обади непознат: Убийството на 13-годишната Джанет Кристман

Сирка Сари – красавицата, мистериозно загинала в комин

Загадка за 1 млн. долара: Какво се случи с Кристъл Фрейзър дни преди да роди

Кой изнасили и уби „гълъба” Голди?

Чудовището от Уисконсин: Бруталната история на серийния убиец Ед Гейн

Зловеща любов: Мъж живя 7 години с мъртвата си любима

„Никога не казвай на сина ни какво се случи“: Трагичната съдба на „Ел Фаусто”

Изтезания и убийства: Най-жестоката майка в историята

"Преродена богиня на смъртта Коатликуе": Историята на Магдалена Солис

15 години няма и следа от нея: Това дете е най-търсеният човек в света

Бруталната история на "Аква Тофана", убила над 600 мъже

Брутални смъртни случаи: „Сесил” е най-ужасяващият хотел в света

Шокиращата смърт на Елиза Лам в хотел Сесил

Зловещата история на Конуей - „еднокракият клоун убиец”

Случаят „Тамам Шуд” - най-мистериозното убийство в Австралия

Над 200 души изчезват в „убийствения замък” на Хенри Холмс