Неразгадана до днес мистерия: Изчезналият три пъти кораб „Ел Фаусто”

„Никога не казвай на сина ни за това, което ми се случи. Знаеш, че Бог иска тази съдба за мен. Обичам те”. Това предсмъртно послание пише 27-годишният Хулио Гарсия в своя тефтер, пътувайки на борда на кораба „Ел Фаусто” през 1968 г. Прощалното писмо е адресирано до младата му съпруга Лиз. Какво се е случило Хулио, никой не знае, съдбата му е обвита в мистерия повече от половин век.

„Ел Фаусто” бил рибарско корабче с пристан в Тазакорте, остров Ла Палма (част от Канарските острови). С мощния си двигател от 43 конски сили, можел да развива скорост от 13 километра в час или 7 морски възела. С дължина 14 метра и бруто тонаж 20 т., плавателният съд бил сравнително голям за своята категория. Затова често бил наеман не само за риболов, но и за транспортиране на плодове, зеленчуци, дизел и други стоки из целия архипелаг.

През 1968 година собственик на кораба бил Рафаел Акоста. За екипаж "Ел Фаусто" той наел двамата братя Рамон и Елиберто Ернандес заедно с братовчедите им Мигел и Витербо Акоста. Четиримата мъже били опитни моряци и рибари, посветили се на занаята от тинейджърските си години.

138-The Disappearance of The El Fausto. With land in sight the crew and their ship disappear. Not once, not twice, but 3 times. #disappearance #truecrime #missing #mystery #missingpersons #disappeared #unsolved #truecrimecommunity #vanished #podcast #unsolvedmysteries #mysterious pic.twitter.com/Ulzt3bBbgJ