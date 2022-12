„Чудовището с 21 лица”, което остана загадка завинаги

„Чудовището с 21 лица” е истински криминален случай, достоен да се превърне в касов холивудски екшън.

В 21:00 часа на 18 март 1984 година двама маскирани и въоръжени до зъби мъже нахлуват в дома на 70-годишната Йоши Езаки. Жената е майката на Кацухиса Езаки. Той е президент на компанията за производство на сладкиши и закуски „Езаки Глико”. Г-жа Езаки е завързана, докато бандитите тършуват дома ѝ, търсейки ключа от жилището на сина ѝ, който живее в съседния имот. След като го откриват, бандитите си плюят на петите и тръгват към къщата на истинската си мишена.

След като влизат в дома на Кацухиса Езаки, двамата маскирани мъже завързват съпругата му Микиеко и голямата му дъщеря Марико на 8 години, след което ги заключват в банята. По време на атаката други две деца на семейството -малката дъщеря Юкико на 4 години и 11-годишният син Ецуро, спели в другата стая и останали невредими. След като претърсват цялата къща, бандитите откриват и самия Езаки, който се къпел през това време. Престъпниците отвличат голия мъж от дома му и го отвеждат насила в малък склад в Ибараки, Осака.

Откупът е в злато

Още същата вечер похитителите се свързват с един от директорите на компанията. Те го насочват към телефонна кабина, в която предварително са оставили бележка с искан откуп от 1 милиард йени, които по тогавашния курс на валутата се равнявали на около 4,5 милиона щатски долара. Освен сериозната сума пари, бандитите искали още 100 килограма златни кюлчета.

До плащането на внушителния откуп така и не се стигнало, тъй като едва три дни след похищението, на 21 март, Езаки успява да избяга от склада.

Полицията започва разследване на отвличането, но похитителите сякаш се изпаряват.

Ироничните писма

Случаят тръгва в нова посока няколко дни по-късно. На 8 април в полицията е получено писмо от бандитите, с което те се надсмиват над детективите, които работят по случая с похитения бизнесмен.

„Към полицейските глупаци, всички ли сте глупави? Какво по дяволите правите с цялата тази работна ръка? Ако сте професионалисти, елате, хванете ни! Ще ви подскажем, тъй като сте толкова недъгави! Няма ни сред роднините на Езаки, няма ни сред полицията на Нишиномия, няма ни сред Корпуса за предотвратяване на наводнения. Колата, която купихме беше сива”, пише в писмото от бандитите. Те посочват дори ресторанта, от който купуват яденето, с което хранят своя заложник, докато е в плен.

„Ако искате повече информация, питайте ни за нея във вестниците. След като ви казах всичко това, трябва да можете да ни хванете. Ако не, значи сте просто данъчни пиявици. Да отвлечем ли и шефа на полицията?”, пишат в своята бележка наглите бандити.

И докато полицията е на крак, изнудването срещу Езаки не приключва с неговото бягство. На 10 април са запалени няколко автомобила на паркинга на фабриката му. А на 16 април е открит контейнер със солна киселина и заплашително писмо.

