Свят

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

На мястото е обявено извънредно положение

16 август 2025, 00:15
Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени
Източник: AP/БТА

П етима души загинаха, а повече от 100 бяха ранени, при експлозия в руския град Рязан днес, предаде ДПА, като се позова на областния губернатор Павел Малков.

Малков съобщи в Телеграм за пожар в завода, който според руски държавни медии произвежда барут и експлозиви.

Фабриката се е срутила и е възможно да има още жертви, затиснати под отломките.

Работник е загинал при експлозия в петролната рафинерия

На снимки и видеозаписи се виждат пожар и гъсти стълбове дим, отбелязва ДПА.

На мястото е обявено извънредно положение, каза Малков.

На този етап причината за експлозията не е установена. Започнало е разследване за нарушения на правилата за безопасност в промишлените обекти.

В Рязанска област и преди е имало сериозни инциденти, свързани със съхранението или производството на боеприпаси, отбелязва ДПА.

Седемнадесет души загинаха заради експлозия през 2021 г. във фабрика, принадлежаща на същата фирма, която стопанисва завода в Рязан.

Взрив в завод край Москва, много пострадали

Освен това областта е честа мишена на атаки с дронове, които Украйна извършва в борбата си да отблъсне руските нашественици, които нахлуха в страната преди близо три години и половина, посочва ДПА.

Засега обаче няма индикации експлозията да е причинена от нападение с безпилотни летателни апарати или да става въпрос за саботаж.

Източник: БТА, Николай Станоев, Елена Инджева    
Русия завод взрив
Последвайте ни
Тръмп и Путин говорят вече над час при закрити врати

Тръмп и Путин говорят вече над час при закрити врати

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Изплащат компесаторките за жилище в евро

Изплащат компесаторките за жилище в евро

pariteni.bg
Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Зеленски: Русия трябва да сложи край на войната, която започна

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

България Преди 4 часа

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Свят Преди 5 часа

Лукашенко е близък съюзник на Путин

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Свят Преди 5 часа

Той е бил в много лошо състояние

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Свят Преди 5 часа

Песков: Президентът винаги пристига навреме

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 6 часа

За момента няма информация за пострадали хора

Снимката е илюстративна

Двама души са изчезнали в морето край Слънчев бряг

България Преди 7 часа

Първо в морето е влязло момче, родено през 2011 година, след него и негов роднина, роден през 1995 година

Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

България Преди 7 часа

Той съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

България Преди 7 часа

Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци

,

В Газа: Да те убият, докато чакаш за храна

Свят Преди 8 часа

Новините за цивилни палестинци, загинали в близост до центровете за разпределение на помощи в Газа, вече са ежедневие

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

България Преди 8 часа

Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Свят Преди 8 часа

Хотелите и курортите в района са напълно запълнени

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

България Преди 8 часа

Започва и специализирана полицейска операция за съмнителни книжки

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 8 часа

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

България Преди 8 часа

Натрупаната инфлация за последните пет години е 41,2%

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

Септември се подсили с англичанин

Gong.bg

Спорно решение на Ливърпул - Борнемут

Gong.bg

Историческата среща в Аляска на живо: Путин и Тръмп минаха заедно по червен килим, возиха се в една лимузина

Nova.bg

"Звярът": Лимузината, с която Тръмп посрещна Путин в Аляска

Nova.bg