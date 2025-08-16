Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

П етима души загинаха, а повече от 100 бяха ранени, при експлозия в руския град Рязан днес, предаде ДПА, като се позова на областния губернатор Павел Малков.

Малков съобщи в Телеграм за пожар в завода, който според руски държавни медии произвежда барут и експлозиви.

Фабриката се е срутила и е възможно да има още жертви, затиснати под отломките.

На снимки и видеозаписи се виждат пожар и гъсти стълбове дим, отбелязва ДПА.

На мястото е обявено извънредно положение, каза Малков.

На този етап причината за експлозията не е установена. Започнало е разследване за нарушения на правилата за безопасност в промишлените обекти.

В Рязанска област и преди е имало сериозни инциденти, свързани със съхранението или производството на боеприпаси, отбелязва ДПА.

Седемнадесет души загинаха заради експлозия през 2021 г. във фабрика, принадлежаща на същата фирма, която стопанисва завода в Рязан.

Освен това областта е честа мишена на атаки с дронове, които Украйна извършва в борбата си да отблъсне руските нашественици, които нахлуха в страната преди близо три години и половина, посочва ДПА.

Засега обаче няма индикации експлозията да е причинена от нападение с безпилотни летателни апарати или да става въпрос за саботаж.