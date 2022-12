Олицетворение на злото: „Убиецът с метлата“

З а Кенет Макдъф казват, че убийствата са дълбоко закодирани в ДНК-то му. Дори фалшивата му усмивка не може да скрие кипящия гняв, а очите му не познават капка човечност. Наричат го олицетворение на злото.

Още от ранно детство Макдъф е побойник, който преследва момичетата и момчета, които са по-малки от него. Той избира своите мишени по ясен критерий - те трябва да са по-слаби от него, за да не могат да отвърнат на удара.

Като тийнейджър Макдъф напуска гимназията още през първата си година там. Свободното си време прекарва в обири на домовете в Роузбъд. Престъпната му дейност е прекратена, след като е заловен и осъден на 12 години затвор. Той прекарва едва 10 месеца зад решетките. За ужас на нищо неподозиращите хора от Южен Тексас, той излиза на свобода, но вместо да си е взел поука, Кенет Макдъф е още по-гневен и готов за мъст.

Само няколко месеца след освобождаването си от затвора, Макдъф и неговия приятел Рой Дейл Грийн решават да потърсят жена, която да им прави компания. За двамата е ясно, че никое момиче не би се съгласило да тръгне доброволно с тях. Те решават да вземат това, което си поискат. След дълги часове обикаляне и търсене на жена, те си харесват момиче в град Евърман. Там те забелязват 16-годишната Една „Луиз“ Съливан. Тя е в компанията на 17-годишния си приятел Робърт Бранд и неговия братовчед Марк Дънам на 15 години. Тримата оживено разговарят, облегнати на кола, паркирана край бейзболното игрище в града. Те не подозират какво ги очаква.

Episode 19: Listener discretion is advised for this week's case in which Shea describes the early life and first crimes of the Broomstick Killer. Left to right: Marcus Dunham, Robert Brand, and Edna Louise Sullivan. #truecrime #Texas #serialkiller #podcast #PodernFamily pic.twitter.com/womUpadOGU — All Crime No Cattle (@ACNCpodcast) May 6, 2018

Макдъф и Грийн тръгват към приятелската компания. Кенет вади пистолет и крещи към тримата младежи да влизат в багажника на колата. Макдъф и Грийн потеглят с мръсна газ и започват да търсят уединено място. След като го откриват, отключват багажника на колата. Луиз е извлечена, докато Бранд и Дънам са убити на място от Макдъф, който стреля по тях шест пъти.

По-късно Макдъф си спомня, че момчетата се молели за живота си, което вдигнало нивата на адреналина му. Да има власт над другите - това е било неговото единствено желание.

След като двамата бандити заличават всички доказателства, които биха могли да ги свържат с убийствата на момчетата, решават да се позабавляват с единствената си все още жива жертва. Двамата се редуват да я изнасилват. След това Макдъф решава да се отърве и от нея. Първоначално опитва да я задуши с колан, но след като не успява, грабва счупена метла, която случайно намерил в колата и с нея довършил престъплението. След това тялото на тинейджърката е захвърлено в гората.

На следващия ден Грийн гледа телевизия с приятеля си Ричард Бойд, когато предаването е прекъснато заради извънредни новини. Съобщено е, че са открити три тела в покрайнините на града. Осъзнал ужасните престъпления, които е извършил, той признава за стореното пред родителите на Бойд. Казва им и за участието на своя приятел Кенет Макдъф. Изслушвайки самопризнанията на момчето, родителите го съветват незабавно да се предаде в полицията.

This Gary Cartwright story on serial killer Kenneth McDuff should not be read before bed. https://t.co/j0LhtKjpnm pic.twitter.com/BreqIlOmEL — Pamela Colloff (@pamelacolloff) February 22, 2017

Така и става. Въз основа на показанията на приятеля си Рой Кенет Алън Макдъф е арестуван и обвинен в трите убийства. На 9 октомври 1968 година съдебните заседатели го обявяват единодушно за виновен. Получава най-тежката присъда смърт на електрическия стол. В шеметен обрат на събитията присъдата му е заменена с доживотен затвор с възможност за условно освобождаване през 1972 година.

Рой Грийн получава 11 години затвор за участието си в сексуално насилие и прикриване на престъпленията. Доколкото е известно, той повече не е пресичал пътищата на закона. Това обаче не може да се каже за неговия приятел Кенет Макдъф.

Когато идва денят, в който трябва да се реши за предсрочното му освобождаване, той напълно хвърля вината за трите убийства върху своя приятел Рой Дейл Грийн. По време на изслушването Макдъф предлага подкуп на член на комисията. Той обещава 10 000 долара, които майка му осигурява. Вместо да приеме подкупа, мъжът го предава. В резултат на това към присъдата на Макдъф са добавени две години затвор и той губи възможността си за предсрочно освобождаване. Но това съвсем не е краят на историята за Кенет Макдъф, който по това време става известен като „Убиеца с метлата“.

На 11 октомври 1989 година заради пренаселеността на затворите в Тексас много престъпници получават предсрочно освобождаване. Сред тях е и Кенет Макдъф. По това време той е излежал едва 23 години от доживотната си присъда. Така осъденият изнасилвач, троен убиец и с наложена смъртна присъда затворник, получава документите си да се прибере у дома.

Find out how the Justice system allowed a serial killer to escape death row and ultimately get a second chance at murder. 'Freed to Kill' details the chilling case of Kenneth McDuff - stream the exclusive series now on Fox Nation. https://t.co/jl25Mp8Fdz pic.twitter.com/Cgt7F7GXPk — Fox Nation (@foxnation) March 18, 2022

По всичко изглежда, че Макдъф е разбрал грешката си, дори си намира работа в бензиностанция, записва се на уроци в техническия колеж. Служителят, който трябва да следи Кенет да не нарушава затвора, е спокоен. Оказва се обаче, че Макдъф незабавно се връща към старите си навици.

В рамките само на една седмица от освобождаването си Кенет Макдъф отвлича, изнасилва и убива 31-годишната Сарафия Паркър. След като тялото ѝ е намерено, полицията започва разследване. Свидетели разказват, че са видели младата жена в компанията на бившия затворник, малко преди да изчезне. Детективите са наясно, че той представлява интерес в случая, но така и не могат да съберат конкретни доказателства, които да го свържат с бруталното убийство.

Въпреки това Макдъф е хванат за нарушение на предсрочното си освобождаване, след като заплашва да убие мъж по време на скандал. Това го връща отново зад решетките за още една година, преди отново да бъде освободен.

След като отново излиза от затвора, Макдъф успява да се пази далеч от неприятностите „цели“ 9 месеца. Демоните му се завръщат на 10 октомври 1991 година, когато той отвлича проститутка на име Бренда Томпсън в град Уако. Макдъф я натоварва на камион и потегля с мръсна газ. Търсейки място, където да се уедини със своята плячка, Макдъф се озовава пред полицйски контролно-попускателен пункт. Щом вижда униформените, Бренда започва да крещи и да рита по предното стъкло на камиона в отчаян опит да спаси живота си. Хладнокръвният бандит потегля с мръсна газ и ловко се измъква от тръгналите след него полицаи. Той изключва фаровете на камиона и се движи в насрещното на еднопосочна улица. Когато се уверява, че вече не го преследват, Макдъф спира на черен път, където отприщва яростта си върху жената, която за малко да провали престъпната му кариера. Нанася ѝ брутален побой, изнасилва я, след което я измъчва, докато издъхне, пише Тexasmonthly.

По-малко от седмица, след като ликвидира Бренда, Макдъф убива отново. И този път жертвата му е проститутка. Тя се казва Регения Де Ан Мур. 17-годишното момиче се качва доброволно в колата му. Макдъф я откарва на безлюдно място, където е изнасилена и удушена. Тялото ѝ е заровено и повече от 7 години никой не го открива.

Ненаситният убиец напада отново само два месеца по-късно, на 29 декември 1991 година. Жертвата е 28-годишната счетоводителка на име Колийн Рийд. Тя е набелязана на автомивка в Остин. Макдъф я харесва, докато обикаля със своя приятел Алва Ханк Уорли. Бруталният престъпник е омагьосан от красивата брюнетка. Сграбчва я пред очите на половин дузина свидетели. През следващите няколко часа двамата мъже я изнасилват на задната седалка на колата. Измъчват я, като я горят със запалена цигара. Накрая Колийн е убита, пише Nydailynew.

През февруари 1992 година Валенсия Джошуа, наркозависима проститутка, е следващата, която попада в ръцете на Макдъф.

Последната известна жертва на бруталния убиец е млада съпруга и майка, която е в очакване на третото си дете. 22-годишната Мелиса Нортърп е нападната и похитена, докато дава нощно дежурство в смесен магазин в Уако. Откраднати са и 250 долара от касата.

In 1966, Kenneth McDuff was convicted of murdering three people.



He was initially sentenced to death before his sentence was changed to life imprisonment.



However, in 1989, he was paroled. His life in prison did not change him though. He went on to pic.twitter.com/6e2XmC9xUj — Ãbdül (@datguyabdull) September 8, 2022

След като медиите съобщават за изчезването на Мелиса, свидетели отиват в полицията и разказват, че са видели бившия затворник Кенет Макдъф да се мотае около магазина, където тя работела. След продължително издирване, тялото на Мелиса е открито от рибари два месеца по-късно.

Полицаите са в безизходица. Те са наясно, че е възможно Кенет Макдъф да има общо с поредицата отвличания и убийства, станали в региона, но така и не успяват да намерят сигурно доказателство, с което да го вкарат в затвора.

През март 1992 година е издадена заповед за арест срещу Кенет Алън Макдъф по федерални обвинения за наркотици и огнестрелно оръжие.

Полицията прави хитър ход. Вика за разпит Алва Ханк Уорли. Пред ченгетата той решава да признае за смъртта на Колийн Рийд. Той разказва, че е присъствал на убийството, но не е участвал, пише Мurderpedia.

След като научава, че срещу него има издадена заповед за арест, Кенет Макдъф сменя името си на Ричард Фаулър. Премества се в Канзас Сити, Мисури и започва работа като събирач на отпадъци.

Той остава незабелязан, докато историята му не започва да се върти по националните медии.

Защитник на правата на жертвите Джон Уолш представя случая в своята телевизионна програма за борба с престъпленията, America's Most Wanted . В нощта, в която шоуто му е излъчено, сред зрителите е мъж на име Гари Смити. Снимка на Макдъф се появява на екрана, а Смити е шокиран от приликата между издирвания беглец и неговия колега Ричард Фаулър. Гари незабавно се обажда по телефона в полицейското управление на Канзас Сити. Фаулър е проверен в базата данни с отпечатъци. Оказва се, че това наистина е самият Кенет Макдъф. Само три дни по-късно серийният убиец и изнасилвач е задържан.

Кенет Макдъф е обвинен в убийството на Мелиса Нортърп. През юли 1992 година той е признат за виновен. Той най-накрая получава своята заслужена присъда: смъртоносна инжекция. Въпреки, че коства живота на най-малко седем жени, щатът Тексас най-накрая научава урока си.

На 17 ноември 1998 година животът на Кенет Алън Макдъф най-накрая приключва. Той е ескортиран до камерата за екзекуции и в съответствие с протокола е попитан за последно желание. Безскрупулният престъпник отговаря: „Готов съм да бъда освободен. Освободете ме“.

Останките на Макдъф са положени в затвора в Хънтсвил. Мястото е маркирано със знак Х, което означава, че екзекуцията му е била извършена.

