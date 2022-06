Мистерия на 100 години: Кой е убиецът на семейство Грубер?

И змина цял век откакто шестима души, обитаващи малка баварска ферма, са открити брутално убити в дома си. До ден днешен остава загадката кой и защо е посегнал на фамилия Грубер. Случаят отдавна се е превърнал в легенда, в която се преплитат истина със слухове, полицейски доказателства и ясновидски предсказания.

Смразяващият кръвта случай, приличащ на сюжет от филм на ужасите, се разиграва на 31 март 1922 година във ферма в Германия, наречена Хинтеркайфек. Шест трупа са открити безмилостно разсечени с кирка. Бруталният начин, по който са обезобразени телата, говори за огромна ярост и желание за отмъщение, категорични са криминалистите, разследващи масовото убийство.

В плевнята на фермата са намерени собственикът на чифлика Андреас Грубер, съпругата му Сесилия, пълнолетната им, овдовяла дъщеря Виктория и внучка им Сесилия, на 7 години. Според криминалистите убиецът вероятно ги е примамил един по един, след което безмилостно ги е разсякъл. Телата им сложил едно върху друго, а отгоре ги затрупал със сено. Труповете на прислужницата на семейството Мария Баумгартнер и на малкия им внук Йозеф, на 2 години, са открити в спалните им в къщата.

На страшната сцена с шестте трупа се натъкват местни полицаи, няколко дни след убийството, на 4 април. Те отиват във фермата, след като получават сигнал, че малката Сесилия не е ходила два поредни дни на училище, а пощальонът е обезпокоен, че никой не прибира пощата, която оставя.

Първоначалната версия за смразяващия кръвта случай е, че мотивът е грабеж. След внимателен оглед на фермата става ясно, че не липсва нито една ценност на семейството. Полицаи откриват непокътната и голяма сума пари.

Направената аутопсия на телата пък установила, че пет от шестте жертви са издъхнали мигновено от раните си, но малката Сесилия е била жива няколко часа. Около тялото ѝ са открити кичури коса, за които от полицията твърдят, че сама си е отскубнала заради шока, в който е изпаднала.

Започнало разследване на масовото убийство. Оказало се, че седмица преди кървавата баня Андреас Грубер е разказал пред свои близки за няколко мистериозни неща, които се случили във фермата му. На свои приятели Андреас споделил, че е открил стъпки, идващи от гората към стопанството му. Следите водели към къщата му, но който и да е влязъл, така и не излязъл, твърдял Андреас, тъй като така и не успял да открие следи в обратната посока.

Няколко дни преди убийството на фермерите съседи си спомнили, че Андреас им разказал, че чул мистериозни стъпки от тавана, освен това му липсвали ключовете от бараката, където била съхранявана кирката, която по-късно щяла да се превърне в оръжие на убийството. Андреас споделил още, че открил в дома си вестник, който никога не е купувал нито той, нито членовете на семейството му.

Въпреки странните неща, които се случвали, Грубер решил да не подава сигнал в полицията, тъй като фермата му се намирала на около 70 километра северно от Мюнхен, на тихо и безопасно място.

Полицаите, разследващи случая, със съжаление отбелязват, че ако Андреас се бе оплакал, може би щеше да избегне своя ужасяващ край и този на семейството си.

По време на разследването станало ясно, че шест месеца преди масовото клане, при семейство Грубер е работела друга прислужница. Домашната помощница обаче внезапно напуснала, изплашена до смърт, защото чула чужди гласове в къщата и заявила, че фермата е обитавана от призраци.

От полицията са категорични, че е напълно възможно не призраци, а самият убиец да е живял половин година в къщата и именно неговите следи и гласове да са тези, които обитателите на фермата са забелязали.

Въпреки ужасяващата съдба на семейство Грубер криминалистите установяват, че селскостопанските животни и семейното куче не са били наранени и всъщност дори са били хранени и обгрижвани в дните между убийствата и откриването на телата. И през дните, в които шестимата обитатели на чифлика вече са били убити, от комина излизал дим, което подсказвало, че убиецът е живял спокойно, редом до труповете.

Един от главните заподозрени за убийствата става фермерът Лоренц Шлитенбауер, който имал връзка с овдовялата Виктория. Нито едно доказателство обаче не е открито, което да го уличи, затова и не е бил обвинен.

Друга теория на разследващите е, че самият Андреас Грубер е посегнал на семейството си, след което се е самоубил. Тази теза е отхвърлена на по-късен етап, тъй като по тялото му не са открити следи от самонараняване. Причината криминалистите да се насочат към Андреас като заподозрян била присъда за кръвосмешение 7 години по-рано. Грубер бил осъден за това, че е имал интимна връзка със собствената си дъщеря през 2015 г. Той бил изпратен за година в затвора, а Виктория прекарала месец зад решетките, твърди сайтът ranker.com.

Друга популярна теория, която също остава недоказана е, че шестте убийства са дело на съпруга на Виктория Карл Габриел. Твърди се, че той е загинал в битка по време на Първата световна война, но привържениците на тази теория са категорични, че той е инсценирал смъртта си. Върнал се е няколко години по-късно във фермата и, след като разбрал, че Виктория е с друг мъж, побеснял и избил всички обитатели на Хинтеркайфек.

По случая са разпитани общо над 100 заподозрени, но през 1986 година досието със случая е затворено, а масовият убиец така и не бил разкрит.

Безуспешно в помощ на разследването на мистериозното масово убийство са включени дори ясновидци. След аутопсията на шестте трупа през 1922 г., главите им са отрязани и изпратени на специалисти по паранормални явления, но без успех.

Фермата Хинтеркайфек е напълно разрушена година след убийствата, а жертвите са положени в близкото гробище ... без главите им. Те са изгубени по време на хаоса във Втората световна война. Днес близо до мястото, където се е намирала фермата, има изграден паметник на жертвите, пише сайтът grunge.com.

През 2007 година, повече от 80 години след шесторното убийство, студенти от германската полицейска академия, използвали съвременни техники за да разследват неразкрития случай. Те отхвърлили всички заподозрени, освен един. Студентите смятат, че именно той е извършителят на масовото убийство. Заподозреният убиец по това време вече бил мъртъв, затова те никога не посочили публично човека, за който смятат, че е отговорен за клането от уважение към близките му, които все още са живи.