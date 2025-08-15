Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Т ранспортният министър Гроздан Караджов публикува видео във Фейсбук, как бива изпреварен от автомобил "Бе Ем Ве", движещ се в аварийната лента на автомагистрала "Тракия" с около 200 км/ч.

"Пътувам с автомобил на НСО по магистрала "Тракия". Изпревари ни "Бе Ем Ве", което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента", коментира Караджов.

"После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!", категоричен е министърът.