България

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Караджов: И книжки трябва да се взимат!

15 август 2025, 22:59
Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"
Източник: БГНЕС

Т ранспортният министър Гроздан Караджов публикува видео във Фейсбук, как бива изпреварен от автомобил "Бе Ем Ве", движещ се в аварийната лента на автомагистрала "Тракия" с около 200 км/ч.

"Пътувам с автомобил на НСО по магистрала "Тракия". Изпревари ни "Бе Ем Ве", което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента", коментира Караджов.

Новите правила на пътя: Ще бъдат ли ефективни и справедливи ли са наказанията

"После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!", категоричен е министърът.

Караджов Тракия скорост
