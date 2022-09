„Още съм жив”: Мистерията с изчезването на 12-годишния Джони Гош

„Още съм жив - Джони Гош”, пише върху еднодоларова банкнота. Почеркът е на момче, което е изчезнало безследно. Ще доведе ли тази улика до разплитането на мистериозния случай, неразгадан вече 40 години.

Обичайната сутрин, в която започва всичко

Часът е едва 6,00 ч. в неделя, но малкият Джони Гош вече е излязъл с колелото си да обикаля квартала, за да достави вестниците на своите съседи в малкото американско градче Де Мойн. Обикновено компания на 12-годишното момче прави неговият баща Джон Гош-старши, но здравословен проблем не позволява на възрастния мъж да придружи сина си през този ден.

Джони закачил червената пощенска количка за колелото си и завързал каишката на домашния дакел за кормилото. След това той потеглил към пощенския ван, от който взимал неделната преса и я разнасял из квартала. Само броени минути по-късно момчето и още няколко негови връстници получили вестниците и всеки поел по своя маршрут, за да ги достави.

Около 6,05 ч Джони прекосил кръстовището на „Маркорт Лейн” и 42-ра улица и повече никой не го видял.

Часът бил вече малко след 7,00, когато домашният телефон на семейство Гош започнал да звъни. Съседи, които познавали семейството на Джони, решили да се обадят, за да съобщят, че не са получили неделния си вестник.

Първоначално родителите на Джони не обърнали голямо внимание на тази новина, но около 8,00 ч. вкъщи се прибрал дакелът на Джони, сам, без своя стопанин. Това вече накарало Джон и Норийн Гош сериозно да се притеснят.

When a 12-year-old paperboy named Johnny Gosch disappeared on the job in West Des Moines, #Iowa at dawn on Sept. 5, 1982 – 40 years ago – America was just beginning to awaken to the problem of #missing & sexually exploited children in this country. https://t.co/YR1deFZG4l pic.twitter.com/iiXhso6PdI — NCMEC (@MissingKids) September 1, 2022

Въпреки че не се чувствал добре, Джон старши веднага се метнал на своето колело и започнал да търси сина си. Той добре познавал маршрута, по който детето трябвало да мине, затова тръгнал по следите му. Само на две пресечки от фамилната къща бащата открил червената количка и колелото на Джони, но от него нямало и следа. Таткото веднага се върнал у дома и звъннал на полицията.

5 септември 1982 година. По това време униформените не гледали сериозно на сигналите от притеснени родители, които съобщавали за изчезналите си деца, тъй като били затрупани от подобни съобщения. В повечето такива случаи ставало въпрос за тийнейджъри, които бягали от вкъщи. Затова от полицията посъветвали родителите на Джони да се успокоят и да изчакат два-три дни, след което отново да им звъннат, ако детето им не се е прибрало.

Започва издирването на Джони Гош

Но Джони така и не се върнал. Започнало издирване на момчето. Вестникарче, което работело заедно с Джони, разказало на полицията, че в деня на изчезването му забелязал добре поддържана двуцветна кола Форд Феърлайн. Шофьорът бил мъж, който спрял и помолил Джони да го упъти за посоката. Момчето описало подозрителния мъж като испанец, около 40-45 годишен. Висок 175 см и тежащ 80 кг. С помощта на художник бил нарисуван портрет на предполагаемия похитител.

In the 40 years since Johnny Gosch disappeared, speculation has stretched from theories that he was killed within hours to suspicion that he ran away on his own. Here's a deep look into the unsolved case. https://t.co/CAXbPzGS6k — Des Moines Register (@DMRegister) September 1, 2022

Намерената червена количка, съдържала всички вестници, които момчето трябвало да раздаде на своите съседи. Това означавало, че Джони бил похитен още в началото на смяната си, преди да успее да стигне до своя първи адрес за доставка.

Разпечатани и разпространени били плакати с образа на предполагаемия похитител и снимка на изчезналото момче. Въпреки усърдната работа на полицията не бил открит нито един свидетел на отвличането, нямало и следа от Джони Гош.

Угасва поредната искра на надежда

Три месеца и половина след изчезването на Джони, точно по Коледа се появява искра надежда за родителите му. Открит е мъж, който отговаря на описанието на вестникарчето. Той притежавал същата кола, за която момчето разказало на полицаите. Мъжът обаче бил служител в една от федералните агенции с безупречна репутация. Признал, че е бил в района, в който детето изчезнало, но присъствието му там било просто съвпадение. След разпит мъжът е освободен, тъй като нямало нито една улика, която да го свърже с похищението.

Изчезва и друго момче като Джони

Година след изчезването на Джони Гош случаят се повтаря. На 18 септември 1983 година в съседния щат Небраска, в град Белвю изчезва 13-годишният Дани Джо Еберле. Белвю се намирал на 200 км от Де Мойн, откъдето изчезва и Джони.

Приликите между двете престъпления са фрапиращи. Двете момчета са руси, на еднаква възраст и височина, и двамата са вестникарчета, които изчезват край домовете си.

Робърт Реслър, който е профайлър във ФБР, работи и по двата случая. Той отбелязва поразителната прилика между престъпленията.

Johnny Gosch, 12, disappeared 40 years ago while delivering newspapers near his West Des Moines home. Here's what we know — and some of what we don't — about the unsolved case. https://t.co/Gg0JUIDhtS — Iowa City Press-Citizen (@presscitizen) September 1, 2022

Единствената разлика била в това, че трупът на Дани е открит. Тялото е намерено на 21 септември на около 6 км от мястото, от което изчезва. Детето е намушкано до смърт, а краката му са вързани с необичайно вносно въже, разкриват от полицията.

Историята се повтаря отново

Бруталните престъпления не спират. На 2 декември същата година е похитен и 12-годишният Кристофър Уолдън, сочи справка от местната полиция. Момчето изчезва в същия район, от който и Дани. За последно е забелязан едва на 5 км от мястото, където е открито тялото на Еберле.

ФБР наблюдава и трите случая на отвличане - на Джони, Дани и Кристофър. За детективите няма съмнение, че момчетата са похитени от един и същ човек. В резултат на упорита работа, престъпникът е разкрит.

Млад войник е арестуван като заподозрян

Това е Джон Джубер, 20-годишен войник от военновъздушната база в Небраска. Мъжът е арестуван на 11 януари 1984 година.

Джубер е обвинен и съден за отвличането и убийството на трите момчета - Джони, Дани и Кристофър. Подсъдимият прави самопризнания за три похищения и убийства. Шокиращото обаче било, че той разказал за Дани и Кристофър и за 11-годишния Ричард Стетсън в Мейн, станало през август 1982 г.

Войникът категорично отрекъл да има общо с изчезването на Джони Гош. Въпреки усилията криминалистите така и не успяват да го накарат да признае за момчето от Де Мойн.

Изпратен на електрическия стол

През цялото време, докато е в затвора и тече процесът срещу него, похитителят демонстрира разкаяние и пълно прераждане, пише писма до съдии и журналисти в отчаян опит да бъде помилван. Майката на Джони Норийн Гош също води кореспонденция с него с надежда да научи какво се е случило със сина ѝ, но мъжът все така упорито продължавал да отрича да има общо с изчезването му. Повече от десетилетие той води битка за живота си, но в крайна сметка през юли 1996 година той е изпратен на електрическия стол, пише сайтът Murders.

Създаването на фондация „Джони Гош”

След изчезването на Джони родителите му Норийн и Джон Гош започват активна работа за популяризирането на случая. Те основават фондация „Джони Гош”, събират дарения и обикалят страната, за да изнасят лекции срещу педофилията и сексуалните престъпления в църкви, училища и университети.

JOHNNY GOSCH: Missing from West Des Moines, IA - 5 Sept 1982 - Age 12 https://t.co/vgCp2ZGlyB pic.twitter.com/UJc0ebcyCB — CRIMEWATCHERS (@Kimster_CW) August 30, 2022

Образът на Джони Гош е отпечатан върху всевъзможно предмети, тениски, чаши, календари.

Снимката на Джони Гош е първата, която е отпечатана върху кутия с мляко. По-късно това става обичайна практика в Америка. До ден днешен върху опаковките от мляко се поставят снимки на изчезнали деца, пише littlestprettythings.

Америка променя законите заради Джони

Родителите на Джони Гош са поканени в парламента на щата Айова и във федералния конгрес, където участват в различни обсъждания. През 1984 година е приет местен закон, според който полицаите трябва незабавно да започнат разследване на случаите на изчезнали деца, вместо да се чакат 72 часа, както в случая с Джоин Гош. Законът е кръстен на момчето.

Историята с еднодоларовата банкнота

Изминават три години, но вместо да се разплете, мистерията с изчезналия Джони Гош още повече се заплита. През 1985 година Норийн и Джон Гош обменят пари в Суикс Сити, намиращ се на около 250 км от Де Мойн. Там им е дадена еднодоларова банкнота, на която пишело „Жив съм – Джони Гош”. Банкнотата е предадена на експертиза на трима независими графолози като всеки един от тях потвърждава, че думите са написани от ръката на изчезналото момче.

Отново се появява заподозрян

Времето минава, но няма и следа от Джони Гош. На 29 юни 1989 година The Washington Times публикува сензационна статия. Информацията в нея гласи, че във Вашингтон действа подземна мрежа от педофили, обединяваща висшето политическо ръководство на страната, включително президента Рейгън и вицепрезидента Джордж Буш. Информацията се основава на Пол Боначи, млад хомосексуалист, обвинен в изнасилване на трима младежи в Небраска.

Методът за „контрол на ума”

Факт е, че Пол Боначи, в началото на 80-те години на миналия век е живял в Омаха, около 200 км от Де Мойн. Той твърди, че именно той е отвлякъл Джони Гош в ранната утрин на 5 септември 1982 година. Мъжът обяснил, че е изнасилил своята жертва, а след това успял да го убеди да остане с него. По думите му Джони се примирил с това и приел псевдонима Марк. Така станал помощник на Боначи. Пол твърди, че Джони „Марк” е жив и здрав, но личността му е подменена. Това се дължи на факта, че върху него е тестван метод за „контрол на ума”, тайно разработен от ЦРУ през 50-те и 60-те години. Макар сега да звучи наивно, това са изключително популярни теории на конспирацията, разпространени в САЩ по това време.

През 1991 и 1992 година семейство Гош се среща няколко пъти с Пол Боначи в затвора. През април 1992 година родителите обявяват за достоверни нещата, които Боначи разказва.

Скръбта като бизнес

В средата на 90-те години Морийн и Джон Гош се разделят, след като жената заявява, че съпругът ѝ е загубил вяра в спасението на сина си и е престанал да живее с идеята за търсенето му. Медиите по това време предполагат, че просто мъжът е осъзнал, че търсенето на момчето се е превърнало във фарс и начин за печелене на пари чрез фондация „Джони Гош”, която процъфтявала от дарения от цялата страна.

Джони Гош се появява и изчезва отново

През март 1997 година Норийн Гош твърди, че е посетена в дома си от липсващия вече 15 години Джони. По думите ѝ той бил придружен от непознат мъж. Джони споделил, че е бил отвлечен и държан като роб през цялото време. Успял да избяга и дълго време живял под фалшиво име. Джони казал на майка си, че има среща с човек, който щял да му позволи да върне живота си обратно. Той трябвало да отиде при този човек веднага след срещата с майка си.

Според Норийн срещата продължила час и половина, но Джони отказал да бъде сниман. Норийн казва, че първоначално не го познала, но нямало съмнение, че това бил синът ѝ. Майката отказва да уточни датата, на която е било това посещение.

Майката отново насочва светлините на прожекторите към себе си

Минават години, Норийн Гош продължава да работи за фондацията на името на сина си, когато през 2006-а случаят още повече се заплита. Майката съобщава, че е получила снимка, на която се виждат три деца, вързани и легнали на легло. За едно от момчетата тя твърди, че е именно синът ѝ. Направената експертиза на кадъра показва, че снимката е направена със стар фотоапарат и не е манипулирана. На 13 септември обаче в полицейския участък в градчето Де Мойн е получено писмо. В него се твърди, че кадърът е направен през 1980 година и в него няма нищо криминално, а три момчета, които са си организирали състезание по самоотвързване. Нито едно от тях не е било жертва на престъпление. Направено е разследване и са открити и трите вече пораснали деца, чиито образи за запечатани в снимката. Те потвърждават, че историята е такава, каквато е описана в писмото, и не са ставали жертва на престъпление.

Шокиращите отрития на Норийн продължават

Майката на Джони Гош през годините шокира обществеността със своите „открития”. Тя дори обявява педофил на име Джеф Ганън за нейния син Джони Гош. Тя твърди, че той имал същия родилен белег на гърдите като нейното момче. Норийн Гош дори поискала от Ганън да си направи ДНК тест, което разгневило мъжа и той решил да заведе дело срещу нея.

Книгата, написана по случая, претърпява провал

През ноември 2000 година Норийн Гош публикува книгата „Защо Джони не може да се прибере у дома”, но и това е съпроводено от скандал. Жената твърди, че е автор и е писала сама книгата цели 16 години. Писателят Джон Зелински обаче твърди, че той е авторът и той е написал съдържанието под наставлението на Норийн Гош през 1999 и 2000 година.

Трябвало да му бъде платен хонорар, но той не получил и долар, твърди Зелински. Самият той има противоречива кариера и така не става ясно кой казва истината, но филмовата компания, която проявила интерес да вдъхне живот на книгата, оттегля предложението си.

История с отворен финал

Мистерията за съдбата на Джони Гош не е разкрита до днес. Фондацията на негово име продължава да развива дейност години наред и да разпространява флаери с образа му, променен по начин, по който би изглеждал, ако бе жив.

Пари ли мотивират Норийн Гош или отчаянието на една майка, която иска да разбере какво се е случило със сина ѝ? А може би и двете. Каква е истината вероятно никога няма да бъде разкрито.

