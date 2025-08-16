Свят

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Анализ на жестовете и ръкостисканията, които разкриват динамиката между двамата лидери

16 август 2025, 00:14
П резидентите Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещнаха в петък на военната база Joint Base Elmendorf-Richardson в Анкъридж, Аляска, за първата си лична среща от шест години насам, като в центъра на дискусията бяха войната в Украйна и икономическото сътрудничество между САЩ и Русия, пише Newsweek.

Тръмп и Путин говорят вече над два часа при закрити врати

Взаимодействието между двамата лидери беше наблюдавано отблизо не само заради дипломатическите резултати, но и заради невербалните сигнали, обменяни по време на публичното им приветствие. Пати Ан Ууд, експерт по езика на тялото, консултирана от Newsweek, анализира срещата и заяви, че първоначалните жестове на лидерите показват смес от уважение, контрол и познатост.

Източник: БТА/AP

Тръмп чака с увереност

„Докато Тръмп стои и чака, той се усмихва - знак, че се чувства удобно и очаква събитието с интерес“, каза Пати Ан Ууд и добавя:

„Това е неговата естествена усмивка, малка и леко обърната надолу в краищата. Раменецата му са по-назад от обикновено; може да носи стягащо бельо, защото стойката му е необичайно изправена. Всичко това подсказва увереност.“

Когато Путин се приближи, Тръмп леко го аплодира и стъпи напред. „Това показва уважение към Путин“, добави Ууд.

Източник: БТА/AP

Ръкостискането започна с уважение и премина към демонстрация на сила

В момента на ръкостискането Тръмп се отклони от обичайния си подход. „Обикновено Тръмп обича да има ръката си отгоре, но тук изглежда, че предложи дланта си нагоре - по-слаб, по-подчинен жест, което показва, че вижда Путин като по-могъщ“, обясни Ууд и добавя: „Въпреки това, той използва типичен ход на Тръмп: държи ръкостискането близо до тялото си, за да приближи другия човек - демонстрация на сила.“

И двамата поддържаха зрителен контакт и се усмихваха, което според Ууд показва „баланс между уважение и настойчивост“.

Главите им останаха близо една до друга. „Това подсказва топлота“, каза тя.

Източник: БТА/AP

„Шахматна игра на ръкостискане“

След това Тръмп допря лявата си ръка до ръката на Путин, създавайки „двойно ръкостискане“.

„Това е фин сигнал за доминация - символично казва: 'Мога да те ударя, ако искам'“, обясни Ууд и продължи: „Путин отговаря по същия начин.“

Докато лидерите вървяха, ръката на Тръмп премести позицията си отгоре, променяйки динамиката. „Това е шахматна игра на ръкостискане“, коментира Ууд.

Путин по-спокоен, Тръмп по-сдържан

Ууд отбеляза, че Путин изглежда уверен, с ръце, които се люлеят свободно - „за разлика от преди шест години, когато беше по-скован“. Ръцете на Тръмп останаха близо до тялото му. В един момент той хванал лакътя на Путин и се навел да му прошепне - „едновременно контролен ход и жест на интимност“, поясни Ууд.

Източник: БТА/AP

Сигнали по време на фото сесията

По време на фотосесията Путин стисна ръце в юмруци и след това ги отпусна. „Това може да сигнализира подготовка за конфронтация, но също така може да е свързано с физически фактори“, каза Ууд.

„И двамата се усмихват – политически театър, като се има предвид контекстът на войната в Украйна.“, каза Ууд.

Приятелски въпреки демонстрациите на власт

Въпреки видимото състезание за позиция, Ууд заяви, че срещата изглежда топла. „Изглеждаше като двама стари приятели, които се виждат след дълго време“, каза тя и заключи:

„Дори при борбата за ръкостискането съм виждала Тръмп да хвърля 'смъртен поглед' или да избягва зрителен контакт в подобни ситуации, но тук това не се случи.“

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Доналд Тръмп Владимир Путин среща език на тялото ръкостискане Украйна САЩ Русия Аляска дипломация
