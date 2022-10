Неразрешена мистерия: Какво се случи с тийнейджърката Кайла Берг

Н а 10 август 2009 година две разтревожени майки пристигат в полицейското управление в малкото градче Антиго, Уисконсин. Дъщерите им Кайла и Наташа не се прибират у дома, след като са били заедно предишната вечер. На всяка майка е приложен стар тийнейджърски трик. Казано ѝ е, че дъщеря им ще пренощува в дома на другото момиче. Вместо тиха вечер у дома, двете момичета се измъкват за да отидат на парти с огън на открито.

Двете тийнейджърки обаче не изпълняват ключовия момент от тази тийнейджърска измама, а именно да се приберат у дома на следващия ден. Това кара двете уплашени до смърт майки да посетят местното полицейско управление. Тъкмо когато униформените обявяват двете момичета за издирване, е получена информация, че са открити живи и здрави, пише Vocal Media.

Жените изказват благодарност на полицаите и се приберат в домовете си за да разговарят със своите дъщери.

Хоуп, майката на Кайла, е разделена с баща ѝ Джеймс, но двамата са в добри отношения. Жената провежда сериозен разговор с дъщеря си, след като научава от нейни приятели, че тя често се измъква посред нощ и ходи в град Уосау, Уисконсин, за среднощни партита. Кайла обещава, че това няма да се повтори.

Last Tuesday marked the 11th anniversary of 15-year-old Kayla May Berg's disappearance from Wisconsin. Kayla's brother's friend, Kevin J. Kielcheski, picked her up from their father's home in Antigo during the early evening hours of August 11th, 2009. At 9PM, they went through a pic.twitter.com/eBxdXwx5TV — Missing Persons Planet (@Home4theMissing) August 21, 2020

Още на следващия ден, 11 август, тийнейджърката казва на майка си Хоуп, че ще прекара деня с приятелката си Наташа, след което ще остане при баща си през нощта. Не така обаче се развиват действията онази вечер. Около 20:45 вечерта 24-годишният тогава Кевин Киелчески, дългогодишен семеен приятел, взима Кайла от дома на нейния родител и я оставя в къща в Уосау, централен Уисконсин. Градчето е на около 40 минути път от Антиго. Кайла изчезва завинаги, пише The Cinemaholic.

Никой повече не вижда Кайла Мей Берг.

Коя е Кайла?

Кайла Мей Берг е родена на 29 август 1993 г. Родителите ѝ Джеймс Спанбауер и Хоуп Спренгер имат по-голям син Джими, който е с около 2 години и половина по-голям от нея.

Когато е още малка, родителите на Кайла се разделят, но остават в приятелски отношения. Тя остава да живее с майка си, но посещава баща си в почивните дни и когато пожелае.

За съжаление, Джеймс е диагностициран с рак в напреднал стадий и трябва да бъде подложен на химиотерапия. Но въпреки трудните моменти Кайла е добра ученичка. Нейните приятели я описват като весел човек. Обичала гимнастиката и била много добра в спорта. Тя била един съвсем обикновен тийнейджър, казват близките ѝ.

Ten years since teen Kayla Berg vanished in Wisconsin, mother maintains hope #Dateline https://t.co/z4Lz3b5nzW pic.twitter.com/D6gCE1sLNJ — Dateline NBC (@DatelineNBC) August 12, 2019

Кайла често лъжела близките си и се измъквала до Уосау, където се организирали партита с алкохол и експерименти с наркотици. Именно на един такъв купон момичето се запознава с момче на име Мигел Мареро, което обичайно е домакин на такива събирания. Кайла и приятелките ѝ често присъстват на тях. Въпреки че момчето е с четири години по-голямо от 15-годишната по това време Кайла, връзката им се развива бързо.

През втората година на Кайла в гимназията Хоуп едва свързва двата края. Получава предложение да се премести в Тексас. Майката приема това като възможност да започне на чисто. Хоуп провежда разговор с дъщеря си, и въпреки че момичето е много близка с баща си, който в момента се бори с рака, тя се съгласява и двете заминават.

Преместването било краткотрайно. Оказва се, че възможностите за работа не били толкова добри, колкото се надявала Хоуп. Освен това и двете жени изпитвали силна носталгия по родния дом, а когато момичето искало да се запише на гимнастика в новото си училище, се оказало, че нямало такива тренировки. В същото време здравето на Джеймс още повече се влошавало. Затова двете решават да се върнат в Антиго незабавно.

Бързото завръщане създава редица неудобства. Кайла трябва да остане при своите баба и дядо, а майка ѝ се настанява при приятели, докато намери дом за двете им. Само седмица по-късно нещата се объркват. Тогава Кайла научава за партито на открито в Антиго и през нощта на 9 август казва на майка си, че ще пренощува у приятелка, а всъщност отива на партито в близкия град заедно с Наташа.

Загубвайки представа за времето, момичетата плашат до смърт своите майки и те се озовават в полицейския участък на сутринта.

Само ден след тази случка Кайла казва на майка си Хоуп, че отново ще се види с приятелката си Наташа. Двете момичета прекарват почти целия ден в местен парк. След като се отегчават, двете отиват в дома на по-големия брат на Наташа. С тях е и баткото на Кайла – Джими, и техният приятел Кевин. Мотаят се заедно, докато става време Наташа да тръгне за новата си работа като сервитьорка в местен ресторант. Кайла остава още малко в компанията на тримата мъже. Тя си прави планове за по-късно вечерта с Кевин, малко преди да си тръгне.

24-годишният Кевин Киелчески е стар семеен приятел и един от най-близките на Джими. В тяхната група той бил в ролята на голям брат, защитник и шофьор на момичетата.

След като тръгва от дома на Наташа, Кайла се отбива в дома на баща си Джеймс. Телефонните записи показват, че тя е получила кратко обаждане от Кевин около 20:45 часа. Той вероятно ѝ се е обадил, за да ѝ каже, че е наблизо.

Кайла никога повече не се прибира у дома.

На сутринта баща ѝ Джеймс е изключително притеснен. Той се обажда на Кевин. Момчето си признава, че двамата с Кайла наистина са били заедно предишната вечер, но съвсем за кратко. Той твърди, че е оставил момичето пред дома на неин приятел, но така и не успява да назове как се казва той.

Минава цял ден, но от Кайла Берг няма и следа.

Става петък, 14 август, но тийнейджърката все още липсва. Хоуп и Джеймс не са виждали дъщеря си от вторник вечерта. Двамата вече започват да мислят, че с Кайла се е случило нещо лошо.

KAYLA BERG!!!! MISSING SINCE AUGUST 11, 2009!!! SHE IS FROM ANTIGO, WI!!! HER EARS AND BELLY BUTTON ARE PEIRCED!!! SHE HAS A SCAR ON THE RIGHT SIDE OF HER NOSE AND RIGHT SHIN!!! SHE WOULD BE 24 NOW!!! PLEASE CONTACT ANTIGO POLICE DEPT IF YOU HAVE ANY INFO! 715-627-6411!!! pic.twitter.com/5ojesbLxPa — karlie ann♡ (@ka4shee) August 23, 2018

На 15 август, петък, се появява искрица надежда. Джими се вижда със своите родители и им казва, че Кайла е добре. Той съобщава, че момичето е при свой приятел. Момчето дори дава номер, на който могат да звъннат и да говорят с Кайла. Хоуп решава да се обади, но така и никой не отговаря. Така и този ден си отива, но Кайла така и не се завръща.

Неделя, 16 август, Хоуп успява да се свърже с въпросния приятел, при който би трябвало да е отседнала дъщеря ѝ. С ужас майката разбира, че Кайла не е била там, всъщност от доста време Кайла дори не се е чувала с него.

През това време Хоуп получава съобщение от Кевин, който ѝ разказва същата история, която казва и на Джеймс за последната вечер, в която е видял Кайла.

Появяват се слухове, че Кайла е отишла в дома на Мигел, за да говорят и да се съберат отново, но е скрила, тъй като майка ѝ Хоуп не одобрявала тази връзка.

Полицията започва издирване

На 17 август, понеделник Хоуп отново отива в полицейския участък и обявява дъщеря си Кайла Мей Берг за изчезнала. Започва незабавно издирване. Полицаите разпитват близките и приятелите на Кайла и колкото с повече разговаря с тях, толкова повече оставаха с впечатлението, че те се опитват да скрият къде се намира момичето.

Разследващите бързо разбират, че истината за изчезването на Кайла се крие в Уосау. На 20 август Кайла е обявена за „застрашено изчезнало дете”.

Кевин Киелчески е разпитан от детективите, но пред тях той само повтаря същата история, която разказва и на родителите на Кайла. Добавя само още няколко детайла. Кевин разказва, че след като взима момичето то дома на баща ѝ, двамата спират около 21:00 часа край Макдоналдс, където пушат трева. След това я оставил във въпросната къща във Уосау. Кевин разказва, че светлините на къщата са били загасени и е изглеждало все едно няма никой вътре. Признава, че всъщност дори не е видял Кайла да влиза.

Според хронологията Кевин е прекарал не повече от 2 часа с нея във фаталната вечер. След обстоен разпит, той признава, че е оставил Кайла в дома на Мигел Мареро. На полицаите не отнема много време за да разберат, че това е лъжа. Става ясно, че къщата, която Кевин посочва като мястото, на което е оставил Кайла, е необитаемо. Всъщност се оказва, че Мигел живее на малко повече от миля от там.

Мигел Мареро е извикан на разпит в полицията, но и той не дава достатъчно следи за да бъде открита Кайла. Момчето твърди, че за последно е видял тийнейджърката в нощта на изчезването ѝ, когато тя била жива и здрава.

Отчаяната майка Хоуп започва да се появява в медиите с надеждата така Кайла да бъде открита.

На 26 август в полицията се обажда мъж, който съобщава, че е видял Кайла да пазарува в местен магазин. Униформените бързо разглеждат кадрите от охранителните камери и установяват млада жена с поразителна прилика с изчезналата тийнейджърка, която слиза от черен камион и влиза в супермаркета. За съжаление, лицето във видеото не се вижда ясно, а след като кадрите са показани на семейството на Кайла, те отхвърлят възможността това да е дъщеря им заради походката и езика на тялото.

Kayla Berg was last seen in Antigo, Wisconsin 10 years ago today. She was only 15. Do you, or does someone you know, have information that can help police solve Kayla’s case? #Dateline https://t.co/z4Lz3aNMbm pic.twitter.com/M6INkEzDWL — Dateline NBC (@DatelineNBC) August 11, 2019

Започва учебната година и слуховете и версиите за изчезване на момичето придобиват чудовищни размери. Фактите са изопачени, а Кайла е сочена като единствена виновна за изчезването си заради начина, по който живее.

Полицията не се задълбочава в слуховете, а упорито продължава да търси изчезналата тийнейджърка. За детективите е ясно, че двама са основните заподозрени - Кевин и Мигел.

Разследването срещу Кевин

Разследващите правят повторен оглед около изоставената къща, която Кевин посочва като място, където оставя Кайла в нощта на изчезването ѝ. Полицейски кучета хващат следа и тръгват към близката гора. След това те проследяват миризма, водеща към езерото. Незабавно е извикан екип водолази, които претърсват дъното, но нямало и следа от изчезналата тийнейджърка.

Полицията открива разминаване в показанията на Кевин. Майка му казва на униформените, че синът ѝ се е прибрал около полунощ във вечерта на изчезването на Кайла. Пред ченгетата той самия посочил, че е оставил момичето около 22:30 ч. Което означавало, че повече от час не се знае какво е вършил Кевин. Полицията решава да повдигне обвинения на младежа за „безразсъдно застрашаване на непълнолетно лице” заради тревата, която са пушили заедно с Кайла. Така разследващите се оказват с отвързани ръце да притиснат малко повече главния си заподозрян. Те успяват да претърсят и колата му, където са открити „интересни предмети”. Изпратени са за анализ, но, за съжаление, не помагат особено на разследването.

Интересен факт се оказва това, че мобилният телефон на Кевин няма никаква активност от 21:00 часа в нощта на изчезването на Кайла до 14:00 часа на другия ден. Но това е улика, която също е косвена.

Подозренията срещу Кевин още повече се засилват през декември. Тогава разследващите полицаи правят следствен експеримент с така нареченото трупно куче (куче, което надушва трупове). На паркинг са спрени 10 автомобила, един от които е този на Кевин. Кучето се спира единствено пред неговия джип, където е надушва миризма на смърт.

Но отново доказателствата не са категорични за да бъде повдигнато обвинение на Кевин Киелчески.

Още седем месеца разследването продължава с пълна сила. Националната гвардия се включва с хеликоптери и термо камери. Претърсването се концентрира върху две места: парцел, собственост на родителите на Кевин и ферма за картофи, където преди време е работил самият той.

11 years ago today, August 11, 2009, Kayla Berg went missing from Antigo, Wisconsin. She was only 15 years old. https://t.co/eQSY1V66V4 pic.twitter.com/kzSyeLIM4x — Attempt to Locate (@Attempt2Locate) August 11, 2020

През 2011 година съдия отхвърля като неоснователни обвиненията срещу Кевин за безразсъдно застрашаване на дете и те са снети. До ден днешен няма други обвинения, повдигнати срещу него.

Разследването срещу Мигел

Другият заподозрян за изчезването на Кайла е Мигел Мареро. Полицията има четири сериозни причини да го смята за замесен в случая. Първо той е бивш приятел на Кайла, второ след като първоначално сътрудничи на властите, по-късно той спира, а мястото, където Кевин твърди, че е оставил тийнейджърката, поставя Мигел в центъра на събитията. Четвъртият факт са записите на телефонните му разговори, които показват нещо много интересно.

Полицията проверява историята на разговорите му. Там обаче не е открита комуникация с Кайла през нощта на изчезването ѝ. По-стар телефон, все още регистриран на Мигел, е засечен от клетка на мобилен оператор на около 40 мили от Уосау. Телефонът получава две обаждания без отговор между 1:00 и 2:30 ч. Мигел е извикан на разпит, но отказва да съдейства на полицията. Претърсен е районът около обажданията, но не е открито нищо.

Мистерията се заплита с фалшиво видео

В продължение на седем години мистериозният случай става все по-труден за разследване. ФБР предлага дори парична награда, а Центърът за изчезнали деца започва да публикува нейни снимки.

На 8 октомври 2016 г., полицията в Антиго получава видеоклип в YouTube, който възобновява интереса към случая с издирването на Кайла Мей. Фенове на филми на ужасите правят кратък запис. На него мъж показва новата си приятелка в мазето си. Момичето, което е заснето да крещи от ужас, има поразителна прилика с изчезналата Кайла. Кадрите попадат и в полицията, но след кратко разследване става ясно, че няма връзка с нейния случай. Видеото е фалшиво.

Четирите версии за изчезването на Кайла

Полицията се концентрира върху четири основни версии в разследването на изчезналата Кайла Мей Берг.

Първата теория е, че Кайла е избягала, за да започне нов живот. Тази версия е малко вероятна, ако се има предвид, че баща ѝ е тежко болен, а тя е силно привързана към него. Освен това Кайла е била изключително близка със своите приятели. Те са убедени, че момичето е станало жертва на престъпление. Досега никой от тях не е съобщил, че Кайла е направила опит да се свърже с него.

Втората популярна версия е, че неизвестен човек е отвлякъл Кайла, след като е оставена на партито при Мигел.

Третата теория е, че самият Мигел е виновен за нейното изчезване. Това е може би най-вероятната теория според полицията. Множеството доказателства, както и местонахождението на стария му телефон, кара разследващите да вярват, че той знае много повече за изчезването на тийнейджърката, отколкото казва.

Четвъртата версия в изчезването на Кайла Мей Берг е, че отговорен е Кевин. Срещу него има също много събрани доказателства, но всички те са косвени и недостатъчни, за да бъде повдигнато обвинение.

Според Центъра за изчезнали и експлоатирани деца, когато Кайла изчезнала, тя е била с кестенява коса, кафяви очи. За последно Кайла е била видяна облечена с червена горна част с презрамки, тъмносин суичър с качулка, дънки, кафяви сандали и колие със сребърни пръстени. Има белег на десния пищял, коремен белег от операция, малки белези от варицела на дясната буза и дясната страна на носа, пъпът ѝ е пробит и ушите ѝ са пробити двойно. Днес тя щеше да е на 29 години.

Случаят на Кайла днес

Изминават 13 години, откакто Кайла Берг изчезва.

„Това е разочароващ случай за мен”, казва на годишнината от изчезването ѝ шефът на полицията в Антиго Дан Дъли, който разследва случая от самото му начало.

„Наистина не минава и ден, в който да не мисля за този случай. Това винаги е в ума ми. Този ден винаги е по-труден, защото е минала още година, в която все още не сме открили Кайла”, признава той пред wsaw.com.

Leaving the courthouse tonight and this Kayla Berg poster caught my eye for the millionth time. She's been missing for 10 years. By now, she could have graduated from college and started her first professional job. What happened? Ugh. pic.twitter.com/sVESXebQ5i — Katie Rosenberg ✌ (@katierosenberg) November 7, 2019

Въпреки множеството парчета от пъзела с изчезването на Кайла, нито едно не пасва така, че да бъде сглобена цялата картина. До ден днешен полицията дори не знае дали издирва изчезнало или убито момиче.

Бащата на Кайла Джеймс Спанбауер губи битката с рака на 15 юни 2011 година. Той си отива без да разбере какво се е случило с дъщеря му. Брат ѝ Джими продължава да тъгува за сестра си, става ясно от поредица негови интервюта. Майката Хоуп не спира да търси отговори за това какво се е случило с дъщеря ѝ.

