Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Според известната психотерапевтка, скуката и рутината убиват интимността и водят до кръшкане

15 август 2025, 14:46
Х ората често смятат, че изневярата е предизвикана единствено от похот, нужда от одобрение или прекаляване с алкохол, пише The Post.

(Във видеото: Проучване: Разделите са по-болезнени за мъжете, отколкото за жените)

Въпреки това, известната психотерапевтка Естер Перел разкрива, че след 45 години опит като секс терапевт, е убедена, че има една основна причина, поради която хората изневеряват в своите връзки.

В интервю за The Telegraph Перел посочва, че причината е „умъртвяването“ на връзката – състояние, при което партньорът започва да гледа извън нея.

66-годишната авторка на уважаваната книга Mating In Captivity: Unlocking Erotic Intelligence (Съпружески живот в плен: Отключване на еротичната интелигентност) и на подкаста Where Should We Begin? (Откъде да започнем?) казва, че изневярата съществува още от създаването на брака и че хората кръшкат по много причини.

„Понякога те са свързани с връзката - отхвърляне, предателство, липса на връзка или отчуждение. Самотата е голям фактор“, обяснява тя и допълва: „Друг път причините са вътрешни и имат малко общо със самата връзка.“

Но тя подчертава, че основната причина е именно „умъртвяването“, което може да настъпи, когато интимността на двойката е „задушила“ тяхната страст.

Понякога това се случва, когато липсата на присъствие и внимание убеждава партньора, че вече не е важен.

Перел вярва, че ключът към съживяването на връзка, в която някой обмисля или вече е извършил изневяра, е „живост“ - нещо, което може да бъде събудено от любопитство и концепцията, която тя нарича „диференциация“.

„Това означава изследване, откриване, активно взаимодействие с непознатото и усещането за живот. Това е добро начало“, казва тя и допълва:

„Става дума за това да се отворите към възможността, че не познавате партньора си толкова добре, колкото мислите. Вместо да се потапяте в уютна рутина, защо да не проведете разговор за нещо интересно, което не е свързано с това какво искаме един от друг? Знаете ли колко хора излизат с приятели, слушат партньора си да говори за филм, група или преживяване, а после, в колата или влака, първото, което питат, е: ‘Кой ще вземе Джони утре от училище?’ или ‘Купи ли хранителни продукти?’ Оттам до нежеланието за секс или усещането за дистанция има само една крачка.“

Перел подчертава и значението на „играта“ във връзката.

Това може да включва поемане на рискове, споделяне на интересни истории, създаване на нови ритуали или пробване на различни храни.

„Става дума за това да дадете шанс на партньора да види и себе си, и вас в нова светлина“, обяснява тя.

На въпрос какво поддържа една дългосрочна връзка, тя казва, че е от ключово значение да не се опитвате да променяте партньора си.

„Хората често казват: ‘Искам това, което е важно за мен, да е важно и за теб’,“ отбелязва тя.

„Не можете да накарате някого да бъде точно като вас. Приемате различията си и разбирате, че някой може да направи нещо за вас, което за него няма значение, а вие – нещо за него, дори и да не ви е интересно. Не е нужно да се променяте, но е добре да се опитвате да се съобразявате.“

