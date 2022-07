Зад заключена врата: Най-жестоката майка в историята

С лужителка в популярното американско риалити шоу за криминални случаи „America's Most Wanted” (буквален превод „Най-издирваните в Америка”) получава странно телефонно обаждане от разплакана млада жена. В предаването току-що е излъчен епизод, в който са описани два случая на неидентифицирани момичета, жертви на брутално убийство.

Първата млада жена е намерена край селски път в Калифорния през 1985 година. Тялото ѝ е изгорено почти до неузнаваемост, устата и китките ѝ са омотани в тиксо. Няколко нейни вещи са намерени край останките ѝ. Аутопсията показва, че е запалена жива. Полицията не успява да разкрие нейната самоличност, описанието ѝ не съвпада с никой, който е обявен за издирване по това време. Случаят е прекратен, а младата жена е кръстена Джейн Доу номер 4873-84 (име, което от американската полиция дават на всички неидентифицирани жени, жертви на престъпление), разказва medium.com.

Втората жертва в излъчения епизод е също млада жена, с неустановена самоличност, открита година след първото момиче. Тя е намерена вързана и натъпкана в голяма кутия за пуканки, захвърлена в езерото Мартис Крийк, Калифорния. Останките ѝ са твърде разложени за да бъде идентифицирана и да бъде определена причината за смъртта ѝ. Престъплението също не е разкрито. Тя също получава името Джейн Доу с номер 6607-85.

Жената, която се обажда на телефона на американското шоу, твърди, че името ѝ е Тери Нор. Иска да разкаже една невероятна история за жестокост, която е толкова брутална, че дълги години никой не ѝ вярва, че е истина.

Как започва всичко

Тереза Джими Франсин Нор е родена на 14 март 1946 година в в Сакраменто, Калифорния. Има сестра и брат от предишен брак на майка ѝ.

Тереза има много тежко детство. Баща ѝ Джеимйс Крос е диагностициран с болестта Паркинсон през 50-те години. Майка ѝ Суони Гей поема издръжката на цялото семейство, но през 1961 година издъхва от сърдечна недостатъчност. Тереза е съсипана от загубата.

Само година по-късно, едва на 16 години, тя се омъжва за Клифърд Клайд Сандърс, което е с пет години по-голям от нея. Напуска гимназията, след като забременява. Така на 16 юли 1963 г. Тереза ражда първото си дете – Хауърд Клайд Сандърс.

Брачният живот на Тереза е изпълнен със скандали, побоища и обвинения в изневери. Фатален се оказва рожденият ден на Клифърд – 6 юли 1964 г. Тогава мъжът решава да прекара празника си навън с приятели, а когато се прибира у дома, жена му вдига лют скандал. Клифърд заявява на Тереза, че иска развод, а тя грабва ловната му пушка и хладнокръвно го прострелва в гърба, докато той се опитва да напусне дома им.

Тереза е арестувана и обвинена в убийството на съпруга си. По това време тя е бременна с второто си дете. Твърди, че е невинна. Заявява, че е застреляла Клифърд при самоотбрана. Казва пред съдиите, че през целия им брак той я малтретирал всекидневно, злоупотребявал и с алкохола. Тереза Нор е оправдана на 22 септември 1964 г.

На 16 март 1965 г. тя ражда второто си дете – Шийла Гей Сандърс.

След раждането на второто дете Тереза започва да злоупотребява с алкохола. Има поредица от мимолетни връзки. Често е забелязвана в местната зала на Американския легион. Там се запознава с ветерана от войната и инвалид Естел Торнсбъри. Няколко месеца двамата делят един покрив, но той я напуска, след като разбира, че Тереза му изневерява с негов приятел.

След тази кратка връзка вдовицата се среща с друг униформен – редникът от военноморския корпус на САЩ Робърт Нор. Скоро Тереза забременява и двамата се женят на 9 юли 1966 г.

Третото дете на Тереза Сюзън Марлийн Нор се ражда на 27 септември 1966 г. Двойката има още три деца. Уилям Робърт Нор, роден на 15 септември 1967 г., Робърт Уолъс Нор младши, роден на 31 декември 1968 г. и Тереза Мари Нор, проплакала за първи път на 5 август 1970 г.

Робърт Нор дори осиновява Хауърд и Шийла, които Тереза ражда от първия си съпруг.

Бракът на Тереза и Робърт се разпада, след като тя започва да обвинява съпруга си в системни изневери. Двамата често се бият, посягат и на децата си. През 1970 г. Робърт решава да се спаси от този ужасен семеен живот и подава молба за развод, който става факт само година по-късно.

Тереза не остава за дълго сама и през 1971 г. се омъжва за трети път, този път избраникът ѝ е железопътен работник на име Роналд Пулиам. Бракът и с него е много кратък. Приключва само година по-късно, след като Роналд решава, че повече не може да се грижи за децата на Тереза, докато тя по цели нощи е навън.

Последният, четвърти брак на Тереза Нор е през август 1976 г. Тя казва „да” на Честър „Чет” Харис. Още през септември Тереза подава молба за развод, след като разбира, че съпругът ѝ има странно хоби да снима голи жени.

След четвъртия си неуспешен брак Тереза Нор затъва още повече. Напълнява драстично и спира да се грижи за себе си, премества се с децата си в двустаен апартамент в Сакраменто. Синът ѝ Хауръд успява да избяга от там още в началото, защото домът им бил мръсен и миришел на урина.

Съседите започват да забелязват, че децата на Тереза почти никога не излизали навън, а когато все пак били пуснати от дома, те изглеждали уплашени и нервни.

Оказва се, че зад стените на мизерното жилище Тереза упражнявала психически и физически тормоз над децата си. Тя ги биела, хранела ги насилствено, изгаряла ги с цигари и хвърляла ножове по тях за забавление.

Винаги контролираща, Тереза започва да става все по-агресивна и непредсказуема с годините. Обвинява децата си в неща, които не са направили и ги бие за измислените им действия. Оръжието, с което тя ги наказвала, имало име „ Образователният съвет”. То представлявало дъска с дължина 3 фута и дебелина около инч и половина, в единия край имало електрическа жица, която представлявала дръжка.

Един ден Тереза опира пистолет в главата на най-малката си дъщеря Тери и заплашва да я убие. Мразела другите си две момичета Шийла и Сюзън, защото с времето ставали красиви млади дами, а тя погрознявала с напредването на възрастта.

Смъртта на Сюзън

Животът не децата постепенно се превръща в ад. Тереза напълно губи връзка с реалността. Тя дори решава, че четвъртият ѝ съпруг Чет Харис е превърнал дъщеря ѝ Сюзан във вещица. След тежък побой момичето успява да избяга от вкъщи и да потърси помощ. Настанена е в психиатрична клиника. Там Сюзън споделя с персонала за преживяното у дома и моли за помощ, но след като майката е потърсена, тя отрича, обяснява казаното от дъщеря ѝ с психичните ѝ проблеми. Така никой не разследва случая и Сюзън е върната у дома на ужасите. Там я чакало брутално наказание. Майка ѝ, носеща кожени ръкавици, я пребива почти до смърт, но това не ѝ се вижда достатъчно, а принуждава другите си деца да се включат в инквизицията.

След побоя Сюзън е закопчана с белезници за кухненската маса. Момичето е спряно от училище. Впоследствие Тереза решава да отпише всичките си деца от гимназията и така никое от тях не завършва след осми клас.

Сюзън прекарва цели две години закопчана за кухненската маса. Един ден Тереза се събужда в лошо настроение. Започва да напада и да крещи на всичките си деца. Вади пистолет и го насочва към Сюзан за да я сплаши. През това време другите деца си правели овесена каша. Най-малката Тери изпуска лъжица на земята. Тереза се стряска от шума и натиска спусъка на пистолета неволно. Момичето е простреляно и започва да кърви. Майката решава да я премести във ваната за да не цапа килима. Няколко дни момичето прекарва там с куршум в тялото, но успява да се възстанови и моли майка си да я пусне. Тереза се съгласява срещу едно условие, Сюзън да ѝ позволи да извади куршума за да няма нещо което да я свързва с престъплението. Момичето се съгласява, защото иска да се спаси. Тереза упоява дъщеря си с антипсихотични лекарства и уиски, след което с кухненски нож я разрязва и вади куршума. Заради лошата хигиена момичето развива сепсис. Няколко дни по-късно изпада в кома. Тереза решава, че трябва да се отърве от дъщеря си, макар да е още жива. Принуждава останалите си деца да съберат целия ѝ багаж в черни торби за смет. Нарежда на синовете си Робърт и Уилям да натоварят сестра си и вещите ѝ в колата и да я закарат край един селски път. Братята са принудени да я изхвърлят от колата, отстрани на пътя, положена върху торбите с вещите ѝ. Безскрупулната майка залива дъщеря си с бензин и хладнокръвно я запалва. Тлеещото ѝ тяло е открито едва на следващата сутрин. Полицията разследва случая, но след упорита работа, така и не е разкрита самоличността на жертвата.

Смъртта на Шийла

След смъртта на Сюзън през 1985 г. Тереза решава да направи дъщеря си Шийла проститутка, за да издържа цялото семейство. Майката не работи по това време и взима социални помощи. Радва се и на добрия доход, който дъщеря ѝ успявала да докара, продавайки тялото си.

След няколко седмици Тереза побеснява, защото решава, че дъщеря ѝ Шийла е бременна и е заразена с полово предавана болест. Майката е убедена, че самата тя се е заразила с венерическата болест от дъщеря си чрез седалката на тоалетната чиния.

За наказание Шийла е заключена в горещ килер без достъп на въздух и светлина. Тереза оставя дъщеря си там седмици наред без храна и вода. Когато Шийла крещяла и молела майка си да я пусне, Тереза просто включвала телевизора за да я заглуши. Момичето издъхва на 21 юни 1985 г. от глад и дехидратация.

Тереза Нор оставя тялото на дъщеря си Шийла още три дни в килера. Миризмата, която започва да се разнася от там, принуждава Тереза да вземе мерки и отново заставя синовете Уилям и Робърт да ѝ помогнат да се отърве от тялото. Те слагат трупа в кашон и го захвърлят в езерото Мартис Крийк. Тялото е открито полуразложено. Самоличността на момичето остава неразкрита.

Въпреки че и в този случай на Тереза ѝ се разминава, тя решава, че миризмата, която е останала в апартамента от разложения труп на дъщеря ѝ Шийла, може да ѝ докара неприятности. Затова на 29 септември 1986 г. семейството си събира багажа и се изнася от апартамента. Тереза принуждава малката Тери да го запали и така да унищожи всички доказателства, които биха могли да свържат майка ѝ с убийството на двете ѝ сестри.

Разкриването на убийствата

След като Тери запалва апартамента, съседи бързо съобщават на пожарната и огнеборците успяват да потушат стихията, преди да е нанесла големи щети. Килерът със следите от Шийла е непокътнат. Така полицията започва разследване.

След палежа децата на Нор успяват да избягат и да се спасят от нея. Малката Тери, която е на 16 години, намира личната карта на Шийла и използва самоличността ѝ. Момичето израства на улицата, борейки се с психични проблеми и пристрастяването си към дрогата. Често е арестувана и всеки път, когато попаднела зад решетките, тя опитвала да разкаже на полицаите, че майка ѝ е чудовище, което е измъчвало и убило две от децата си, но никой така ѝ не и повярвал.

Единствено Робърт Нор остава с майка си. Докато полицията разследва следите от подпаления апартамент, двамата се установяват в Лас Вегас. През ноември 1991 година момчето е арестувано, след като прострелва смъртоносно барман при опит за грабеж. Осъден е на 16 години затвор.

След ареста и присъдата на Робът Тереза Нор се мести в щата Юта в Солт Лейк Сити.

Тереза Нор е разобличена едва след като най-малката ѝ дъщеря Тери се обажда в телевизионното шоу. След предаването детективи в Калифорния се заемат с проверка на фактите и не след дълго свързват двете мъртви Джейн Доу с майка им Тереза Нор.

Уилям Нор е открит и обвинен в участието и прикриването на двете убийства. Получава условно наказание. Робърт е осъден, докато е в затвора за убийството на бармана.

Самата Тереза Нор е открита и арестувана в дома си в Солт Лейк Сити. Там тя се прикривала като използвала своето моминско име Крос и се грижела за 86-годишната собственичка на жилището.

На 15 ноември 1993 година Тереза Нор застава на подсъдимата скамейка за двете убийства, извършени чрез изтезания. Първоначално твърди, че е невинна, но в рая на процеса признава вина и сключва сделка с прокуратурата за да избегне смъртното наказание.

Синовете ѝ Робърт и Уилям също свидетелстват срещу нея в замяна на по-леки наказания.

На 17 октомври 1995 г. Нор е осъдена на две последователни доживотни присъди, които трябва да излежи в затвора за жени Чино в Калифорния.

Днес Уилям работи и има семейство. Наслаждава се на това, което сам нарича „нормален живот”

Робърт излежава двете си присъди и е освободен от затвора през 2013 г.

Тери участва в много телевизионни предавания, в които разказва историята си и след ареста на майка си. Издъхва от сърдечна недостатъчност през 2011 г. едва на 41 години.

През 2019 година Тереза прави опит да излезе от затвора, искайки предсрочно освобождаване, но съдът ѝ отказва. Следващото ѝ изслушване е през юли 2027 г., когато Тереза ще бъде на 81 години.

Вие как мислите, дали ще бъде освободена?

