България

Почитаме български светец, какви са поверията за днес

Православната църква чества паметта на преподобния Йоаким Осоговски

16 август 2025, 07:33
Почитаме български светец, какви са поверията за днес
Източник: iStock/GettyImages

Н а 16 август православната църква чества паметта на преподобния Йоаким Осоговски. 

Българският светец отшелник Йоаким Осоговски живял през ХІ век. Заедно със свети Гавриил Лесновски и Прохор Пшински той е сред най-известните последователи на свети Йоан Рилски, почитани у нас като създатели на духовната ни традиция. 

Роден е някъде в западните български земи и в зряла възраст дошъл в Осоговската планина. Заселил се в една пещера недалеч от сегашния град Крива паланка в Северна Македония. Посветил се на молитва и пост и прекарал остатъка от живота си тихо и праведно. Българите от околността го почитали като свят човек. 

Упокоил се в усамотение на 16 август 1105 година. Тялото му е намерено от местни ловци, на които той някога помогнал в затруднението им и те с голяма почит го навестявали от време на време. Този път те с благоговение погребали тленните му останки. След това често идвали на гроба му, за да запалят свещ.

  • Поверия, традиции и обичаи на празника

Ако на сутринта тревата е покрита със скреж, това означава, че на следващата година ще има голяма реколта. Ако времето е хубаво, това вещае, че пролетта ще дойде рано. При изгрев слънце червеното небе означава ветровито време.

Смята се, че на този ден не бива да се гледате в огледалото. Това правило важи особено за момичетата. В противен случай огледалото ще отнеме цялата им енергия и красота. Също така не трябва да гадаете, защото нещастията ще влязат в живота ви.

На този ден нашите предци са извършвали ритуали срещу безсъние и кошмари. Ако сте сънували нещо лошо, вземете 12 билки, завържете ги с червен вълнен конец и след това изметете леглото на нивото на възглавницата с тях.

Източник: Агенция "Фокус"    
празник бългаски светец православна църква
Последвайте ни
Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Почитаме български светец, какви са поверията за днес

Почитаме български светец, какви са поверията за днес

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Елвис Пресли

16 август: „Кралят“ на сцената и човешките слабости – Елвис Пресли

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°

Лимузината на президента Доналд Тръмп, известна като „Звярът“, малко преди той да напусне Белия дом в петък, 15 август 2025 г., във Вашингтон. Днес президентът Тръмп пътува за среща с руския президент Владимир Путин в Аляска, на военна база на САЩ.

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Свят Преди 8 часа

Топли ръкостискания и усмивки: Путин и Тръмп стартират срещата в Аляска с приятелски тон

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

България Преди 9 часа

Караджов: И книжки трябва да се взимат!

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Свят Преди 10 часа

Зеленски: Русия трябва да сложи край на войната, която започна

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

България Преди 10 часа

Във Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини

Глобалната инициатива на Хилари Клинтън

Хилари Клинтън би предложила Тръмп за Нобелова награда за мир при това условие

Свят Преди 11 часа

Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

България Преди 12 часа

МВР: Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

България Преди 12 часа

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Свят Преди 13 часа

Лукашенко е близък съюзник на Путин

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Свят Преди 13 часа

Той е бил в много лошо състояние

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Свят Преди 13 часа

Песков: Президентът винаги пристига навреме

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 13 часа

За момента няма информация за пострадали хора

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Аз не съм тук, за да преговарям за Украйна

Снимката е илюстративна

Двама души са изчезнали в морето край Слънчев бряг

България Преди 14 часа

Първо в морето е влязло момче, родено през 2011 година, след него и негов роднина, роден през 1995 година

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 16 август, събота

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 август, събота

Edna.bg

Нова глава от съперничеството на Мъри Стоилов и Жозе Моуриньо

Gong.bg

Берое търси втора победа, а Ботев Пловдив излизане от кризата

Gong.bg

Историческата среща в Аляска: Путин и Тръмп не се споразумяха за мир в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Тръмп: Готов съм да участвам в среща между Путин и Зеленски

Nova.bg