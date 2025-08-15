Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

М ъртви делфини са забелязани на плажа край Шкорпиловци - юг от плажуващи вчера и днес. Екип на БТА засне телата на три морски бозайника.

В Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини на плажната ивица до Шкорпиловци, съобщиха за БТА от Министерството на околната среда и водите. Единият сигнал е получен на 14 август, а другият на 15 август.

Днес е изпратено писмо до Община Долни чифлик за извършване на проверка за премахване и обезвреждане на мъртвия делфин според издаденото разрешително от МОСВ за разпореждане със защитени видове.

Мъртъв делфин изплува на плажа в Златни пясъци

По-късно от Община Долни Чифлик информираха, че при извършените от нейни служители проверки на терен не са установени мъртви делфини. Морето е било бурно и вероятно телата на делфините са отнесени обратно в морските води, посочват от МОСВ.

В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит и премахнат от плаж в курортен комплекс Златни пясъци.