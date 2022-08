Мистерия, разкрита след 12 години: Убийството на "Лавандуловата Доу”

П овече от 12 години тя лежи под земята, а на надгробния ѝ камък пише „Джейн Доу”. Никой не я познава, никой не я търси. Тя остава неизвестна, докато със загадката се заема армия от любители онлайн детективи.

Това е историята на „Лавандуловата Доу”. Наречена е така заради бледолилавата риза, с която е облечена, когато тялото ѝ е открито.

Как започва дългата история на неизвестност

В ранните часове на 29 октомври 2006 година двама мъже се натъкнали на горящото като факла тяло на момиче в гориста местност, близо до Лонгвю, Тексас. Трупът бил полят с бензин и запален. Смята се, че жертвата е била убита ден по-рано между 20:15 – 22:00 ч. Започнало полицейско разследване. Криминалистите трябвало да разберат коя е жертвата, кой и защо я е убил.

New investigative series details Gregg County's Lavender Doe case | Local News | https://t.co/MDAfhzwlZD ⁦@koski_missy⁩ Another article about the case my “Search Angel” wife helped solve with the ⁦@DnaDoeProject⁩. Great team. https://t.co/9a43ndvklX