Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в базата „Елмендорф–Ричардсън“ с амбицията да си тръгне само няколко часа по-късно като миротворец и посредник на сделка.

Вместо това той се връща във Вашингтон, след като даде възможност на международен парий да се върне на сцената – и сякаш получи твърде малко в замяна, пише в коментар за Sky News кореспондентът на медията в САЩ Марта Келнър.

Ако президентът на Русия Владимир Путин се появеше на пистата на много летища по света, на теория би могъл веднага да бъде арестуван.

Това е човек, издирван от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления, включително за предполагаемо отвличане на украински деца.

Вместо това в Анкъридж за него буквално беше постлан червеният килим. Организирано беше и прелитане на изтребители F-35 – същите самолети, които редовно се вдигат да прехващат руски самолети край бреговете на Аляска. Военни представители застанаха в редица, за да му отдадат чест.

След това дойде и най-изненадващият момент. Заедно с президента Тръмп, Путин се качи в „Звяра“ – тежко бронираната лимузина на американския държавен глава.

Диктатор, който преди три години и половина нахлу в суверенна държава и оттогава живее в изолация, пътуваше редом до най-влиятелния човек в света, при това на територията на американска военна база.

Не е чудно, че се усмихваше на задната седалка.

Trump just flew a B-2 stealth bomber over Putin’s head…



Absolutely incredible. pic.twitter.com/2bsnssRv9f — Geiger Capital (@Geiger_Capital) August 15, 2025

На последвалата пресконференция Путин беше поканен да говори преди Тръмп и говори за „топлото посрещане“, наричайки го „скъп съсед“. Лесно беше човек да остане с впечатление, че срещата се провежда на терена на Путин, а не обратното.

Говореше се за споразумение, но без никакви подробности. Не беше спомената никаква последваща среща с украинския президент Володимир Зеленски, както беше обещано. Нито дума и за най-важния въпрос – примирието.

Тръмп е режисьор на собственото си президентство и тази среща беше внимателно режисирана, създадена за телевизионни кадри, макар и организирана набързо. Но именно Путин изглеждаше този, който дърпа конците. Журналисти му задаваха въпроси за това дали е подценил Украйна и за убийството на цивилни. Той обаче ги игнорира. А

в негово присъствие дори Тръмп – който иначе обича много да говори – замълча.

Имаше и видим дисбаланс в делегациите.

Путин беше придружен от своя опитен външен министър Сергей Лавров – ветеран в подобни събития и ловък преговарящ. Тръмп седеше до своя стар приятел от голфа Стив Уиткоф – брокер на недвижими имоти, превърнал се в негов пратеник за мир, натоварен със задачата да решава конфликтите в Украйна и Газа.

Честите посещения на Уиткоф в Москва през последните месеци доведоха до тази среща. Но някои се питаха дали той не е надценил готовността на Путин да се откаже от максималистките си цели в Украйна. Много експерти по външна политика смятат, че Уиткоф е твърде наивен за тази роля – а тази среща едва ли ги е разубедила.

Както винаги, екипът на Кремъл беше добре подготвен. Те знаят, че Тръмп реагира на ласкателства. И Путин го направи.

🚨 WOW! Vladimir Putin is making Democrats FURIOUS after saying: "When President Trump says if he was the president back then, there would be no war...it would indeed be SO. I can confirm that."pic.twitter.com/sKWmR9l1l9 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 15, 2025

Една от постоянните тези на Тръмп е, че Путин никога не би нахлул в Украйна, ако той беше президент. Путин му даде пиар бонус, като намекна, че това е вярно. Освен това, по думите на Тръмп, той се съгласил с него, че щеше да спечели изборите през 2020 г.

Преди срещата Тръмп обеща „тежки последствия“ за Русия, ако Путин не се съгласи на примирие. Няма индикации, че това се е случило. Въпреки това Тръмп се появи по Fox News и говори с възхищение за Путин, твърдейки, че той „говорил много искрено“ и че според него руският президент наистина желае да сложи край на войната в Украйна. Фактът, че именно Путин започна войната и продължава настъплението, изглежда беше подминат.

Тръмп аплодира Путин при пристигането му в Аляска – а руският президент вероятно си е тръгнал доволен от себе си.