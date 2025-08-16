Свят

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Тръмп аплодира Путин при пристигането му в Аляска – а руският президент вероятно си е тръгнал доволен от себе си.

16 август 2025, 08:55
Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците
Източник: БТА/AP

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в базата „Елмендорф–Ричардсън“ с амбицията да си тръгне само няколко часа по-късно като миротворец и посредник на сделка.

Вместо това той се връща във Вашингтон, след като даде възможност на международен парий да се върне на сцената – и сякаш получи твърде малко в замяна, пише в коментар за Sky News кореспондентът на медията в САЩ Марта Келнър.

Ако президентът на Русия Владимир Путин се появеше на пистата на много летища по света, на теория би могъл веднага да бъде арестуван.

Това е човек, издирван от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления, включително за предполагаемо отвличане на украински деца.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска

Вместо това в Анкъридж за него буквално беше постлан червеният килим. Организирано беше и прелитане на изтребители F-35 – същите самолети, които редовно се вдигат да прехващат руски самолети край бреговете на Аляска. Военни представители застанаха в редица, за да му отдадат чест.

След това дойде и най-изненадващият момент. Заедно с президента Тръмп, Путин се качи в „Звяра“ – тежко бронираната лимузина на американския държавен глава.

Диктатор, който преди три години и половина нахлу в суверенна държава и оттогава живее в изолация, пътуваше редом до най-влиятелния човек в света, при това на територията на американска военна база.

Не е чудно, че се усмихваше на задната седалка.

На последвалата пресконференция Путин беше поканен да говори преди Тръмп и говори за „топлото посрещане“, наричайки го „скъп съсед“. Лесно беше човек да остане с впечатление, че срещата се провежда на терена на Путин, а не обратното.

Говореше се за споразумение, но без никакви подробности. Не беше спомената никаква последваща среща с украинския президент Володимир Зеленски, както беше обещано. Нито дума и за най-важния въпрос – примирието.

Тръмп е режисьор на собственото си президентство и тази среща беше внимателно режисирана, създадена за телевизионни кадри, макар и организирана набързо. Но именно Путин изглеждаше този, който дърпа конците. Журналисти му задаваха въпроси за това дали е подценил Украйна и за убийството на цивилни. Той обаче ги игнорира. А

в негово присъствие дори Тръмп – който иначе обича много да говори – замълча.

Имаше и видим дисбаланс в делегациите.

Путин беше придружен от своя опитен външен министър Сергей Лавров – ветеран в подобни събития и ловък преговарящ. Тръмп седеше до своя стар приятел от голфа Стив Уиткоф – брокер на недвижими имоти, превърнал се в негов пратеник за мир, натоварен със задачата да решава конфликтите в Украйна и Газа.

Честите посещения на Уиткоф в Москва през последните месеци доведоха до тази среща. Но някои се питаха дали той не е надценил готовността на Путин да се откаже от максималистките си цели в Украйна. Много експерти по външна политика смятат, че Уиткоф е твърде наивен за тази роля – а тази среща едва ли ги е разубедила.

Както винаги, екипът на Кремъл беше добре подготвен. Те знаят, че Тръмп реагира на ласкателства. И Путин го направи.

Една от постоянните тези на Тръмп е, че Путин никога не би нахлул в Украйна, ако той беше президент. Путин му даде пиар бонус, като намекна, че това е вярно. Освен това, по думите на Тръмп, той се съгласил с него, че щеше да спечели изборите през 2020 г.

Преди срещата Тръмп обеща „тежки последствия“ за Русия, ако Путин не се съгласи на примирие. Няма индикации, че това се е случило. Въпреки това Тръмп се появи по Fox News и говори с възхищение за Путин, твърдейки, че той „говорил много искрено“ и че според него руският президент наистина желае да сложи край на войната в Украйна. Фактът, че именно Путин започна войната и продължава настъплението, изглежда беше подминат.

Тръмп аплодира Путин при пристигането му в Аляска – а руският президент вероятно си е тръгнал доволен от себе си.

По темата

Източник: Sky News    
Доналд Тръмп Владимир Путин среща Аляска Русия Украйна война САЩ коментар
Последвайте ни
Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 малко познати и практични функции на Google Maps

8 малко познати и практични функции на Google Maps

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Свят Преди 10 минути

Mного лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ

<p>Бедствено положение е обявено&nbsp;в село Обручище</p>

Бедствено положение е обявено в гълъбовското село Обручище

България Преди 1 час

Причината е в огромен пожар

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Технологии Преди 3 часа

Умните асистенти могат да бъдат и полезни

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Свят Преди 9 часа

На мястото е обявено извънредно положение

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

България Преди 10 часа

Караджов: И книжки трябва да се взимат!

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 11 часа

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

България Преди 12 часа

Във Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини

Глобалната инициатива на Хилари Клинтън

Хилари Клинтън би предложила Тръмп за Нобелова награда за мир при това условие

Свят Преди 13 часа

Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

България Преди 13 часа

МВР: Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

България Преди 13 часа

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Свят Преди 14 часа

Лукашенко е близък съюзник на Путин

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Свят Преди 14 часа

Той е бил в много лошо състояние

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Свят Преди 14 часа

Песков: Президентът винаги пристига навреме

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 15 часа

За момента няма информация за пострадали хора

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Свят Преди 16 часа

Тръмп: Аз не съм тук, за да преговарям за Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Как изглеждат днес актьорите от "Дързост и красота"

Edna.bg

Мазнини, захар и сол: по колко е полезно?

Edna.bg

Бербатов: Разочарован съм, че Гьокереш избра Арсенал пред Манчестър Юнайтед

Gong.bg

ЦСКА преговаря с ЦСКА 1948 за бразилец

Gong.bg

Историческата среща в Аляска: Путин и Тръмп не се споразумяха за мир в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Тръмп: Готов съм да участвам в среща между Путин и Зеленски

Nova.bg