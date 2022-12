Мистериозен случай: Никой не търси безследно изчезнали сестри

В американски криминални сериали престъпникът е разкрит за броени дни, понякога дори часове, а безследно изчезналите се връщат живи и здрави у дома след кратко издирване. Не така стоят нещата в реалния живот. Понякога един криминален случай се разследва с десетилетия, а понякога извършителят и жертвата остават завинаги потънали в мистерия.

В един прекрасен летен ден, 25 юли 1985 година, двете сестри Розлин Рошел Абел на 18 години и 15-годишната Фаун Марлин Абел са видени за последен път в дома си, намиращ се на 59-а и Роксуел в Бетани, Оклахома.

Розлин казва на родителите си, че ще си търси работа този следобед. Братът на момичетата Ото Абел-младши се прибира вкъщи по същото време и чува сестрите да си говорят, докато излизат през вратата.

Fawn Abell, 15, and her sister Rozlin, 18, #disappeared together in 1985. The girls' Social Security numbers haven't been used since then, which is a bad sign. https://t.co/V0FvxlZTvC pic.twitter.com/J4eMCJYpf7 — Charley Project (@CharleysMissing) December 1, 2021

„Побързай. Чакат ни надолу по улицата“, казват сестрите, докато излизат, пише изданието Oklhoman.

Двете момичета изчезват безследно този следобед и съдбата им е загадка вече близо 40 години.

Полицията започва разследване на случая, въпреки че от самото начало детективите предполагат, че двете момичета просто са избягали у дома.

Другата версия на разследващите е, че сестрите може да са станали жертва на престъпление, докато пътували на стоп. Това бил изключително популярен начин за придвижване по това време в Америка, но изключително опасен. Много изчезвания на млади жени могат да бъдат приписани именно на пътуването на стоп през 60-те и 80-те години. Повечето случаи остават неразрешени и до днес.

Дългото чакане на отговор

Минават десетилетия, но от младите момичета няма ни вест, ни кост.

През 2010 година братът на момичетата Ото Абел-младши се обажда на лейтенант Остин Уорфийлд, бивш служител на полицейското управление ва Бетани. Мъжът има странен въпрос. Той се интересува дали някога са намирали кости или черепи в резервата за диви животни „Стинчкомб“, край междущатската магистрала 66, извън Бетани. Дали той се бе сдобил с нова информация и какво е провокирало интереса му от точно тази информация, е загадка.

#Missing 🦋 Fawn & Rozlin Abell 🦋

Age : 15 & 18

Last Seen : July 25th 1985 in NW 59th & Rockwell

In : #Bethany #Oklahoma #USA

They said they were job hunting but didn't say where and were never seen again.

Police believe they are deceased.



Any info 👮‍♀️📞

405-789-2323 pic.twitter.com/XaIcXpganK — ✝ Megan🎄🧑🏻‍🎄💚❤️🙏🏻 (@80sbabeeAngel) July 30, 2019

Уорфийлд е любопитен защо мъжът му задава този въпрос, а Ото Абел споделя, че все още издирва двете си изчезнали сестри. Бившият полицай научава любопитна информация. Оказва се, че Фаун и Розлин никога не са били издирвани като жертви на престъпление. Открит е един единствен доклад, в който Фаун е обявена за изчезнало дете, а по-голямата ѝ сестра Розлин не е спомената, тъй като по това време тя вече е навършила 18 години.

Отнема почти четвърт век, за да се открие, че случаят на двете сестри е третиран като бягство. Става ясно, че данните на Розлин никога не са били докладвани в Националния информационен център за престъпленията към ФБР, а сестра ѝ Фаун е била вписана, но малко по-късно премахната по погрешка.

С помощта на лейтенант Уорфийлд двете момичета са съобщени в Националния център за изчезнали и експлоатирани деца. Изработен е образ на момичетата, как биха изглеждали към днешна дата, 25 години по-късно. Надеждата е, че някой може да ги познае, ако са все още живи.

Шансът двете момичета да са невредими обаче бил нищожен. Детективите установили, че от деня на изчезването им нито веднъж социалноосигурителните им номера не са използвани.

Лейтенант Уорфийлд взима ДНК проби от майката и брата на Розлин и Фаун. Пробите са изпратени в Центъра за човешка идентификация на Университета на Северен Тексас, пише Medium. Лаборантите, които работят там, са се специализирали в анализа на скелетни останки и други видове доказателства при случаи на изчезнали и неидентифицирани хора.

Saturday marked the 35th anniversary of the disappearance of 15-year-old Fawn Marlene Abell & 18-year-old Rozlin Rochelle Abell. Fawn & Rozlin were last seen @ their home near northwest 59th Terrace near Rockwell Avenue in Bethany, Oklahoma on July 25th, 1985. They had mentioned pic.twitter.com/EW3PB19lry — Missing Persons Planet (@Home4theMissing) July 31, 2020

„Изпратихме ДНК проби от брата и майката до Университета на Северен Тексас и не получихме никакво потвърждение, че има човешки останки, които се намират в трезор някъде в кабинетите на съдебните лекари, в която и да е държава“, казва лейтенант Уорфийлд пред Oklahoman през 2013 г.

Интересен факт е, че историята на двете сестри никога не попада в новинарските емисии по времето, когато изчезват, все едно никога не са съществували.

Разкритията на по-голямата сестра

По време на закъснялото разследване е разпитана и по-голямата сестра на момичетата. Това е Лорели Нелсън. Тя дава и интервю в предаването Missing in America.

„Две седмици преди момичетата да изчезнат, говорих с тях по телефона“, каза Лорели.

„Казаха ми, да не се изненадам, ако се появят на прага ми, а аз им казах, че би било страхотно, защото апартаментът ми ще бъде готов след две седмици“.

Plz RT! MISSING since 7/25/85 from Oklahoma 18 year old Rozlin & 15 year Fawn Abell #MissingButNotForgotten pic.twitter.com/eoMX47FAvv — Valerie Young (@Valerie_105) July 12, 2016

Лорели разкрива още един зловещ детайл - тя и нейната по-голяма сестра Хедър, са били отвлечени от собствения си баща през 1963 година и са били заведени насила да живеят в Оклахома.

„Живеехме в живот на насилие, той ме изнасилваше безброй пъти“, казва Лорели за баща си Ото Абел старши.

„Той никога не е правил това на сестра ми, но беше много жесток с нея. Наистина е много трудно да говоря за това”, казва Лорели. Тя разказва и за случка, при която баща ѝ искал да изнасили нейна приятелка. Ото принудил дъщеря си да покани у дома своя съученичка, която била по това време на 13 години. Мъжът никога не е бил разследван за изнасилването, тъй като момичето се страхувало да признае за престъплението и то никога не е било докладвано в полицията.

„Заради това, което се случи с мен и Хедър, автоматично заподозрях Ото, защото той беше много зъл, много...Искам да кажа, че обичаше момичета и жени“, каза Лорели.

Сестрата не вярва на официалната версия на полицията и на баща ѝ, че двете сестри са излезли да си търсят работа и са тръгнали на стоп. Лорели смята, че това е просто измислена история, която има за цел да отклони разследването от човека, за когото смята, че е отговорен за изчезването сестрите ѝ. Според нея това е собственият ѝ баща, който към този момент вече е покойник.

Още при изчезването на Розлин и Фаун Лорели се опитва да каже на полицията, че баща ѝ е способен на такова отвратително деяние и го подозира в отвличане и убийство на сестрите ѝ, но никой не ѝ повярвал. Въпреки криминалното му минало, никой от полицията не го заподозрял и не го е викал на разпит.

Самият Ото Абел по време на разпитите твърди, че няма представа какво се е случило с дъщерите му.

„До ден днешен все още не знаем какво се е случило с тях. Мина толкова време, почти със сигурен, че нещо лошо им се е случило“, казва Ото Абел Старши пред News 9.

Серийният убиец Роял Ръсел Лонг е заподозрян

Интернет детективи правят свое разследване и посочват като вероятен заподозрян в изчезването на сестрите Роял Ръсел Лонг, пише Websleuths. За него е известно, че е сериен килър, който отвлича и убива млади момичета, движещи се по двойки.

Според полицейските доклади Лонг е отговорен за липсващите Шорлот Кинли и Синда Палет. Те изчезват безследно от щатския панаир на Оклахома на 26 септември 1981 година.

Шарлот се обажда на семейството си и казва, че на нея, Синда и още две момичета им е предложена работа да помагат на карнавала. Те трябвало да разтоварват плюшени играчки от камион на панаира. Щели да получат по 5 долара на час възнаграждение. Майката на Шарлот ѝ разрешава при условие, че се върне у дома до 21:00 часа, което никога не се случва.

Вместо да ги прибере у дома, мъжът зарязва другите две момичета, които бил наел, и потегля с камиона си и Шарлот и Синда на задната седалка. Никой повече не ги вижда.

Лонг е обвинен в отвличането и убийството на Шарлот и Синда през август 1985 г. Разследващите установяват, че той е пристигнал в Оклахома Сити ден преди момичетата да изчезнат. Той признава, че е бил на панаира, но отрича да е замесен в изчезването им.

Има спекулации, че Роял Ръсел Лонг може също да е замесен в убийството на 17-годишната Каролин Ийтън, която бяга от дома си в Мисури около Коледа на 1981 г. и пътува до Аризона, където е намерена убита на Свети Валентин през 1982 г.

Каролин Ийтън не е била разпозната до 26 февруари 2021 г. и в продължение на десетилетия е неидентифицирана като личност с прякор Валентин Сали. В момента шерифската служба на окръг Коконино разследва нейното убийство. Свидетели, които за последно са видели момичето разказват, че тя е заговорена от шофьор на камион, който носи каубойска шапка с пауново перо отпред. Те разпознават Лонг, след като им е показана снимка на заподозрения.

Заради тази престъпна биография Роял Ръсел Лонг изглежда много добра следа в изчезването и на Розлин и Фаун Абел, но надеждите да се намери връзка между серийния убиец и липсващите сестрие ,е попарено през 2017 г.

Have You Seen Me? – Fawn Abell & Rozlin Abell – Bethany, OK – Missing Since 7/25/85 http://t.co/YjUshn6xCh pic.twitter.com/QxOtdmgEWL — I Have Vanished (@IHaveVanished) October 17, 2015

От Whereabouts Still Unknown е разкрито, че Роял Ръсел Лонг е бил в затвора в Уайоминг, когато Розлин и Фаун изчезват. Тогава той излежава присъда за отвличането на млада жена на име Шарън Балдигъл и нейна приятелка. Освен това Лонг е екстрадиран в Оклахома Сити около 9 август 1985 г., за да бъде съден за убийствата на Синда Палет и Шарлот Кинси.

Както при всички случаи на изчезнали хора, семействата им все още очакват отговори.

Въпросите продължават

С течение на годините информацията е все по-оскъдна, а надеждата избледнява. Розлин и Фаун избягаха ли? Живи ли са? Дали са пътували на стоп и са отвлечени от човек с нечисти намерения? Баща им Ото Абел ли ги е убил?

Що се отнася до сестрата на Розлин и Фаун, Лорели, тя вярва, че знае какво се е случило със сестрите ѝ.

Дори след десетилетия на чакане Лорели се надява и се моли всеки ден Розлин и Фаун да бъдат открити живи, а ако изходът е фатален, да им бъде направено подходящото погребение, което заслужават.

