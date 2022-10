28 смразяващи кръвта истории за серийни убийци

Н ачинът, по който мисли серийният убиец, е далеч от разбиранията за нормално. Функционирането на мозъците на тези престъпници е необяснимо за науката. Според изследванията те нямат конкретна демографска група, пол, възраст, раса или религия. Обикновено убиецът не познава жертвата си. Той я избира на случаен принцип. Престъпленията са отражение на необходимостта от садистично доминиране над жертвата, сочат данни на ФБР.

Има случаи, в които у такъв тип престъпници са открити широк спектър от личностни проблеми като психопатия, социопатия и др., но мнозинството от тях не са обявени официално за луди.

Доказано е, че след като сериен убиец започне да убива, той или тя няма да може да спре сам. Въпреки това се наблюдава, че при повечето има кратка пауза в престъпленията малко преди да бъдат заловени.

Вижте още интересни и малко известни факти за едни от най-жестоките серийни убийци в историята:

Crime reporter, Vlado Taneski, was found to be a serial killer after writing unpublicized details about the murders. pic.twitter.com/efebzHNENa

Освен това Бънди бил много активен в политиката и дори се появили спекулации, че един ден той ще се кандидатира за губернатор на Вашингтон.

Бънди си признава, че е убил над 100 души, значително повече от жертвите, за които е обвинен. Поискал прахът му да бъде разпръснат над Каскадните планини във Вашингтон, където са открити четири от неговите жертви. Желанието му било изпълнено.

Освен това Рейдър толкова се страхувал от серийния убиец ВТК, тоест от себе си, че поставил аларми в домовете на няколко от жертвите си.

- Things about the serial killer -



/ BTK /



Dennis Rader himself had chose his nickname: "BTK, Bind, Torture, kill”. He liked to prepare his crimes, follow and harass his future victims before torturing them for a long time. For nearly thirty years, he sent terrible letters pic.twitter.com/BZapEpcGRS