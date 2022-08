„Гей бомба“, „Леден червей“: Най-абсурдните проекти на американската армия

В историята на американските въоръжени сили има немалко примери за секретни програми, завършили с провал.

За някои от тези проекти спокойно може да се каже, че изумяват със своята абсурдност и е трудно да се повярва, че изобщо са били направени опити за осъществяването им.

Ето част от тях:

Въоръжени прилепи

На 12 януари 1942 г. зъболекарят от Пенсилвания Лайтъл Адамс се свързал с Белия дом, за да представи план, който, по думите му, щял да промени хода на Втората световна война. Той предложил да се прикрепят малки бомби към прилепи, които да бъдат разпръснати над вражески територии. Самият Адамс отбелязал следното: „Представете си как едновременно избухват хиляди пожари около всяка бомба. Япония може да бъде опустошена с много малки загуби за американската армия“.

17. Bat Bombs. In 1942, dentist Lytle S. Adams had an idea for quickly ending WWII: attach timed fire bombs to the back of free-tailed bats and drop them over Japanese cities to find a nice roost and promptly set it aflame. "Project X-Ray" received nearly $2 million in funding. pic.twitter.com/OdFcUVvPOt

Проектът може и да звучи налудничаво, но получил зелена светлина и дори били извършени няколко полеви изпитания. Едно от тях приключило със сериозен инцидент, след като част от прилепите, въоръжени с бомби, избягали и нанесли големи щети на хангар. След този случай управлението на програмата било поето от Корпуса на морската пехота на САЩ. За проекта били похарчени близо 2 млн. долара, преди да бъде окончателно прекратен. Що се отнася до Лайтъл Адамс, той се заел с осъществяването на друга налудничава идея – създаването на вендинг машини за пържено пиле.

Проект „Леден червей“

Опасността от избухването на ядрена война никога не е била толкова голяма, колкото по времето на Студената война. Освен с постоянни конфронтации и нестихващо напрежение, борбата за надмощие между САЩ и СССР ще бъде запомнена и с осъществяването на някои меко казано странни планове. Пример в това отношение е секретният проект на американската армия „Леден червей“. Целта на Вашингтон била да постави стотици балистични ракети под ледовете на Гренландия, които да бъдат изстреляни в случай на съветска атака.

Проектът стартирал през 1959 г., а година по-късно започнало изграждането на комплекса „Кемп Сенчъри“. Той се намирал на около 240 км. от американската авиобаза Тюле и разполагал със собствена ядрена централа. Комплексът представлявал система от тунели (по план, те трябвало да са с обща дължина от над 4000 км.), лаборатории и спални помещения, в които можели да живеят около 100 души. Освен това, в него имало болница и кино. Официалното обяснение, което американските власти дали на датското правителство, било, че искат да тестват различни техники за конструирането на съоръжения в арктически условия.

Подробностите за проекта станали обществено достояние едва през 1995 г. Според разсекретените документи, само три години след неговото стартиране, прокопаването на тунелите било прекратено. Причината била, че ледовете се движели много по-бързо, отколкото се смятало първоначално и това застрашавало целия комплекс. В резултат през 1965 г. персоналът на „Кемп Сенчъри“ бил евакуиран, а ядреният реактор – премахнат. На следващата година проектът бил официално прекратен.

Това обаче не е краят на историята. Проучване, извършено през 2016 г., разкри нещо притеснително – заради топенето на ледовете в Гренландия, отпадъците от „Кемп Сенчъри“ могат да излязат на повърхността. Сред тях има опасни химикали, както и радиоактивни вещества, които могат да предизвикат истинска екологична катастрофа. Учените предполагат, че това ще стане след няколко десетилетия. Освен това по време на изпълнението на проекта, в района на „Кемп Сенчъри“ били изхвърлени около 200 тона радиоактивна вода.

Акустичните котки

Възможно ли е котки да бъдат използвани като шпиони? По време на Студената война ЦРУ сметнало, че това е отлична идея. Според организацията симпатичните животинки можели да се превърнат в отлично средство за подслушване на руски дипломати. По думите на Виктор Маркети, който през 1968 г. бил назначен за асистент на заместник-директора на ЦРУ Руфъс Тейлър, процесът по превръщането на котките в подслушвателни устройства бил ужасяващ. „Разрязваха горките създания на две, слагаха в телата им микрофони и батерии и ги зашиваха“, споделя той.

It's #InternationalCatDay 🐱 Never forget the CIA once implanted microphones in cats to spy on the Soviets. The $20 million Project #AcousticKitty failed when following an hour-long procedure, the bionic cat was released and was unfortunately struck by a passing taxi and killed. pic.twitter.com/b3pP7TaZyf