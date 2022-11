Мистериозно убийство: Фитнес инструкторка е пребита до смърт в църква

У биец, преоблечен като спецполицай, пребива до смърт с чук фитнес инструкторка в църква. Дори полът на престъпника е загадка за разследващите. Това е мистериозният случай на Тери „Миси” Бевърс.

На 18 април 2016 година тялото на Тери „Миси” Бевърс е намерено в църквата на Христос в Крийксайд в Мидлотиън, Тексас. Медийният интерес към случая е огромен, след като разследващи разпространяват смразяващи кръвта записи от охранителните камери от мястото на убийството.

Полицията е обезпокоена, тъй като в района не е имало убийство години наред. Видеозаписът е пуснат публично с надеждата да бъде разпознат човекът, заснет на камерите. Полицията моли гражданите да забележат специфичната походка на заподозрения. Часове след публикуването полицейското управление е залято със сигнали от хората, които мислят, че са разпознали убиеца.

Видеозаписът показва човек, облечен униформа на спецполицай, който се разхожда из коридорите на църквата. Неизвестният чупи няколко стъкла, за да може да се вмъкне в няколко помещения. Полицията вярва, че човекът на кадрите е убиецът на Бевърс.

Трагичната съдба на Миси

Тери „Миси” Бевърс е родена на 9 август 1970 година в Греъм, Тексас. Омъжва се за Брандън Бевърс през 1998 година. Има три дъщери. 45-годишната жена живее в Ред Оук и работи като фитнес инструктор, провеждайки лагери за обучение на деца в църквата Крийксайд, само на двадесет минути от дома си. Тя е активен член на общността и всички я обичат.

Миси посвещава живота си на това да помага на другите. Тя е последовател на Бог и вярва в милосърдието и грижата за онези, които не могат да се грижат за себе си.

Миси е популярна, красива жена в страхотна форма и с широко присъствие в социалните медии, пише truecrimeedition.

Преди зазоряване на 18 април 2016 година се разразява силна гръмотевична буря. Заради метеорологичните условия Миси съобщава на учениците си, че фитнес класът ще се проведе в църквата, а не както обичайно в двора на божия храм.

За последно Бевърс е забелязана на запис от охранителните камери на църквата. Тя влиза в 4:18 ч. сутринта и се подготвя за предстоящата тренировка, която трябва да започне в 5:00 ч., пише TraceEvidence.

Миси е намерена от учениците си малко след като е трябвало да започне урока.

Те веднага се обаждат на Спешна помощ. Жената е с травма на главата и множество прободни рани по гърдите. Не реагира, но все още е жива.

Миси издъхва малко след пристигането на парамедиците. Полицията незабавно започва разследване за убийство.

Разследването, доказателствата, убиецът

В полицейския доклад е описано, че нараняванията са причинени от инструментите, които убиецът се вижда да носи у себе си на видеозаписа. Намерен е и чук, който също е участвал в убийството.

Снети са всички налични записи от камерите, разположени в църквата. Тези, които се намират извън сградата, не са работили в деня на убийството, съобщават от полицията.

На записите се вижда как около 4:00 часа заподозреният се разхожда из коридорите на божията обител, като от време навреме троши няколко прозореца, опитвайки се да отвори вратите, обграждащи коридорите на църквата. Човекът е облечен с полицейска униформа на американските спецчасти SWAT. Носи тактическа екипировка от главата до петите. Върху жилетката му има надпис POLICE. Носи черен шлем и чифт черни ръкавици.

Бевърс тъкмо носи екипировката, която ще ѝ е нужна за урока от камиона, и я внася в сградата, когато се среща очи в очи с убиеца. Публично публикуваните видеа показват как фитнес инструкторката върви по коридорите на църквата, но кадрите с убийството ѝ се спестени за масовата публика.

Походката на убиеца

Първоначално разследващите смятат, че заподозреният е мъж. Изненадващо по-късно полицията променя предположенията си, заявявайки, че походката на човека, който издирват, изглежда женствена. Така че е съобщено, че полът на убиеца остава неопределен.

Установено е, че заподозреният е висок между 157- 173 см.

На записите се вижда още, че заподозреният ходи бавно, понякога се придържа към стената, като има проблеми с десния си крак и леко накуцва. Полицията в Мидлотиан категорично заявява, че не може да се разчита на походката като отличителен белег на убиеца, тъй като може да е временно състояние.

През 2021 година записът от охранителната камера е анализиран от специалисти от ФБР. Съдебният ортопед д-р Майкъл Ниренберг заявява, че походката на човека на записа вероятно е повлияна от теглото на екипировката и оръжията, които носи, и няма връзка между начина, по който се движи, и пола му. Заключението на лекаря е, че не може да се определи пола на заподозрения само по походката му.

Мотивът на убиеца

Първоначалната версия, по която детективите работят, е, че във фаталната сутрин крадец се промъква в църквата с намерение да отмъкне ценности, но се натъква случайно на фитнес инструкторката. Нейното убийство е плод на случайност. По-късно тази теория е отхвърлена, тъй като се установява, че от църквата не липсва абсолютно нищо. На местопрестъплението са открити и ценни предмети, собственост на Миси Бевърс, сред които и скъп преносим компютър. Не липсва и златният сватбен пръстен на жертвата.

