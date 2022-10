Ужасяваща находка: Шест варела с киселина и осем тела в тях

Ж ивотът в малкото градче Сноутаун, Южна Австралия, внезапно се променя, след като полицията открива шест варела с човешки останки в изоставен банков трезор.

На 20 май 1999 г. детективите се натъкват на зловещото скривалище, а откритието им е последвано от изкопаването на още две тела, погребани в задния двор на къща, в която живее мъж на име Джон Бънтинг. Три години по-късно полицията свързва 10-те тела с мъж, открит в плитък гроб в Лауър Лайт, северно от Аделаида през 1994 година. Връзка е намерена и с мъж, открит да виси на дърво в Аделаида през 1997 г.

Зловещата слава, която Сноутаун получава, не стихва и до днес. Тълпи от туристи са привлечени от прокълнатата гробница и посещават градчето, за да се докоснат до това злокобно място. Местен магазин за сувенири дори продава вещи, свързани с масовите убийства.

Началото

Всичко започва още в детството на единия от замесените във варварските убийства - Джон Джъстин Бънтинг. Той е роден на 4 септември 1966 година в Инала, Куинсленд. Когато е едва на 8 години, е сексуално насилен от по-големия брат на свой приятел. Психолози го описват като човек, който се „наслаждава на оръжия, фотография и анатомия”, умел манипулатор и „най-злият сериен убиец на Австралия”. Заради травмата от детството си развива силна омраза към педофилите и хомосексуалистите. На 22 години той започва работа в кланица. Колегите му странят от него, намирайки го за зловещ. Джон често казвал, че най-голямо удоволствие му носи да коли животните.

През 1991 година Бънтинг се мести в къща в Северен Солсбъри, Южна Австралия.

Джон е на 26 години, когато извършва първото си убийство. През август 1992 г. Клинтън Трезис е брутално ликвидиран. Той е пребит до смърт с лопата. Черепът му е премазан след множество удари. Тялото му е заровено в плитък гроб. Джон посяга на мъжа, защото има подозрение, че е педофил, пише Murderpedia.

И така станаха четирима

Премествайки се в Северен Солсбъри, Джон се сприятелява със съседите си Марк Хейдън и Робърт Вагнер. Приятелката на Вагнер - Ванеса Лейн (родена като Бари Лейн) е транссексуална жена. Тяхната история започва, когато Робърт е едва на 14 години.

Робърт и Джон стават изключително близки заради неприязънта си към педофилите и заедно маркират мишените си. Така те убиват 26-годишния Рей Дейвис, обвинен, че е насилил сексуално внуците на възрастния човек, с който живее. Джон и Робърт го задушават го до смърт, както и 19-годишният Майкъл Гардинър. Той става жертва на престъпното дуо, защото ходел с женствени дрехи. Робърт и Джон започват своята извратена мисия за отмъстителна справедливост и вече никой не може да ги спре.

We’re back, spookies! Time for a new episode, click the link in our bio to tune in.

This week, Danyelle tells us the history of the legendary Langham Hotel in London & its permanent residents.

Then, Holly covers the most brutal case in Australian history, the Snowtown Murders. pic.twitter.com/62ZAzp3Xg2