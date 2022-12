Къщата на ужасите: „Обладан от дявола“ младеж разстрелва цялото си семейство

К ъсметът се усмихва на Джордж и Катлийн Луц. Те купуват величествена къща в Лонг Айлънд, Ню Йорк, на изключително добра цена. Скоро обаче те съжаляват горчиво за изгодната покупка.

Семейство Куц живее по-малко от месец в имота, преди да избягат с писъци от там.

Те твърдят, че докато живеят там, са събуждани всяка нощ в 3:15 часа, а децата им започнали да спят по корем. Малко по-късно те разбират защо.

Оказва се, че изгодната цена на къщата си има причина. В нея се разиграва брутално масово убийство. На 13 ноември 1974 г. 23-годишният Роналд Дж. ДеФео разстрелва цялото си семейство - двамата си родители и четиримата си братя и сестри. Приблизителният час на убийството е 3:15 часа сутринта, а жертвите са намерени да лежат по корем, пише Оpendoor.

Новодомците съобщават за множество неприятни миризми, звуци и необясними явления. Сред тях била зелена тиня, изтичаща от стените. Малко са хората, които вярват на тези разкази, но семейството е сигурно, че къщата е обитавана от духове, които я са там до ден днешен.

Предисторията на масовото убийство

Роналд Дж. ДеФео е роден в Бруклин, Ню Йорк и е най-големият син на Роналд-старши и Луиз Бриганте. Баща му работи като дилър на известна марка американски автомобили. Има авторитарен и избухлив характер, той често спори с жена си Луиз, пише Сriminalminds.

Като младо момче, Роналд Младши е с наднормено тегло и е жертва на подигравки и тормоз в училище. Баща му го насърчава да се защитава, като в същото време иска да доминира вкъщи. Роналд често има скандали със своя родител.

Ronald DeFeo Jr., the mass murderer who inspired THE AMITYVILLE HORROR, has died in state custody.

- https://t.co/75A5VQDyXZ pic.twitter.com/NA2CkNNLZu — Dread Central (@DreadCentral) March 16, 2021

На 17 години Роналд-младши е принуден да напусне енорийското си училище заради зависимостта си към наркотиците. Той употребява хероин и LSD. Освен това е уличен в кражби и агресивно поведение. Един ден, докато бил на лов, той насочил заредена пушка към един от приятелите си, заплашвайки, че ще го убие.

Роналд започва работа при баща си. Плащат му в брой всяка седмица, но той често не се появява на работното място. В този период отношенията му с баща му стават все по-ожесточени. Стигат до такава степен, че Роналд-младши насочва пушка и към него и се опитва да го застреля, но по ирония на съдбата оръжието засича и не успява да гръмне.

Инсценираният грабеж

Две седмици преди масовото убийство отношенията на Роналд-младши с баща му са опънати до краен предел. Младежът е недоволен от парите, които получава, помагайки на родителя си в автокъщата.

Той дори инсценира грабеж, заедно със свои приятел. Роналд-младши трябва да отиде до банката, за да внесе 20 000 долара от автокъщата. Уговаря се със свой приятел да бъде „нападнат” и „ограбен”, след което двамата трябвало да си поделят плячката. След инсценировката младият Роналд е извикан за разпит в полицията. Там младежът категорично отказва да съдейства. Това разгневява баща му. Побеснял Роналд-старши вдига жесток скандал на сина си, в разгара, на който му казва: „Дяволът се е вселил в теб”. В отговор момчето отвръща на баща си: „Дебелако, ще те убия”.

On November 13, 1974, 23-year-old Ronald DeFeo Jr. shot and killed his parents, Ronald and Louise, along with his four siblings, Dawn, Allison, Marc and John Matthew, in the family’s home in Amityville, New York. The murders inspired the book/film versions of ‘Amityville Horror’ pic.twitter.com/wKOFo4NWv5 — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) November 14, 2021

След тази заплаха Роналд-младши започва да обмисля как да изпълни заканата си. Той решава да действа в ранните сутрешни часове на 14 ноември 1974 година. В разстрела на семейството си той използва пушка, която е едно от многото оръжия, които той притежава и държи в килера на стаята си.

Опитва се да заблуди полицията

След като ликвидира шестимата си роднини, Роналд спокойно си взима душ, бръсне се и сменя дрехите си. Оръжието на убийството и окървавените си дрехи той скрива в калъфка за възглавница, която по-късно хвърля в канализация в Бруклин.

В 6:00 ч. сутринта, само 3 часа след като ликвидира семейството си, той отива на работа в автокъщата. Дори звъни няколко пъти вкъщи, обажда се и на приятелката си - 19-годишната Шери Клайн. Следобед отива в дома ѝ, откъдето прави още няколко позвънявания до дома на родителите си.

След това Шери и Роналд отиват на пазар, а после се срещат и с общ приятел Боби Келски. Пред него той разказва същата история, каквато и пред приятелката си, а именно, че цял ден не може да се свърже с родителите си. Остатъка от деня Роналд прекарва на гости при приятели, пиейки и взимайки хероин. Вечерта той отново се среща със своя приятел Боби в местен бар, преди да се върне у дома си, където най-накрая ще се престори, че открива ужаса, който е извършил по-рано същия ден.

November 13, 1974 – Ronald DeFeo, Jr. murders his entire family, the house that would become The Amityville Horror. pic.twitter.com/deVP5UGd29 — NotableHistory (@NotableHistory) November 13, 2015

Младежът се обажда в полицията, преструвайки се, че е шокиран от станалото. Властите го разпитват. Питат го кой би могъл да направи подобно нещо, а той се опитва да отклони разследването. Пред полицаите той твърди, че убийствата може би са извършени от мафиот на име Луис Фалини. Разказва, че той имал зъб на семейството му от години.

Малък детайл го разкрива

Въпреки опита да разкаже достоверна история, един малък детайл проваля Роналд-младши. В стаята му са открити патрони с калибър 35 - същите, с които са ликвидирани роднините му. При повторен разпит на младежа се оказва, че има несъответствия с първоначалния му разказ за събитията.

Детективите започват да подозират, че той е замесен в ужасяващото масово убийство и се оказват прави. Още на следващия ден той си признава. Пред полицаите той казва:

„Всичко започна толкова бързо. След като започнах, просто не можех да спра. Мина толкова бързо”.

Предрешената присъда

Роналд ДеФео е изправен пред съда на 14 октомври 1974 година.

What did the Amityville mass murderer Ronald DeFeo Jr. do after shooting all 6 of his family? pic.twitter.com/VvioAEmDSD — Crime+Investigation UK (@CI) July 16, 2022

Първоначално той твърди, че е бил „обладан от Сатаната”, докато е извършвал четворното убийство. Скоро след това измисля нова защитна версия, решава да се оправдае с това, че е застрелял роднините си при самозащита. Казва, че е чул гласовете на семейството си, заговорничещи срещу него.

Той дори замесва собствената си сестра Доун в убийствата.

Последната му защитна теза е, че е психично болен. Това подкрепя и психиатърът Даниел Шварц. Нито една от версиите му не омилостивява журито и те единодушно го признават за виновен по 6 обвинения в убийство втора степен на 21 ноември същата година. Получава шест едновременни присъди от 25 години до доживотен затвор.

Роналд ДеФео отива в затвора Съливан във Фолсбърг, Ню Йорк. Всички обжалвания и молби до комисията за условно освобождаване, до момента са били категорично отхвърлени. Умира през 2021 г. на 69-годишна възраст.

AMITYVILLE HORROR: The real-life killer, Ronald DeFeo Jr., whose murders were the basis for the book and two films, died last month at age 69. https://t.co/y3AZsgTI3y pic.twitter.com/RnLJPz5hPd — 48 Hours (@48hours) April 25, 2021

