Чарлз Пек - мъжът, който се обади на семейството си 35 пъти след смъртта си

З ловещи и необясними неща се случват около нас всеки ден. Те ни карат да се замислим за живота след смъртта. Тази история може би ще обърка скептиците и ще даде надежда на тези, които вярват в отвъдното. Това е мистерията с Чарлз Пек. Мъжът загива в жестока влакова катастрофа, но успява да се обади на своите близки 35 пъти след смъртта си.

На 12 септември 2008 година пътнически влак в Калифорния минава на червен светофар и се блъска в товарен трен. Загиват 25 души, 135 са ранени. Това е една от най-смъртоносните влакови катастрофи в Америка.

Във фаталния влак пътува и 49-годишният Чарлз Пек. Притесненото му семейството следи извънредните новини по телевизора, надявайки се да разбере какво се е случило с техния роднина, когато телефонът позвънява.

Cell Phone Calls After Death

Charles Peck had died on impact. Yet long past his death, his cell phone had continued to reach out to many of those he cared most about, and ultimately led rescuers to his mortal remains.https://t.co/mU3V3tDxX8 via @snopes