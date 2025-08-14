Свят

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Вчера военен стреля с пистолет над протестиращите

14 август 2025, 22:51
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Източник: EPA/БГНЕС

З а втора поредна вечер на територията на цяла Сърбия се провеждат масови протести срещу президента Александър Вучич, предаде БГНЕС.

В 20.30 часа българско време започнаха протестите в десетки градове- този път демонстрациите са под надслов „Тази вечер всичко се пука по шевовете“. Гражданите се събират въпреки сериозните сблъсъци снощи, когато демонстрантите бяха атакувани от поддръжници на Сръбската прогресивна партия на Вучич.

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Студентите призоваха гражданите да излязат по улиците в цяла Сърбия тази вечер. Снощи сръбски военен извади пистолет и стреля във въздуха над протестиращите.

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че ставало въпрос за служител в сръбската армия, "който е бил на служебна задача по осигуряване на защитено лице". Дачич не уточни кое е било това защитено лице.

Десетки демонстранти и полицаи бяха ранени по време на сблъсъците, след като полицията се намеси, за да защити нападателите от партията на Вучич, които действаха в малки групи.

Източник: БГНЕС    
Сърбия протести
