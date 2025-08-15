"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война

Анкъридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Лавров: Русия ще изложи позицията си в Аляска, надявам се да продължим полезния разговор

Защо Доналд Тръмп толкова силно иска Нобелова награда за мир?

Л идерът на "Хизбула" Наим Касем обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел, като се стреми към разоръжаване на неговото движение, и предупреди за опасност от "гражданска война", предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че изявлението е направено след среща с ирански представител.

"Хизбула" се оказа значително отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от нейния арсенал и ликвидира голяма част от нейното ръководство. Влиятелното въоръжено движение, което в продължение на години доминираше в политическия живот на Ливан, беше основано и финансирано от заклетия враг на Израел - Иран.

Ливанското шиитско движение вече отхвърли решението на правителството да конфискува оръжията му, обявено на 5 август, припомня АФП.

⚡️BREAKING



Hezbollah says if the Lebanese government tries to disarm the group, there will be no life in Lebanon in that event pic.twitter.com/SC9X61BKFd — Iran Observer (@IranObserver0) August 15, 2025

Под натиска на САЩ и предвид опасенията от засилване на израелските атаки в Ливан, правителството нареди на армията да подготви план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.

Нарушава ли се споразумението за примирие в Близкия изток? (ВИДЕО)

"Това правителство изпълнява американско-израелската заповед да сложи край на съпротивата, дори ако това доведе до гражданска война и вътрешни конфликти", заяви Касем в реч, излъчена по телевизията на "Хизбула" "Манар".

Той изнесе тази реч след среща с председателя на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, който пристигна в Бейрут в сряда.

"Съпротивата няма да сложи оръжие, докато продължават агресията и окупацията (от Израел - бел. АФП). Ще се бием, ако е необходимо, за да се противопоставим на този израелско-американски проект, независимо от цената. Убедени сме, че ще спечелим борбата", добави той.