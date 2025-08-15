Свят

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война

"Хизбула" се оказа значително отслабена след войната с Израел през 2024 г.

15 август 2025, 12:47
Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена
Защо Доналд Тръмп толкова силно иска Нобелова награда за мир?

Защо Доналд Тръмп толкова силно иска Нобелова награда за мир?
Напрежение в Сърбия: Десетки ранени полицаи и арестувани демонстранти

Напрежение в Сърбия: Десетки ранени полицаи и арестувани демонстранти
Анкъридж се готви за Тръмп-Путин, протестиращи казват

Анкъридж се готви за Тръмп-Путин, протестиращи казват "Не!"
Путин към Ким Чен-ун: Връзките на бойно другарство, изковани във война, остават надеждни

Путин към Ким Чен-ун: Връзките на бойно другарство, изковани във война, остават надеждни
Лавров: Русия ще изложи позицията си в Аляска, надявам се да продължим полезния разговор

Лавров: Русия ще изложи позицията си в Аляска, надявам се да продължим полезния разговор
Южна Корея възстановява мирно споразумение с КНДР

Южна Корея възстановява мирно споразумение с КНДР
Анкъридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Анкъридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Л идерът на "Хизбула" Наим Касем обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел, като се стреми към разоръжаване на неговото движение, и предупреди за опасност от "гражданска война", предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че изявлението е направено след среща с ирански представител.

"Хизбула" се оказа значително отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от нейния арсенал и ликвидира голяма част от нейното ръководство. Влиятелното въоръжено движение, което в продължение на години доминираше в политическия живот на Ливан, беше основано и финансирано от заклетия враг на Израел - Иран.

Ливанското шиитско движение вече отхвърли решението на правителството да конфискува оръжията му, обявено на 5 август, припомня АФП.

Под натиска на САЩ и предвид опасенията от засилване на израелските атаки в Ливан, правителството нареди на армията да подготви план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.

Нарушава ли се споразумението за примирие в Близкия изток? (ВИДЕО)

"Това правителство изпълнява американско-израелската заповед да сложи край на съпротивата, дори ако това доведе до гражданска война и вътрешни конфликти", заяви Касем в реч, излъчена по телевизията на "Хизбула" "Манар".

Той изнесе тази реч след среща с председателя на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, който пристигна в Бейрут в сряда.

"Съпротивата няма да сложи оръжие, докато продължават агресията и окупацията (от Израел - бел. АФП). Ще се бием, ако е необходимо, за да се противопоставим на този израелско-американски проект, независимо от цената. Убедени сме, че ще спечелим борбата", добави той. 

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Хизбула Ливан Израел Иран Наим Касем Разоръжаване Гражданска война Съпротива Американско израелски проект Конфликт
Последвайте ни

По темата

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

AI създаде антибиотици за гонорея и супербактерии MRSA

AI създаде антибиотици за гонорея и супербактерии MRSA

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

Майката на Джеф Безос почина на 78 от деменция

Майката на Джеф Безос почина на 78 от деменция

Изплащат компесаторките за жилище в евро

Изплащат компесаторките за жилище в евро

pariteni.bg
На море с куче: няколко практични съвета

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 20 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 15 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 14 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 17 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение в Турция

Земетресение в Турция

Свят Преди 12 минути

За момента няма данни на пострадали хора

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

България Преди 26 минути

Движението е спряно

Обвиниха пияния шофьор, нападнал полицаи в Банско

Обвиниха пияния шофьор, нападнал полицаи в Банско

България Преди 1 час

В хода на разследването е установено, че задържаният е гражданин на Украйна

Морето, спасителите и ние!

Морето, спасителите и ние!

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте ни с гост Борис Захариев - треньор по плуване, инструктор по водно спасяване и ръководител на Националния екип за действие при наводнения

Гной и затруднено преглъщане: Мъж живее 3 месеца с рибена кост в езика

Гной и затруднено преглъщане: Мъж живее 3 месеца с рибена кост в езика

България Преди 2 часа

Специалистите припомнят, че езикът е изключително устойчив орган, но инфекциите му са възможни след травма или наличие на чуждо тяло

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

България Преди 3 часа

Шофьорът, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с едва 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша; основната версия за катастрофата е превишена скорост, един загинал и шестима ранени

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между автобус и лека кола в София?

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между автобус и лека кола в София?

България Преди 3 часа

Един човек загина, а четирима са откарани в болница

Испания гори: ЕС изпраща помощ за горските пожари

Испания гори: ЕС изпраща помощ за горските пожари

Свят Преди 3 часа

Данни на ЕС сочат, че от началото на годината в целия съюз са изгорели около 629 000 хектара земя

Времето през уикенда: Горещо с опасност за пожари

Времето през уикенда: Горещо с опасност за пожари

България Преди 4 часа

Кратко захлаждане се очаква в началото на седмицата

СДВР обясни възможната причина за пътния инцидент в столицата

СДВР обясни възможната причина за пътния инцидент в столицата

България Преди 4 часа

Скоростта, с която се е движел водачът на леката кола, ще бъде установена с автотехническа експертиза

<p>Мерц призова Путин за сериозни преговори с Тръмп в Аляска</p>

Германският канцлер Мерц призова Путин за сериозни преговори с Тръмп в Аляска

Свят Преди 4 часа

Мерц е категоричен, че решаването на териториални въпроси не може да стане без съгласието на Украйна

АТВ-ужасът в Слънчев бряг: Пострадали са в критично състояние

АТВ-ужасът в Слънчев бряг: Пострадали са в критично състояние

България Преди 4 часа

По думите на роднина на ранените бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда

Тежък инцидент на релсите връща кошмара от Хитрино

Тежък инцидент на релсите връща кошмара от Хитрино

България Преди 4 часа

При инцидента загиват 7 души, а 29 са ранени

Путин ще посети Магадан преди срещата в Аляска

Путин ще посети Магадан преди срещата в Аляска

Свят Преди 4 часа

"Путин ще се срещне с губернатора на Магаданска област Сергей Носов", каза Песков

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

България Преди 5 часа

Главен комисар Александър Джаров пътува към мястото на инцидента

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

България Преди 5 часа

Водачът на автомобила е на 21 години

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Природата на жената Лъв: Искам всичко. Веднага!

Edna.bg

Любим гръцки певец е приет в психиатрия по прокурорско нареждане

Edna.bg

Европейско поведение: реакцията на Локо Пд след мачовете на Лудогорец, Левски и Арда

Gong.bg

Уникално! България удари Полша е на 1/2-финал на Мондиал 2025

Gong.bg

Моментът, в който кола се вряза в прозореца на автобус в София (ВИДЕО)

Nova.bg

Тирове и микробус се удариха на Северната тангента в София, движението е блокирано

Nova.bg