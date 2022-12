Ужасяващо убийство по Коледа: Женско тяло измежду подаръците под елхата

В дните около Коледа хората са погълнати от празнични мисли и добро настроение. Оказва се обаче, че престъпниците не си взимат почивка до края на декември. Всъщност някои от най-бруталните и шокиращи убийства са се случили именно по Коледа.

Едно от тези убийства е това на 67-годишната Мишел О'Дауд.

Възрастната дама с добро сърце била завладяна от коледния дух и с нетърпение чакала празниците. Украсила празнично дома си в Джаксънвил, Флорида, с разноцветни гирлянди, мигащи светлини и чудна елха.

Тя скоро щяла да разбере, че няма ненаказано добро, но вече щяло да бъде късно

В навечерието на Коледа Мишел приютява в дома си 37-годишната Пати Уайт. Нейната приятелка често нощувала при нея, тъй като била в затруднение. Била бездомна и просела пари, за да преживява. Често се препитавала с незаконна дейност и дребни измами.

