Шокиращият случай със смъртта на Елиза Лам в хотел Сесил

„Водата от чешмата има странен вкус, а налягането ѝ е слабо”, оплакват се на управителя гостите на хотел „Сесил” в Лос Анджелис на 19 февруари 2013 година.

Незабавно е уведомен служителят по поддръжката Сантяго Лопес. Той се заема да разреши този на пръв поглед банален проблем. Качва се на покрива на хотела, за да провери резервоарите с вода. Неочаквано пред погледа му се разкрива ужасяваща гледка - в единия резервоар плува мъртво голо женско тяло, което по-късно ще се окаже, че е на 21-годишната канадска студентка Елиза Лам.

Момичето изчезва безследно две седмици по-рано, а последната следа от нея е странен запис от охранителна камера в същия хотел.

Смъртта на Елиза шокира Лос Анджелис преди близо 10 години, но до ден днешен не е разгадана загадката как точно е загинало момичето и как тялото ѝ се е озовало в труднодостъпния резервоар с питейна вода.

„За повече от 22 години работа като репортер това е един от онези случаи, които донякъде остават в мен, защото знаем кой, какво, кога, къде. Но въпросът винаги е бил „защо“, казва репортерът на NBC Лолита Лопес във връзка с мистериозната смърт на Елиза Лам.

Поради липса на доказателства, че смъртта на студентката е била насилствена, съдебните медици определят случая като инцидент или самоубийство. Странните подробности около събитието подклаждат бурни спекулации за това какво наистина се е случило. Интернет „детективи” измислят безброй теории за съдбата на канадската студентка - от мистериозни конспирации за убийство до зли духове и извънземни.

Поради липсата на убедителни доказателства досега никой не знае със сигурност каква всъщност е истината.

Началото на историята

Елиза Лам пристига в Ел Ей на 26 януари 2013 година с влака от Сан Диего и след това планува да се отправи към Санта Круз, като част от пътуването си около Западното крайбрежие. Младото момиче решава да странства из Америка, за да си даде кратка почивка от обучението си в Университета Британска Колумбия във Ванкувър. Семейството ѝ от самото начало е против това пътуване, но накрая родителите ѝ се съгласяват с уговорката да се чуват всеки ден по телефона, за да са сигурни, че дъщеря им е добре.

Няколко дни Елиза спазва своята уговорка и се обажда на родителите си, за да ги успокои, че всичко е наред. И така до фаталния 31 януари. Тогава тя трябвало да напусне стаята си в хотел „Сесил” в Ел Ей. Цял ден обаче родителите на Елиза не успяват да се свържат с нея.

