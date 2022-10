Неразгаданата мистерия на Майк: Липсващи органи и нелепа смърт

В любен в приключенията 17-годишен тийнейджър заминава на първото си самостоятелно пътуване. Той избира за своя дестинация приказно красивия остров Малта. Никой не подозира, че това ще е последната авантюра на момчето. Той загива при изключително съмнителни обстоятелства, а когато тялото му е върнато в родната му Германия, липсват всичките му органи. Това е мистериозният случай на Майк Мансхолт.

Близките му го описват като мил, тих, но все пак обичащ забавленията, съвестен и авантюрист. Баща му Бернд Мансхолт казва че „Майк е търсач на опасности”. Мъжът вдъхва любов към пътешествията и приключенията на сина си от ранна детска възраст. Бернд го взима със себе си на двугодишно приключение с лодка до Карибите и Адриатическо море, до дивия и пуст Юкон в Канада. Когато Майк е само на шест години, баща му го води заедно с брат му Даниел и сестра му Мария на 774-дневно плаване по целия свят от Северно море през Канарските острови до Карибите. Близо до Панамския канал те срещат индианците Куна, а пирати ги дебнат край бреговете на Оман.

Последното приключение на Майк е на остров Малта

През юли 2016 г. 17-годишният тийнейджър от Олденбург, Германия Майк Мансхолт заминава за Малта. Майк обича да снима, има око за красотата. Той обикаля района и прави вълшебни кадри на вълните на Средиземно море, които къпят бреговете на острова, разположен на около 250 мили от Африка.

Майк се свързва със семейството си и им споделя, че е тръгнал на поредната си разходка из планината. Той им казва, че участъци по планирания маршрут могат да бъдат доста опасни. След този разговор момчето изчезва безследно.

Баща му веднага заминава за Малта, където от първо лице да разследва какво се е случило със сина му. Той проверява полицейски доклади, досиетата от разследването и всичко, което би могло да сглоби пъзела и да разкрие истината. Това, което той намира, обаче го обърква още повече.

Става ясно, че преди да изчезне Майк е отседнал в Astra, малък хотел в източната част на острова. Охранителните камери заснемат последните моменти на Майк. Той е облечен със синя тениска, с мобилен телефон в ръка и раница на рамо.

Документирано е, че Майк излиза от стая №105 в 8:39 часа сутринта, връща се в 9:10 ч. и иска сметката от рецепцията на хотела. Охранителната камера показва 09:55:03, когато момчето заключва вратата на стаята, излиза от фоайето на хотела и тръгва към пристанището.

След като напуска хотела, Майк наема велосипед от пристанището. Плановете му са да посети царството на мъртвите- катакомбите в Рабата, състоящи се от древни гробници. Той изпраща съобщение чрез WhatsApp.

В 10:11 ч. сутринта на 18 юли 2016 година Майк Мансхолт е онлайн за последен път.

Четири дни по-късно излита самолетът, който трябва да върне Майк у дома. Майка му и сестра му го очакват на летището в Бремен в 22,15 часа. Първоначално полетът закъснява, а накрая е отменен. Близките на Майк се чудят дали той е останал във Франкфурт, където трябвало да смени полета. Обажданията до мобилния му телефон са неуспешни.

Безследно изчезнал

Още същата нощ, в 2,19 ч. майката на Майк подава сигнал в полицията в Олденбург, че синът ѝ е изчезнал. Дежурните полицаи го обявяват за издирване на 23 юли 2016 година. Униформеният, който въвежда данните в компютъра открива шокиран, че Майк вече е обявен за издирване в Малта преди четири дни. В документа е описано, че момчето липсва от сутринта, в която наема велосипеда и се отправя към града на мъртвите. Но никой не уведомява семейството му.

Разследването се поема от Bundeskriminalamt - Федералната служба на криминалната полиция. Под неин чадър цялата международна полиция работи заедно. В разследването се включва и звеното SIRENE, което разполага с имена, биометрични данни и пръстови отпечатъци.

„В случай като този, ще му определим най-високия приоритет, няма да се фокусираме върху нищо друго”, казва опитен следовател.

Така половин Европа "тръгва на лов" за Майк Мансхолт.

Досиетата и полицейските доклади разказват история, пълна с бели петна, въпросителни, грешки и дори явни лъжи. С течение на времето доказателствата изчезват и следователите на острова почти не напредват. През цялото време скръбта на семейството расте, докато следите избледняват.

Пристигайки в Малта бащата на Майк започва собствено издирване. Пациент в болницата на острова дава искрица надежда на семейството. Той заявява, че е виждал Майк.

„Стори ми се, че видях лицето му”, казва болният пред Бернд. След което се унася, упоен от болкоуспокояващи. Тази следа се оказва фалшива.

Появяват се твърдения, че Майк е забелязан и в бар Тайгър, известно свърталище на наркомани и дилъри. Сериозни доказателства в тази посока също не са открити.

Бернд обикаля острова и разпространява флаери със снимка на сина си, но без успех.

Къде е Майк?

Отговор на този въпрос идва на 26 юли 2016 година след получен анонимен сигнал в полицията на Малта.

Бащата тръгва към посоченото от анонимния информатор място - скалите Дингли, най-високата точка на Малта от 250 метра над морското равнище. Прашното плато е дом на портокалови дръвчета, стара радарна система и параклиса Магдалена.

Пристигайки на мястото, Бернд заварва суматоха. Кучета търсачи душат наоколо. Бащата застава близо до бездната и започва да наблюдава случващото се.

„Изчакайте тук, оставете водачите и кучетата да си свършат работата”, предупреждава го един от полицаите.

Пристига линейка с няколко парамедици. Бял джип с две носилки на покрива се движи внимателно по чакълестия път, спомня си Бернд пред Insider.

Часове наред Бернд стои на ръба на бездната и гледа как хора в бели гащеризони обезопасяват района, обикалят и правят снимки.

Бащата вече губи търпение.

„Трябва да го видя”, казва той.

Работниците са с маски, докато поставят останки от човешко тяло в торба за трупове. Мансхолт се намесва. Приближава се и отваря чантата. Навежда глава към отвора и поглежда вътре. Той вижда мъртвия и осъзнава, че това може да е синът му.

Бърза смърт?

Мъжът е вцепенен и сякаш всичко около него се движи на забавен каданс. Моментът на ужас му се струва безкраен. Бернд затваря торбата за трупове. Днес, когато говори за този най-страшен момент в живота си, той си спомня разговор с малтийски лекар, който му казва:

„Гръбнакът на мъртвия е счупен на две, бърза смърт”.

Бернд Мансхолт си спомня черни дупки по шията и лявата страна на лицето на сина си от разлагането на плътта му.

Бернд прекарва няколко дни в моргата, преглежда документите, които са му връчени. Причината за смъртта е записана като „Неизвестна”.

Случаят продължава да се заплита. На 8 август 2016 година бащата отново посещава моргата, където служителка го отвежда настрана и му обяснява, че по тялото „няма счупвания”.

„Неофициално”, предупреждава тя бащата на Майк.

Бернд недоумява как на скалите са му казали, че има счупен гръбначен стълб поради възможно падане, а сега изведнъж няма счупени кости. Бащата се обажда на разследващия полицай и му иска обяснение, но той му дава само уклончиви отговори.

Бернд започва самостоятелно разследване

Бернд губи доверие в полицията и продължава разследването сам. Първо разпитва собственика на терена, на който е открито тялото. Бащата забелязва, че тревата под трупа е прекалено свежа за да е била под разлагащото се тяло толкова време. Бернд се насочва и към това, че когато Майк е открит, с него са намерени чифт маратонки, слънчеви очила и калъф за фотоапарат. Липсвала любимата му видеокамера. Бернд е сигурен, че каквото и да е станало, устройството вероятно е заснело последните мигове от живота на сина му, тъй като Майк винаги я включвал по време на своите приключения.

Бернд се връща при криминалистите. Те му предоставят фотоапарат, който е много по-стар от този, който имал Майк, а картата памет била повредена.

Видеокамерата до ден днешен не е открита, липсва сивата раница на Майк, неговият телефон, портфейлът му, кредитна карта, няколкостотин евро в брой, сламена шапка и зарядно устройство.

Предстояло обаче семейството му да разбере за още по-шокиращи липси.

На 17 август 2016 година тялото на Майк е върнато в Бремен и катафалка го откарва в Олденбург. На 20 август Майк Мансхолт лежи в ковчег на 18-ия си рожден ден.

Ужасяваща находка

За директора на погребалното бюро смъртта е рутина. Той отваря цинковия ковчег и знае, че трябва да мирише на химикали за консервиране. Но това, което прави впечатление на служителя, е друго. От ковчега се носела силна миризма на все още разлагащо се тяло. Гробарят незабавно се обажда в полицията.

С ужас детективите установяват още нещо. Тялото, което им е предоставено, е прекалено леко. Тежи едва 16 килограма. Съдебен лекар разбира, че причината е зловеща - липсват мозъкът, сърцето, белите дробове, черният дроб, панкреасът, надбъбречните жлези, десният бъбрек, пикочните пътища, пикочният мехур, простата, стомахът и тънките черва са изчезнали. От левия бъбрек, диафрагмата, далака и дебелото черво са останали само фрагментирани останки. Бащата се обръща с писмо до малтийските власти с думите:

„Моля, изпратете ми останалите органи на сина ми”.

Ужасът за близките на Майк расте с всеки изминал ден

Прокуратурата в Олденбург конфискува тялото и разследването е преобразувано в наказателно производство. Започва да се нищи престъпление, а не инцидент.

Немски лекари правят повторна аутопсия, която установява, че тялото на Майк не е балсамирано. А заради липсата на органите му не може да бъде определена със сигурност причината за смъртта. Това, което можело да се каже, е, че няма счупени кости, това напълно отхвърляло възможността падането от високо да е причина за смъртта.

Малтийските детективи, обаче продължават да се придържат към официалното си изявление: „Момчето е паднало от скалите, става въпрос за трагичен инцидент. Това е най-вероятното обяснение на случая”.

За липсващите органи съдебният лекар в Малта дава следното обяснение:

„Органите липсваха още преди аутопсията, вероятно са изядени от хищници. Тази информация е предадена на ръководителя на разследването в Малта”. Що се отнася до мозъка, се твърди „че просто се е разложил заради силното слънце”.

На 4 септември 2016 година, останките на Майк са кремирани и разпръснати в морето в Германския залив.

Теории за смъртта

Според бащата на Майк някой е убил сина му, откраднал е раницата му и е захвърлил тялото му под скалите.

Малтийската версия е, че докато кара велосипеда си, Майк е катастрофирал и се е преобърнал в пропастта. Момчето се е опитало да се изкачи обратно, нарамвайки велосипеда си. Възможно е да е починал от топлинен удар или дехидратация. Това обаче няма как да бъде установено заради липсващите органи.

Трета версия има зловещи оттенъци. Според тази теория за съдбата на Майк Мансхолт той е станал жертва на банда за трафик на органи. Това изглежда малко вероятно, тъй като е необяснимо кой би могъл да отстрани успешно и да запази всичките му органи под парещите лъчи на малтийското слънце. Фактът, че и мозъкът е отстранен, също отхвърля тази версия. Освен това нито една хуманитарна организация не е описала случаи на трафик на органи в Малта.

През ноември 2017 година Бернд Мансхолт се завръща в Малта и поставя надгробна плоча на мястото, където е открито тялото на Майк. За първи път след толкова време почерненият баща признава, че се е почувствал малко по-добре.

Разследването на смъртта на Майик е „съживено“

През 2018 година случаят с разследването е възобновен в Малта. Назначени са нови експерти, които да се заемат със случая. Бащата обявява награда от 10 000 евро за информация, която ще разкрие къде са органите, или вещите на сина му.

The Times of Malta разказва подробно за случая и провеждащото се повторно разследване.

За съжаление „съживяването“ на случая не дава резултат. Малтийският съдия приключва повторното разследване със същото заключение - Майк е паднал от скала, нещастен случай.

Авторитетното немско издание Welt am Sonntag също прави разследване, връщайки се на острова. Съдебният лекар обаче отказва какъвто и да било коментар.

„Никога няма да разберем какво се е случило”, признава Бернд след прекратяването и на второто разследване и след години на търсене на истината.

Към днешна дата случаят Майк Мансхолт се води приключен за разследващите, но не и за неговото семейство, което се опитва да открие какво е преживял в последните мигове преди смъртта си.

