Наказание от Бог или природна стихия: Наводнение убива 13 000 души на Коледа

К оледа е онова вълшебно време от годината, което свързваме с пухкав бял сняг, приказно украсени елхи, подаръци от сърце и отрупани с храна трапези. В това свято време сякаш въздухът е изпълнен с доброта и положителни емоции.

Нещо ужасяващо обаче се е случило точно на този ден преди повече от 300 години в Европа. Това е едно от най-големите и смъртоносни бедствия с буря в историята. През 1717 година огромна вълна връхлита крайбрежието на Северно море в Европа. В ранните часове на коледната утрин морето нахлува в голяма част бреговата линия от Германия до Холандия. Огромна приливна вълна залива континента и морската вода дави хиляди хора в леглата им, а други принуждава да се катерят нависоко, за да търсят спасение на живота си по покриви и дървета, пише The Times.

Бедствието отнема живота на над 13 000 души. Оставя след себе си унищожени къщи и разрушени ферми. Апокалиптичното време причинява огромни наводнения, но това оказва се, че не е единственото предизвикателство, пред което ще бъдат изправени хората. Докато оцелялото население се бори с вятъра и вълните, арктическите бури и леден студ нахлуват из континента, пише Daily Mail.

Великобритания е пощадена, но Германия и Холандия са силно засегнати. Някои селища в страната на лалетата са напълно заличени от лицето на земята. По целия континент крайбрежните диги се напукват и срутват под силния напор на водите, тласкани от урагана.

Коледния потоп е причинен от извънтропичен циклон, идващ от Северния Атлантически океан, близо до Гренландия, преминаващ през Северно море на 24 и 25 декември 1717 година, пише cambridge.org.

Учените установяват, че в нощта на 24 декември нивото на водата се покачва малко над очакваното, а продължителните северозападни ветрове причиняват следващия отлив около полунощ, когато се достига средното ниво на прилива. Пикът на бурята съвпада със следващия прилив ранните утрешни часове на 25 декември, което води до рязко повишаване на водните нива и обширно преливане на дигите.

